Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenini ailesi de izledi! 2 eksik var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenini ailesi de izledi! 2 eksik var

03.06.2023 16:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle Türkiye'de yeni dönem resmen başladı. Erdoğan'ın yemin törenine şahit olmak isteyen eşi Emine Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, oğlu Bilal Erdoğan ve karısı, damadı Selçuk Bayraktar da Meclis'te hazır bulundu. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın yokluğu dikkat çekti. Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının resmen ilan edilmesinin ardından bugün TBMM'de yemin etti. Erdoğan Meclis'e gelişinde Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü'ne geçti.

YEMİN METNİNİ OKUDU

Genel Kurul, Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanında, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti. Erdoğan yemin metnini okuduktan sonra izleyiciler ve çok sayıda vekil tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenini ailesi de izledi! 2 eksik var

AİLESİ DE LOCADAN TAKİP ETTİ

Erdoğan'ın yemin törenine şahit olmak isteyen eşi Emine Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, oğlu Bilal Erdoğan ve karısı, damadı Selçuk Bayraktar da Meclis'te hazır bulundu. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın yokluğu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenini ailesi de izledi! 2 eksik var
Aile üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminini locadan izledi! Karede 2 eksik vardı
Aile üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminini locadan izledi! Karede 2 eksik vardı
Aile üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminini locadan izledi! Karede 2 eksik vardı
YORUMLAR (3)
  • Bülent Yalvaç: Allah hayırlı eylesin MaşAllah Rabbim muzaffer eylesin amin. Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
  • Resul_aski Nihat: Hadi reis osmanliyi Canlandir okullarda osmanli alfabeyu getur Cevap Yaz 62 21 Yayından Kaldır
  • Emekli Tahminci: Hayırlı olsun allah utandırmasın Cevap Yaz 51 6 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenini ailesi de izledi! 2 eksik var - Son Dakika
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