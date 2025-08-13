Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere terörün olmadığı Türkiye\'yi biz teslim edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak, 'Terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz. Lafa her başladıklarında karamsarlık zerk edenlere aldırmayacağız. 'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere kulak asmayacağız. Kim, hangi dolabı çevirirse çevirsin, kim hangi engeli çıkartırsa çıkartsın, sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi biz teslim edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, AK Parti olarak, istişare kültürünü her kademede hissetmeye devam ettiklerini kaydederek, "İlk önce Kadın Kollarımız bir araya geldi, oldukça verimli toplantı gerçekleştirdiler. Ardından, 11-13 Temmuz tarihleri arasında partimizin kurmay kadrosuyla 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantımızı icra ettik. Gençlerimizin kampının da her açıdan bereketli, faydalı, ufuk ve zihin açıcı geçtiğini öğrenmekten büyük bir memnuniyet duydum. Kamp öncesinde 100 bin gencimizin katıldığı saha araştırmasıyla Türk gençliğinin yüksek çözünürlükte fotoğrafını çekmiştik. Gençliğin beklentileri, istekleri, kaygıları, hedeflerine dair çok kapsamlı bu veri setini kamp süresince etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Stratejik iletişim, kriz yönetimi, hitabet ve söylem inşası, dijital mecralarda siyasi temsil, teşkilat liderliği gibi çok farklı başlıklarda birikimlerini siz kardeşlerimizle paylaşan bakan arkadaşlarımıza, akademisyenlerimize ve parti yöneticilerimize şahsım ve tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, "AK Parti'nin, AK gençleri olarak emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahcup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Ülkemizdeki gençlerle birlikte, dünya gençliğine de örnek olmaya devam edeceksiniz. Unutmayın, bölen değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan, kutuplaştıran değil kaynaştıran bir anlayışla çalışacaksınız. AK Parti Gençlik Kollarımız, Türkiye'nin en büyük, en organize ve aktif gençlik yapılanmasıdır. Gençlerin siyasi adresi hiç tartışmasız 24 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti'dir. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyonu aşkın gencin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. Gençlerin 'demokrat amcası' diyerek pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük. Sadece son 3 ayda ailemize 130 bin yeni üye intisap etti" diye konuştu.

'BİZİM GENÇLİĞİMİZ KIZIL ELMA'NIN PEŞİNDEKİ GENÇLİKTİR'

AK Parti Gençlik Kolları'nın 1 milyonu aşkın üye sayısıyla dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biri olduğunu kaydeden Erdoğan, "Tüm yıpratma kampanyalarına, her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla, ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin AK Gençleri olarak milletimizin istikbalini omuzlarınızda taşıdığınızı aklınızdan asla çıkarmamanızı sizlerden istirham ediyorum. Yarın da katılımlar olacak. Partimize, farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler, çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz. Her biriniz, aynı davanın etrafında kenetlenmiş, inanmış birer nefersiniz. Unutmayın, bizim gençliğimiz Kızıl Elma'nın peşindeki gençliktir. Türkiye'yi asırlık hedefleriyle sizler buluşturacaksınız. Bölgemizde barış ve huzurun teminatı yine sizler olacaksınız. Siirt'te okuduğumuz bir şiirden dolayı Pınarhisar Cezaevi'ne girerken milletime, özellikle de bu ülkenin genç evlatlarına şu sözlerle seslenmiştim; '2000'li yılların Türkiye'si sizin aydınlık ve güzel Türkiye'niz olacak. Ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben kendi adıma içeride çok çalışacağıma söz veriyorum. Siz de okullarınızda sıkı çalışın. İyi mühendisler, iyi öğretmenler, iyi doktorlar, iyi yöneticiler, bilhassa iyi hukukçular olmak için çok iyi çalışın. Ben şimdi ödevimi yapmaya gidiyorum, sizler de ödevlerinizi iyi yapın.' Gençler, biz ödevlerimizi iyi yaptık. Gençler bize verdikleri söze sadık kaldı ve ödevlerini iyi yaptı. Rabbime hamdolsun ki şahsıma sizin gibi mücadele arkadaşları verdi. Siyasi hayatım boyunca gençlerle yol yürümeyi şeref saydım. Sizin varlığınızla daima huzur buldum. Size baktıkça güven duydum. Sizi yanımda gördükçe milletime hizmet davamıza daha bir sıkı sarıldım" dedi.

'TERÖRÜN OLMADIĞI TÜRKİYE'Yİ TESLİM EDECEĞİZ'

Erdoğan, yaklaşık yarım asırdır siyaset sahnesinde olduklarını belirterek, "23 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz. İnşallah yarın 24'üncü yaşımızı gururla kutlayacağız. Gençler, bu zorlu yolculukta engelleri birlikte aştık, saldırıları birlikte göğüsledik, ihanetleri birlikte püskürttük, badireleri birlikte atlattık, Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Üstat Necip Fazıl, 'Gençlik yaş işi değil ruh işi' derken, mukaddes emanetin bilincinde olan değerlerini koruyan ve kollayan bir iradeyi işaret etmişti. Yola çıkarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla gece gündüz çalışıyoruz. Gözlerimizi ufuktan biran olsun ayırmıyoruz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla, projelerimizle, hizmetlerimizle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyoruz. Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak, 'Terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz. Lafa her başladıklarında karamsarlık zerk edenlere aldırmayacağız. 'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere kulak asmayacağız. Kim, hangi dolabı çevirirse çevirsin, kim hangi engeli çıkartırsa çıkartsın, sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi biz teslim edeceğiz" dedi.

'ORTADA SİYASİ SÖYLEM DEĞİL, LAF SALATASI VAR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Erdoğan, "AK Gençliğin, 81 vilayetimizin her metrekaresinde kurduğu hakimiyetin muhalefeti, özellikle ana muhalefet partisini endişelendirdiğini görüyoruz. CHP Genel Başkanı, partisini saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı, AK Parti Gençlik Kolları'nı hedef almaya başladı. Yatıyor, kalkıyor, sürekli AK Gençliğe laf atıyor. Sizlere sataşıyor, kendince polemik üretmeye çalışıyor. Bunu da her işi gibi iptidai bir şekilde yapıyor. Söylemlerine bakıyoruz, hiçbir derinlik yok. Argümanlarına bakıyoruz, hiçbir tutarlılık yok. Kurduğu cümlelere bakıyoruz, hiçbir mantık örgüsü yok. Siyasetin kalitesini artıracak, gençlere ufuk çizecek, millete umut verecek, hiçbir beyanını maalesef bulamıyoruz. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset yapmak zannediyor. Aslında, ortada bir siyasi söylem değil, üçüncü sınıf bir laf salatası var. Gaflarıyla kırdığı potlarla kaş yapayım derken göz çıkardığı, sakarlıklarıyla kimsenin ciddiye almadığı hatta kendi partisinde bile itibarı, saygınlığı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız. Hatırlarsanız, bir ara elinde sürekli kırmızı kartla dolaşıyordu. Grup kürsüsünden önüne gelene kırmızı kart gösteriyordu. Sonra ne olduysa, bu dahiyane fikrini, bu çığır açan eylemini aniden terk etti. Ardından, banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynadı. Bunda da istikrar sağlayamadı. Biz, CHP Genel Başkanının yaşadığı bu ikilemin, bu istikrarsızlığın, bu savrukluğun sebeplerini çok iyi biliyoruz. Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı görüyoruz ki Sayın Özel'in dengesini fena halde bozuyor. 100 yıllık partinin düşürüldüğü içler acısı durumdan, pek çok CHP'li gibi Sayın Özel'in de memnun olmadığı anlaşılıyor. Yatırıma, hizmete, esere, icraata gitmesi gereken halkın parasının bir avuç açgözlü tarafından yağmalanması inanıyorum ki onu da huzursuz ediyor, tedirgin ediyor, iç dünyasında sorgulamalara neden oluyor. Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çalışmak elbette kolay bir iş olmasa gerek. Hani derler ya 'aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık' diye, CHP Genel Başkanının ahvali de tam olarak bu. Baklava kutularından, çantalarından, poşetlerinden, valizlerden, balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken halen turpların büyüğünü sorması, pişkinlik değilse utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının bir işaretidir. Mevla, kimseyi böyle bir cenderede bırakmasın diyorum. Aslında biraz cesareti olsa, biraz kendine güvense, biraz vicdanına kulak verse zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmadığını kendisi de görecek ama yapamıyor, o iradeyi gösteremiyor. Belli ki kendisini uyaran, kulağına gerçekleri fısıldayan bir dostu da yok" ifadelerini kullandı.

'AK GENÇLİK SAYIN ÖZEL'İ ÇIRAK ÇIKARTIR'

Erdoğan, "Sayın Özel hiç merak etmesin. Yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımız da rahat edecek. CHP Genel Başkanı, şunu da unutmasın; Sataştığı AK gençlik, hem siyasi kalibre hem de çalışkanlık itibarıyla Sayın Özel'i çırak çıkartır. Bu salondaki her bir genç kardeşimin ufku, siyasi becerisi, bilgisi, ülke ve millet sevdası, CHP'li kodamanlardan fersah fersah ileridedir. Batılı televizyon kanallarına ülkesini şikayet edenler, kusura bakmasınlar ama AK gençliğe ne ahlak dersi ne de vatan dersi verebilir. Sayın Genel Başkan, AK gençlikle uğraşmaktan artık vazgeçsin. En iyi bildiği iş olan suç örgütlerinin getir götürünü yapmaya devam etsin. Tabii bir de şayet patronlarından müsaade alabilirse gitsin, ellerinde su bidonlarıyla saatlerce güneşin altında beklettikleri İzmirli seçmenlerinin derdiyle dertlensin, 2025 Türkiye'sinde iş bilmezliklerinden dolayı Kerbela susuzluğuna mahkum ettikleri kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgilensin."