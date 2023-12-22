TBMM\'de Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçeleri üzerine görüşmeler başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuşma yaptı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı harcamalarına ilişkin, "2022 yılı harcaması, 5 milyar 363 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu harcamanın 2 milyar 996 milyon lirası Barışı Destekleme ve Koruma Harekatı giderleri için ilgili kurumlara aktarılmıştır. 2024 yılı bütçe teklifinde ise Cumhurbaşkanlığı'na 12 milyar 283 milyon lira ödenek öngörülmektedir" dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üzerine söz aldı. MGK'nın güvenlik bürokrasisiyle seçilmiş iradenin bir arada karar verebildiği, Türkiye'ye yönelik potansiyel saldırıları önlemeye odaklanan bir yapıya dönüştüğünü aktaran Osmanoğlu, "Bu durumun muhafazası devlet güvenliği açısından oldukça önemlidir. Kısacası, MGK Genel Sekreterliği milli iradeye pusu kuranlar için savunma mevziisi olmaktan çıkmıştır. Artık MGK, milletin güvenliğiyle alakalı politikalar üreten ve çözümler düzenleyen bir koordinasyon merkezi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞI HAHAMBAŞI YÖNETİYOR'

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin söz aldı. Türkiye'nin sınırlarından 800 kilometre ileride bir din savaşı olduğunu belirten Yıldırım, " Gazze'deki savaşın komutanı ne Netanyahu ne de İsrail Genelkurmay Başkanlığı. Gazze'deki savaşın komutanı İsrail'in hahambaşıdır. Hahambaşı savaşı yönetiyor, hahambaşının talimatlarıyla İsrail ordusu hareket ediyor. Hahambaşının verdiği bir fetva var. Diyor ki; 'Hareket eden bütün canlıları öldürün; bebek, çoluk çocuk, insan, tavuk, kedi, köpek hiç fark etmez.' Netice itibarıyla İsrail ordusu kendilerine gelen rehineleri de öldürüyor" diye konuştu.

DEM Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, bütçenin kriz bütçesi olduğunu belirterek yürütmenin, muhalefetin bütçeye yönelik eleştirilerini ciddiye almadığını kaydetti.

'CEZALARLA ANILAN KURUM HALİNE GELDİ'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) uygulamalarına ilişkin, "RTÜK, para cezası, yayın durdurma, lisans iptalleriyle anılan bir kurum halinde ve sadece 5 kuruma verdiği cezanın tutarı 30 milyon TL, 2023 yılına kadar da 35 idari, 9 da para cezası olmak üzere 44 yaptırım uyguladı" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan, dünyanın küresel ve bölgesel kırılmalarla yeni bir evreye girdiği, ekonomik ve sosyal meselelerle ardı ardına sınandığı, sistem krizleriyle çözümsüzlük sarmalına girdiği bir süreçte Türkiye'nin demokrasi eşiği yüksek ve koordine olabilme kabiliyeti güçlü bir sistem inşa ettiğini söyledi.

Taylan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili şöyle konuştu:

"Bu özgün mimari, güzel ülkemizi yaşanmaz kılmaya çalışan gayrimemnunların her türlü dahili ve harici tezviratına karşı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidarların demokratik ve ekonomik kazanımları neticesinde siyasi, iktisadi ve sosyal istikrarla tamamlamıştır. Önceki sistemde sıklıkla görülen hatta adeta kendiliğinden oluşan koalisyonları siyasi partilerin ilke ve politikaları değil aritmetik yapıları belirliyor, nicelik hesabı siyasetin kalitesini tamamen rehin alabiliyordu."

MECLİS BAŞKANVEKİLİ ÖNDER RAHATSIZLANDI

Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, divanda rahatsızlandı. Tansiyonunun düştüğü öğrenilen Önder, tedbiren hastaneye götürüldü. Oturumun devamına, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlık edecek.