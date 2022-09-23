İbrahim Kalın yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı görüşecek mi? - Son Dakika
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İbrahim Kalın yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı görüşecek mi?

23.09.2022 22:44

Katıldığı canlı yayında son dönemde gerilimin bir türlü dinmediği Türkiye ve Yunanistan ilişkileri hakkında da konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız bir adım atıldığında iki adım atar. 6-7 Ekim'de Prag'da bir görüşme olur mu bilmem. Yunan tarafının adımlarına bağlı. Şu an için Miçotakis'le planlanan bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.

Ankara- Atina hattında son dönemlerdeki gerilim devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda " İzmir'i unutma Yunanistan. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunanistan'da yankı bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 77. BM Genel Kurulu'ndan yaptığı konuşmada Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek Yunan tarafına sert ifadeler kullanmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtımı cuma günü BM Genel Kurulu'nda yapacağım konuşmada vereceğim" diye cevap vermişti.

ERDOĞAN, MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

NTV yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'le görüşüp görüşmeyeceğini ilişkin bir soru da soruldu.

Kalın ise "Cumhurbaşkanımız bir adım atıldığında iki adım atar. 6-7 Ekim'de Prag'da bir görüşme olur mu bilmem. Yunan tarafının adımlarına bağlı. Şu an için Miçotakis'le planlanan bir görüşme yok" şeklinde yanıt verdi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Asya ile ilişkilerimizde paradigmatik bir değişim var. Türkiye AB'ye üyelik için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişken, AB'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma yaratıyor. Biz, AB üyelik sürecinin devam etmesini istiyoruz. Türkiye AB üyesi olmasa bile Avrupa ülkeleriyle ticaretini zaten sürdürüyor ve sürdürecek. AB tarafının yapıcı bir konumda olması gerekiyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir.

RUSYA'NIN KISMİ SEFERBERLİK İLANI

Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Donetsk ve Luhansk'taki tavrımız da aynı. Rusya'nın yapmak istediği referandumu tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü de savaşın uzayacağı yönünde.

ESİR TAKASINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Türkiye'nin savaşta her iki tarafla sürdürdüğü müzakereler sonucunda tahıl koridoru anlaşması, esir takası gibi önemli kazanımlar elde edildi. Esir takasında görüşmeler 3 ay önce başladı. Cumhurbaşkanımız esir takası için liderlerle sürekli konuştu. 5 ismin Türkiye'ye getirilmesi teklifini biz yaptık. 5 kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü. MİT, takas sürecinde çok önemli bir rol oynadı.

TAHIL KORİDORUNDA PUTİN'İN İTİRAZI

Tahıl korodorunda Rusya'nın kendi gemilerine el koyulur endişesi vardı. Ancak yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye bu endişeleri giderdi ve müzakereler sonucunda anlaşma imzanlandı. Türkiye bir an önce bu savaşın sona ermesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.

TÜRK BANKALARINA YAPTIRIM TEHDİDİ

İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor. Türkiye töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Mir kart, Rus turistlerin Türkiye'de harcama yaptıkları bir kart. Diğer tursitler nasıl burada başka kartlar kullanıyorsa, Rus turistler de burada bu kartları kullanıyor.

ŞAM'LA SİYASİ DİYALOG KURULACAK MI?

Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu belli. Astana süreci devam ediyor. Anayasa çalışmaları devam ediyor.

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

ABD yönetimi satışa çok sıcak bakıyor. Bizim kanaatimize göre, oylamaya gitmesi durumunda hem kongreden hem de senatodan geçecektir. Satış olmazsa alternatiflere her zaman sahibiz.

RUM KESİMİNE SİLAH AMBARGOSU KALKTI

Bu konudaki rahatsızlığımızı ilgili mercilere ilettik. ABD'nin Rum tarafını ödüllendirircesine ambargoyu kaldırması kabul edilebilir değil.

İSRAİL'LE NORMALLEŞME ADIMLARI

Filistin konusunda değişen bir tavrımız yok. İki devletli çözümden yanayız. Hem Filistin devletinin kurulması hem de İsrail'in güvenliğinin korunması konusunda tavrımız devam ediyor. 15 yıl sonra bir İsrail Başbakanının iki devletli çözüm açıklamasını önemli buluyoruz. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerini düzeltmesini en çok kendilerinin istediğini söyledi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ

Çatışmalar umarız savaşa evrilmez. Bundan sonraki sürecin müzakerelerle yürüyeceğine inanıyoruz. Barış anlaşması birçok şeyi kapsayan kritik bir anlaşma. Ermenistan Başbakanı Paşinyan şu ana kadar yapıcı bir tutum sergiledi. Türkiye'nin rolü aşikar, bu süreçte biz her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Paşinyan'la Prag'da görüşebilir. Biz Ermeni diasporasının barış sürecine katkı vereceğine inanıyoruz"

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İbrahim Kalın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İbrahim Kalın yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı görüşecek mi? - Son Dakika


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