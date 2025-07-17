DEM Parti\'den CHP\'ye ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli yol katedildi. Geçtiğimiz haftalarda PKK'lı bir grup terörist silahlarını yakarken TBMM'de konuya ilişkin bir komisyon oluşturulması bekleniyor. DEM Parti heyetinin, dün Bahçeli ile gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bugünkü durağı CHP oldu.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi parti ziyaretlerine devam eden DEM Parti CHP Genel Merkezi'ne gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti ziyaret etti. DEM Parti heyetinde; TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı. CHP heyetinde ise Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

"KOMİSYON MESELESİNİ DAHA DETAYLI TARTIŞTIK"

Görüşme sonrası gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Buldan, "Her partinin komisyona dair farklı öneri ve beklentileri var. Bu komisyonda tartışılması gereken ve sonuca ulaşılması gereken farklı beklentiler olduğu için komisyon meselesini daha detaylı değerlendirdik ve tartıştık" ifadelerini kullandı.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ BAŞLADI

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından kendini feshetme kararı alan PKK, 11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silah bıraktı. Saat 11.25'te başlayan tören, 11.45'te sona verdi. Silah bırakma töreninde terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, Nedim Seven, Tekoşin Ozan ve Tekin Muş da silahlarını yaktı. Törende 15 kadın ve 15 erkekten oluşan toplam 30 PKK'lı terörist, silahlarını kazanların içinde yakarak imha etti. İlerleyen günlerde 30 PKK'lı teröristin daha silah bırakması bekleniyor.