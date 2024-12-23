Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı\'nın ardından millete seslendi: (3)

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan, en iyi tahlil ve tetkik eden ülke konumundayız. 'Doğru duvar yıkılmaz' inancıyla Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesine değinen Erdoğan, görüşmenin oldukça verimli olduğunu belirtti. Von der Leyen'e Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifini güçlendirecek, yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu ilettiğini aktaran Erdoğan, "Avrupa Birliği ile bölgesel konularda da yakın temas halinde olacağız." diye konuştu.

Erdoğan, 18 Aralık'ta, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri'ni takdim ettiklerini anımsatarak, ödül alan tüm bilim, kültür ve sanat insanlarını tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine, 19 Aralık Perşembe günü 11. D-8 Zirvesi için Kahire'ye gittiğini hatırlatan Erdoğan, "1997 yılında, merhum Erbakan hocamızın öncülüğünde kurulan D-8, üç kıtada temsil edilen ve 1 milyarı aşan nüfusuyla sağlam adımlarla yoluna devam ediyor. Can Azerbaycan'ın üyeliğe kabul edilmesiyle birlikte D-8 teşkilatı daha da güçlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Mısır, Gazze'ye yardımlarda kolaylık gösterdi

Zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yanı sıra katılımcı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yaptıklarına değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mısırlı kardeşlerimiz özellikle Gazze krizinde ciddi zorluklarla karşılaştılar. Ülkemizin gönderdiği insani yardımların Gazzeli masumlara ulaştırılması noktasında da daima kolaylık gösterdiler. Türkiye ile Mısır arasında gelişen samimi diyaloğun olumlu etkisini başta ticaret ve diplomasi olmak üzere birçok alanda görüyoruz. Bundan sonra da Mısır makamlarıyla eşgüdüm içinde hareket edeceğiz. Gerek D-8 Zirvesi'ne başarılı ev sahipliği, gerekse sıcak misafirperverliği için Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdülfettah es Sisi'ye teşekkür ediyor, Mısır halkını ülkem ve milletim adına bir kez daha hürmetle selamlıyorum."

Bir taraftan bu yoğun gündemde koştururken diğer taraftan partisinin il kongrelerine katıldığını anlatan Erdoğan, son iki haftada Sakarya, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Muğla kongrelerine katıldığını söyledi. Erdoğan, il kongrelerinde görev alan ve nöbeti devreden tüm partililere şükranlarını sundu.

"Suriye'de yepyeni bir dönem başladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık'ta Şam'ın düşmesi, Esed'in kaçması ve 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla Suriye'de yepyeni bir dönemin başladığını söyledi.

Suriye devriminin ortaya çıkardığı yeni durumun, tüm dünyanın ilgisini tekrar bu ülkeye yönelttiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan, en iyi tahlil ve tetkik eden ülke konumundayız. 'Doğru duvar yıkılmaz' inancıyla Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık. Rabbim bizi önce Suriyeli mazlumlara, sonra da bize inanan ve itimat eden aziz milletimize mahcup etmedi. Bugün sadece Suriye halkının değil, Türkiye'nin adını duyunca gözleri parlayan 100 milyonlarca kardeşimizin yüzüne de vakarla bakabiliyoruz. Şüphesiz bu süreçte en ağır imtihanımız, 14-28 Mayıs seçimleri döneminde yürütülen alçakça kampanyaya karşı göğsümüzü siper etmemiz olmuştur. Esas meselenin seçim kazanmak değil, her şeyden önce gönül kazanmak olduğunu bir kez daha gördük. Rabbimizin yardımı ve milletimizin engin ferasetiyle hem seçimleri kazandık hem de Suriye halkının zaferine giden yolun taşlarını döşedik. Yeni yönetimde görev alan isimleri hepimiz gururlanarak takip ediyoruz. Türkiye'de eğitim almış, milletimizle gönül bağı olan kardeşlerimizi çeşitli makamlarda gördükçe Rabbimize bir kez daha hamd ediyoruz."

"Şara ile yakın diyalog halindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye devriminin lideri Ahmed Şara ile yakın diyalog halinde olduklarını vurgulayarak, "Talimatımız üzerine ilk önce MİT Başkanımız kendisini ziyaret etti. Ardından Şam Büyükelçiliğimizi süratle faaliyete geçirdik. Dün de Dışişleri Bakanımız Şam'daydı, geçici yönetimle son derece sıcak görüşmeler gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Suriye'ye ziyaretlerin bundan sonra da artarak devam edeceğini dile getiren Erdoğan, "Zalim rejime karşı savaşı kazanan Suriye halkının, zaferi de kazanması ve başarılarını kalıcı hale getirmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz. En zor günler Allah'ın izniyle artık geride kalmıştır. Dökülen mübarek şehit kanları da Suriye halkının çektiği çileler de boşa gitmemiştir. 61 yıllık Baas karanlığına son veren Suriyeli kardeşlerimizin el ve gönül birliği içinde ülkelerini yeniden ayağa kaldıracaklarına eminim. Suriye'nin komşularının da şu önemli hakikati gördükleri kanaatindeyim. İstikrarlı bir Suriye tüm bölge için istikrar ve güven kaynağı demektir. Suriye huzura kavuştukça bölgedeki herkes kendini daha güvende hissedecektir." diye konuştu.

"İsrail er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşularının da istikrarlı bir Suriye'nin tüm bölge için istikrar ve güven kaynağı demek olduğu hakikatini gördüğünü belirtti.

Suriye huzura kavuştukça bölgedeki herkesin kendini daha güvende hissedeceğini kaydeden Erdoğan, "Bunun için toparlanma ve kapasite inşa etme çabalarında Suriye halkına özellikle hep beraber omuz vermeliyiz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye halkının da Arap alemi ve İslam dünyasından beklentisi bu yöndedir. Yeni yönetimin bu meyanda verdiği mutedil mesajları çok değerli ve anlamlı buluyoruz. Şunu da ifade etmek isterim, İsrail'in artan saldırganlığının gerisinde Suriye'deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor. İsrail fırsatçılık yapsa da er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir. Buna mecbur kalacaktır. Daha önce söyledim, elinde 50 bin Gazzeli masumun kanı olan Netanyahu'nun tuttuğu yol, yol değildir. Daha fazla kan dökerek, daha fazla can alarak, daha çok toprağı işgal ve istila ederek varılacak yer sadece daha fazla güvensizliktir, huzursuzluktur. İsrail'de şayet bir devlet aklı varsa bunu ne kadar erken idrak ederlerse, o kadar iyi olacaktır."

"Katil sürülerini bölgemiz için bir tehdit olmaktan çıkaracağız"

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının her şart altında korunmasının Türkiye'nin değişmez çizgisi olduğunu anlatan Erdoğan, bundan kesinlikle geri adım atılmayacağını vurguladı.

Suriye'nin ve bölgenin geleceğinde DEAŞ ve PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer olmadığını da belirten Erdoğan, "PKK ve uzantıları, ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler. Kürt kardeşlerimize zulmeden, çocuklarını kaçırarak ölüme gönderen, kendileri dışında hiç kimseye hayat ve söz hakkı tanımayan bu katil sürülerini bölgemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı bir cerrah hassasiyetiyle, sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.

"PKK ve uzantıları için çember daralıyor"

Suriye'deki yeni yönetimin bu konudaki kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan, "Yakın zamana kadar bölücü örgütün arkasında duran Batılı ülkelerin de bu canilerden desteğini yavaş yavaş kestiğini görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şunu rahatlıkla ifade edebilirim, PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor, yolun sonu görülüyor. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, kimin tetikçiliğini yaparlarsa yapsınlar, hangi yabancı odağa sarılırlarsa sarılsınlar, şunu çok iyi bilsinler ki kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar. Şairin dediği gibi 'Belki yarın, belki yarından da yakın' bir sürede 40 yıldır kanımızı emen bu beladan Allah'ın izniyle kurtulacağız. Terör duvarlarını da tamamen yıktıktan sonra Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber büyük bir kucaklaşmaya imza atacağız. Barışın, huzurun, refahın ve kalkınmanın, bölgemizin tamamına hakim olduğu çatışmalarla değil, kardeşlikle anılan bir iklimi inşallah tesis edeceğiz. Bu güzel günlerin şafağı artık sökmeye başlamıştır. Bu günümüz nasıl dünden daha iyiyse, yarınlarımız da bugünden çok daha iyi olacaktır. Milletimizden bize güvenmeye, bize dua etmeye özellikle özen göstermesini rica ediyorum."

(Bitti)