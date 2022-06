Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz"

"Çevrecilik adına konuşanların hiçbiri kalkıp da 'biz ne yapıyoruz, burada bir çevre katliamı var' demediler. Biz geldik ve bütün demir yığınlarını kaldırdık. Oraya muhteşem bir tasarım olan Çamlıca Kulesi'ni diktik"

" İstanbul'a sahip çıkılacak bir emanet yerine talan edilecek bir nimet olarak bakanlar sadece fethin sırrını değil sadece Osmanlı'yı değil Cumhuriyeti de anlayamaz, bugün bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar"

"Şehrin en yoğun yerleşim yerlerinin ortasında kalan Atatürk Havalimanı'nı eski fonksiyonuyla devam ettirmeye çalışmak hem İstanbul'a hem İstanbullulara büyük haksızlık olacaktı"

" Van'ı adeta sıfırdan, yeniden inşa ettiğimizden bile Kılıçdaroğlu'nun haberi yok"

" Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız"

"Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz"

" HDP ve CHP listelerinden meclise sokulan bu siyasetçi kılıklı provokatörler yaptıkları terbiyesizliğin hesabını hukuka ve milletimize vereceklerdir"

" İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız"

"NATO bir güvenlik kuruluşudur, NATO terör örgütlerine destek kuruluşu değildir"

"Biz, Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan, "Sadece yılbaşından bugüne yaptığımız işler bile 20 yılda asırlık eser ve hizmetleri nasıl ülkemize kazandırdığımızı göstermeye yeterlidir" dedi.

2022 Yılında hizmete açılan projeleri hatırlatan Erdoğan,"560 bin kişinin katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışının yapıldığını söyledi. Erdoğan," İstanbul'a sahip çıkılacak bir emanet yerine talan edilecek bir nimet olarak bakanlar sadece fethin sırrını değil sadece Osmanlı'yı değil Cumhuriyeti de anlayamaz, bugün bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar. Bugün ecdadımızdan aldığımız ilhamla kendi vatandaşımızı ve bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hüviyetine yeniden kavuşturarak fethin bağrında açılan yarayı Allah'a hamdolsun kapattık. Ayasofya, İstanbul'un kalbinde yükselen sancak olarak medeniyetimizdeki yerini tekrar almıştır. Çamlıca Tepesi geldiğimizde kirlilik abidesiydi. O kulelerle tamamen rezaletti. Çevrecilik adına konuşanlar 'Burada çevre katliamı var' demediler. Biz geldik demir yığınlarını kaldırdık, oraya şu andaki muhteşem bir tasarım olan Çamlıca Kulesi'ni diktik. İstanbul hala 7 tepesi, boğazı, yeni inşa edilen ve tarihten miras eserleriyle şairlerin, bestekarların, ressamların ilham kaynağı olmayı sürdürüyor" diye konuştu.

Ana muhalefeti eleştiren Erdoğan," Ana muhalefet bunlar kaçkın, bunları buraya alamayız' diyor. 'Geldiğimizde bunları geldikleri yere göndereceğiz' diyor. Aramızdaki fark bu, bunlar gayrı medeni. İstanbul'a ne yapsak, hangi hizmeti getirsek borcumuzu ödeyemeyiz. Adını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak tescillediğimiz eser şehrin bir vahası olarak insanımıza hizmet verecek. İstanbul Havalimanı ülkemizin yüz akı olarak faaliyetlerine devam ediyor. Atatürk Havalimanı ise kısmen bu vasfını sürdürüyor, sürdürecek. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanı'nı kullanıyoruz. Havalimanı içindeki Acil Durum Hastanesi'ne yapılan uçuşlar da buradaki pistten gerçekleşiyor" dedi.

Atatürk Havalimanı'na yapılan bin 6 yataklı Şehir hastanesini anımsatan Erdoğan," Biz, Atatürk Havalimanı'na bin 6 odalı şehir hastanesi yaptık. 3 ayda yaptık. Biz, ana muhalefetin af edersiniz kalkıpta hal binasını hastane diye takdim etmek suretiyle milleti aldatmak düşüncesinde değiliz. Onlara o yakışır bize de Atatürk havalimanında bin 6 odalı hastane yapmak yakışır" diye konuştu.

Hastanenin her şeyiyle eksiksiz sayılabilecek bir hastane olduğunu söyleyen Erdoğan, Aynı süre içinde Sancaktepe'de de aynı donanıma, oda sayısına sahip şehir hastanesi yapıldığını anımsattı. Erdoğan,"Her ikisinde de havalimanı var. Yurtdışından hani Hollanda, Almanya, şurada burada ölüme terk edilen vatandaşlarımız vardı ya. Artık kurtulmaz dediklerini bizler oradan alıp ülkemize getirdik. Tedavileri devam ediyor. Dün yeni bir haber daha geldi Almanya'da yaşlı ama bunun için ölüm vaki dedikleri bir hastamız var. Bakanımız onu takip ediyordur. Biz elimizden geleni yapacağız. Biz Batı'nın ve ya Batılının yaptığı gibi ölümü gözleyenlerden değil biz her an ölecekmiş gibi hazırız ama kalkıp bir hasta için bu entübedir, dolayısıyla her an gidebilir diye ağıtlar yakmayız. Rabbim bize verdiği emaneti en güzel şekliyle kullanmaya mecburuz. Şehrin en yoğun yerleşim yerlerinin ortasında kalan Atatürk Havalimanı'nı eski fonksiyonuyla devam ettirmeye çalışmak hem İstanbul'a hem İstanbullulara büyük haksızlık olacaktı. Türkiye'nin ve İstanbul'un artık daha uygun bir yerde yeni bir havalimanına ihtiyacı vardı. Bu eseri yap, işlet, devret yöntemiyle hazineye yük getirmeden girdi sağlayarak ülkemize kazandırdık. Bu havalimanımız dünyada ilklerden" dedi.

"İGA belki dünyada bir numara olacak"

İstanbul Havalimanı'na otel yapılacağını söyleyen Erdoğan, "Bu havalimanımızı gelen giden yolcularla ilgili otel ihtiyaçlarıyla ilgili yüklenici firmaya gerekli desteği vereceğiz. Otelleri yapmak suretiyle İGA çok daha güçlü hale gelecek. Pistler noktasındaki eksikleri de giderilecek. İGA belki dünyada bir numara olacak. Sadece siyasetin bel kemiği olan kargo kısmı Atatürk Havalimanı kadar olan yeni havalimanımızı etap etap büyütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin devasa büyüklükte bir alanda hizmet vereceğini ifade eden Erdoğan," 145 bin 300 fidan ve ağaç dikiyoruz. Vatandaşlarımızı kitap okumadan müzeye spordan pikniğe her türlü ihtiyacını karşılayacak altyapı kuruyoruz. Her kesimden kardeşimizin huzur içinde vakit geçireceği günde bir milyon insanın yararlanacağı bir eser ortaya çıkarıyoruz. 350 yaşında bir zeytin ağacının dikimini yaptık" dedi.

Millet Bahçesi açılışına 560 bin vatandaşın katılım sağladığını ifade eden Erdoğan şunları kaydetti;

"Bay Kemal zulüm 1453'te başladı dediniz senin avenen İstanbul'umuzun başta Kadıköy olmak üzere bütün duvarlara bunları yazdı. Yalan ve iftira ile millet bahçesi üzerinden bize saldıranlara Pazar günü en güzel cevabı verdik. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi bir yeşil alan kazandırılmasına karşı çıkacak bir kişi bulamazsınız. Ülkemizde birileri böyle bir hizmeti ile siyasi husumet aracı haline getirebilecek kadar akıllarını kaybetmişlerdir. İşi çevrenin korunmasını savunmak olan, projeler üretmek olan birçok kurum var. Bunlar, çevrecilik ve ağaç sevgisi adına bizim yaptığımız her projede hayırlı yatırımlarda karşımıza dikilmiştir. Beklerdik ki aynı çevreler, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi konusunda yanımızda olsun, karşı çıkanlara 'böyle bir projeye karşı mı çıkılır 'desin. Biz, inşallah bu süreci çalışarak, durmadan, yılmadan usanmadan devam ettireceğiz."

"Bu ülkede bizde daha samimi gayretli çevreci yoktur" diyen Erdoğan," Ağaç, sevgisi bizden daha fazla kimsede yoktur. Biz kimin ne dediğine, kendini nasıl paraladığına bakmadan eser hizmet siyasetimizi sürdürüyoruz" dedi.

Gelecek yıl Fetih Şenliğinin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tamamlanan alanlarında yapılacağını ifade eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili, "Bizim yaptığımız her eser gibi İstanbul'daki millet bahçesine çamur atan Kılıçdaroğlu Kandil'e selam çakıyor. Van'ı adeta sıfırdan, yeniden inşa ettiğimizden bile Kılıçdaroğlu'nun haberi yok.. O depremden sonra Van'ın ne halde olduğunu biliyor musun Bay Kemal. Biz Van'a kesin rakam vermeyeyim en az 35 milyar harcama yaptık. Bay Kemal'e sorsanız Kağıthane'ye kağıttepe dediği gibi buraya benzer bir şey söyler. Haritada yerini bile gösteremez. Siyasi ömrümüzün bir kısmı oraya yaptığımız ziyaretlerle geçti. Van'da eğer bu PKK uzantısı olanlar görevde olmuş olsaydı inanın şu anda suyu olan bir Van bulamazdınız. Biz onların döneminde bile kurumumuzun görevi olmadığı halde Van'a suyu götürdük. İstanbul'u aldığımızda su var mıydı. CHP'den almıştık. CHP'den aldığımız İstanbul'da susuzluğu en kısa sürede giderdik. Bay Kemal bunları bilmez. O bilgi fukarasıdır, siyasetin fukarasıdır. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımıza sesleniyoruz. İstanbul'u Ankara'yı yaşadınız Van'daki kardeşlerimize sesleniyorum İlk geceden itibaren sizin yanınızda olan kimlerdi. Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıydı.

Bunların gözleri vardır, görmez kulakları vardır duymaz. Ağzı dili var konuşamaz niye? Kalpleri mühürlüdür. Devletin kaynaklarının terör örgütlerine aktarılmaması için kullandığımız belediye başkanvekilliğini öyle anlatıyor ki sanırsınız ses kandilden geliyor. Öyle rakamlar veriyor ki toplamı bizim bir ilçe belediyemizin yaptığına denk gelmiyor. Bay Kemal suyu akmayan musluğu açmak suretiyle çok büyük yatırım yaptığını söyleyecek kadar zavallı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yönelik konuşan Erdoğan, " Kimseye ayrım yapmadan veriyoruz dediği sosyal desteklerin toplamı bizim herhangi ortalama bir il veya büyükçe bir ilçe belediyemizin seviyesine çıkamıyor. Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız.. Milletin parasını çalan hırsızdır hırsızın sırtını sıvazlayan daha büyük hırsızdır. Belediyelerdeki yolsuzluklara sahip çıkarak safını belli etmiştir. Ülkemize gelen yabancı yatırımcıları en aşağılık şekilde tehdit eden de Kılıçdaroğlu, Bu zat inanın yalancı. Bu zat omurgasız, bu zat bir proje, bir aparat. Bu zatın partisinin başına kaset komplosuyla geçirildiğinden beri Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı engellemeye çalışmaktan başka gayretine şahit olduğunuz mu. Ana muhalefet, yavru muhalefet biz gelirsek bunların işi verdiği müteahhitlere ödeme yapmayacağız. Devlette devamlılık esastır. Bunu nasıl dersin. Söke söke bu ülkede yargı var. Nasıl vermezsin. Şakır şakır ödemeye mahkümsun. Biz CHP'nin müteahhitlerine ödeme yapmayız demedik. Ödemesini yaptık. Bizde böyle bir kin yok. Bizde gerçekten samimi olan işini yapana her zaman destek var" diye konuştu.

Erdoğan, Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız.

. Bu zatın eğitim faaliyetini yürüten vakfımıza yaptığı her türlü iftirayı burnundan getirmek de öteki dünyada yakasına yapışmak boynumuzun borcudur. Kaçacak iddiasından, yurt iddiasına kadar pek çok mesele etrafından dönüp durması ancak bir projenin parçası olarak yapılabilir. Karşılarındaki kitlenin rengine göre her şeyi söylerler sonra dönüp inkar ederler. Kapısından çevrildiği yerlerdeki sefil hallerini korkudan içeri kaçtılar diyecek kadar şahsiyet fukarası karikatür tip için harcadığımız zamana acıyoruz. Rabbim bu israfımızdan dolayı bizi affetsin" dedi.

Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan,"2023 yılı haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için rakip gördüklerini ya aynı masa ü etrafında toplayarak kendine tabi kıldı ya da manevralarla saf dışı bıraktı.

Konu kendi siyasi ikbali olunca ya benimle olun ya önümden çekilin diyerek nasıl şahinleştiğini ibretle takip ediyoruz. Cezaevinden altılı masanın tüm taraflarına kendinize gelin, diye ayar verdi. Süt dökmüş kedi gibi hiç birinin sesi çıkmadı. Herhalde soluk borularını tutan el ses çıkarmalarına izin vermiyor. Bunların kimlerle hangi masa tarafına toplanacakları, kimi aday gösterecekleri onların sorunu. Bizim böyle bir derdimiz yok. Ben Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyorum. Bir kaç soru sormak istiyorum. Öyle kıvırtarak yuvarlak sözlerle değil kesin kati net cevap vermesini diliyorum. Bu delikanlıliği yaparsa kendisini muhatap almaya başlayabiliriz" dedi.

Kılıçdaroğlu2na 10 soru yönelten Erdoğan şunları kaydetti;

" PKK'dan YPG'ye, tüm terör örgütlerini, en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetlemiyor mu?

Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu desteklemiyor mu?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı değil mi?

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı?

Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ülkemize etkileri karşısında mücadelemize en azından ilkesel olarak destek veriyor mu, vermiyor mu?

Siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinde yürütmeye var mı yok mu?

Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine onaylatmak yerine ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi?

1000 yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımızda tüm değerleri, sembolleriyle asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

Partisi içinde her türlü terör örgütü destekçisini, hırsızı, tacizciyi tasfiye etmeyi düşünüyor mu?

2023'te yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

Bu soruları uzatmak mümkün. Bunlara vereceği cevaplara razıyız."

Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz."

Gezi olaylarının Türkiye'yi bir çok anlamda zarara uğraşttığını ifade eden Erdoğan şunları kaydetti;

" Tarihimze, gezi olayları adıyla bir ihanet, vandallık, utanç vesikası olarak geçen hadiselerin 9. Yılındayız. Olaylar Gezi Parkı'nda birkaç ağaç kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım Türkiye Cumhuriyetini, uluslararası çıkarlarını hedef alan bir kalkışmaya dönüşüştü. Hatırlayın bu eşkıyalar, teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla caminin içini pisletmişti. Bunlar böyle, çürük, Gezi olaylarının arkasında biz hangi güçlerin olduğunu zaten biliyoruz. Bay Kemal orada mıydı. Çünkü başı çeken oydu. Bunlardan bu ülkeye hayır gelmez bunlar terör sevicileriyle beraber. Bunların hepsi yaptıkları ihanetin farkında olan beşinci kol elemanıydı."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri Ahmet Şık ile Sera Kadıgil'i hedef alan Erdoğan,"Polislere hakaret ederek pankart asmaya çalışan tipler bunun somut örnekleridir. HDP ve CHP listelerinden meclise sokulan bu siyasetçi kılıklı provokatörler yaptıkları terbiyesizliğin hesabını hukuka ve milletimize vereceklerdir.Bu ne densizliktir, ne edepsizliktir. Devletin polisine görevini yaparken, sen millet vekili olsan ne yazar ya sen şehitler köprüsünde polise rağmen asamazsın astırmazlar. Hukuk önünde de bunun hesabını vereceksiniz" dedi.

Konserlerin iptal edilmesine yönelik tartışmalarla ilgili de konuşan Erdoğan,"Kültür sanat etkinliği üzerinden yaygara koparmaya çalışanları kendi sinsi tuzaklarında boğmakta kararlıyız. Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri hükümetinizin sanatçıya, sanata bakışını gösteren en güzel örneklerdir. 53 farklı kültür sanat kurumunun iştikakıyla 5 bine yakın sanatçının katılıyla bin 500'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Aynı şekilde Başkent Kültür Yolu Festivali'de 560 etkinlik 6 bine yakın sanatçıyla gerçekleştirilecek. Çevre konusunda olduğu gibi kültür sanat konusunda da ülkemize bizden fazla hizmet getiren kimse olmadığına yürekten inanıyoruz" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Gezi olaylarının planlı alçak bir kalkışma olduğunu boşuna söylemiyoruz. Halen boğuştuğumuz pek çok sorunun başlangıç noktası gezi hadisedir. Ülkemize yol açtığı bir buçuk milyar dolar dolaylı maliyeti yüzlerce milyar dolar. Gezi olaylarıyla yapamadıklarını FETÖ2nğn emniyet yargı darbe girişimiyle mili iradeyi devre dışı bırakıp ülkenin meşru hükümetini devirmeye çalışıp tekrar denediler. PKK ve siyasi uzantıları harekete geçirip çukurlar açmak suretiyle o bölgenin güzelliklerini rezil ettiler. Sinsi senaryoları sandıkta halkımızın iradesine çarpıp paramparça olunca 15 Temmuz'da askeri darbe cüretinde bulundular. Biz bu planı da bozunca oyunların merkezi yurt dışına taşındı. Sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturma düşüncelerini sınır ötesi operasyonlarla akamete uğrattık. Ekonomimizi kur, faiz, enflasyon şer üzerinden hedef alanlara karşı tüm kararlığımızla mücadele ettik. Ediyoruz.

Ekonomide büyük bedeller dedik ödüyoruz. Kendimize yeni yollar araçlar bularak, yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyümeyi sürdürecek Türkiye ekonomi modelini hayata geçirmeyi başardık" dedi.

Geçtiğimiz yılın yüzde 11 büyüme ile kapatıldığını hatırlatan Erdoğan," İlk çeyrek büyüme rakamı yüzde7. 3 olarak açıklandı. hedeflerimize uygun bir seviyede açıklandı. Her kesimin sıkıntısına çare olacak paketler hazırlıyor uygulamaya koyuyoruz. Gerek gençlerimize, kadınlarımıza, esnafımıza, başta devlet bankalarımız olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız. Bu ülkenin en garip insanın karnının tok, gönlünün huzurlu olduğunu görmeden bize uyku haram. Ülke içinde bu mücadeleye verirken bölgesel ve küresel krizleri bölgemiz için fırsata çevirecek fırsatları kaçırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki tutumunun net olduğunu ifade eden Erdoğan,"Her iki ülkenin NATO üyeliğine karşı olduğumuzu hemen ve açıkça ilan ettik. NATO bir güvenlik kuruluşudur, NATO terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Bu terör örgütlerine bu ülkenin polisleriyle beraber bunları koruma altına alıyorlar. Terör örgütü başının posterleriyle bu yürüyüşü yapıyorlar. Kendi parlamentolarında bunların başlarını konuşturuyorlar" dedi.

"Biz, Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk." Diyen Erdoğan,"Bu anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle bunlarla artık ikili görüşmeleri yapmıyoruz yapmayacağız. Bu Yunanistan yola gelmeyecek. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır ama dürüst olmayacaksan kusura bakma. Bu ülkelerin NATO 'ya üyeliği mümkün olmadığı için arayan arayana .AB üyeliği başta olmak üzere pek çok acı tecrübe ile belgeye dayanmamış sözlere inanmamız mümkün değildir. Biz bu ülkelerin sınırları içinde faaliyetleriyle izin verdiği terör örgütleriyle bağlantılı tüm kurumların kapısına kilit vurması gerekiyor Avrupa'nın değişiklik ülkelerinde terör örgütü lideriyle, onların pankartlarıyla yürüyüş yapıyorlar" açıklamasında bulundu.

Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararının yeni bir safhasına geçildiğini açıklayan Erdoğani" Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz" dedi.