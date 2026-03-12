Dervişoğlu: Terör örgütü liderinin yön vereceği bir sürece izin vermeyiz - Son Dakika
Dervişoğlu: Terör örgütü liderinin yön vereceği bir sürece izin vermeyiz

12.03.2026 21:50
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hiç kimse, Abdullah Öcalan denen caninin bu ülkede Kürtlerin hamisi olarak tanımlanmasına izin vermeyeceğiz. Bir terör örgütü liderinin yol göstericiliğinde inşa edilecek herhangi bir sürecin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine, Kürtlere ve Türkmenlere fayda sağlaması mümkün değildir." dedi.

İYİ Parti Van İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra genel merkez yöneticileri, İYİ Parti Van İl Başkanı Serkan Saygın, partililer, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

'VAN BENİM EVİM GİBİ'

Programda konuşan Dervişoğlu, partisinin düzenlediği iftar programlarının sadece bir yemek organizasyonu olmadığını, aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi. Bölgedeki kanaat önderleri ve esnafla görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Dervişoğlu, "Bunu bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil, bu memleketin bir evladı olarak yapıyorum. Hiç kimse kimseyle arasına mesafe koymamalı. Aramızda kilometreler olabilir, farklı düşünebiliriz ama birbirimizden ayrı olduğumuzu düşünmemeliyiz. Birbirini seven insanlar için zamanın, mekanın ve mesafenin önemi yoktur. Ben Ankara'da 'Van benim kardeşimdir' diyorsam, Van'a geldiğimde de 'Van benim evimdir' diyebilmeliyim. Burada kendimi misafir gibi değil, ev sahibi gibi hissediyorum." dedi.

'MİLLETİMİZ BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA'

Konuşmasında bölgedeki güvenlik gelişmelerine değinen Dervişoğlu, İran'a yönelik saldırılara dikkat çekerek, Türkiye'nin çevresindeki risklerin arttığını ifade etti. Dervişoğlu, "Üzerimizden füzeler uçuyor. Bu tehdidin oluştuğu ve bundan en çok etkilenen yerlerden biri de Van'dır. Geçmişte Irak'ta yaşananları, yakın dönemde Suriye'de yaşananları hepimiz gördük. Türkiye'yi bu ülkelerden ayıran en önemli özellik üniter devlet yapısı, milli kimliği ve vatandaşlık tanımıdır. Ancak yanlış uygulamalar ve yanlış politikalar nedeniyle milletimiz bugün büyük zorluklarla karşı karşıya bırakılmıştır." diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNE ELEŞTİRİ

'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, sürecin Türkiye'nin temel sorunlarını çözmeye yönelik olmadığını savundu. Dervişoğlu, "Türkiye'nin sorunları var ve elbette çözülmelidir. Bu bölgenin de problemleri vardır. Ancak başlatılan süreç hangi sorunu çözdü diye düşünmemiz gerekir. Herkes 'Terörsüz Türkiye' diyor. Terörü kimse istemez, hepimiz nefretle kınarız. Ama bu süreci yönetenler işin sadece terörist boyutuyla ilgileniyor. Türkiye boyutuna bakan yok. Bir terör örgütü liderinin yol göstericiliğinde inşa edilecek herhangi bir sürecin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine, Kürtlere ve Türkmenlere fayda sağlaması mümkün değildir. İki yıldır yürütülen süreçte Kürtlerin veya bölge halkının sorunlarının konuşulmuyor. TBMM'de kurulan komisyonda hangi Kürt'ün hangi sorunu konuşuldu? Hangi Türkmen'in derdine çare bulundu? Sorunlar yerine Türkiye'yi daha büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacak gelişmelerin altyapısı oluşturuldu." dedi.

'KÜRT KARDEŞLERİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HİMAYESİNE MUHTAÇ DEĞİL'

İYİ Parti'nin söz konusu komisyona katılmama kararı aldığını hatırlatan Dervişoğlu, "Bir terör örgütü liderinin yol göstericiliğinde yürütülecek herhangi bir sürecin Türkiye'ye fayda sağlamayacağını söyledik. Böyle bir oyunun parçası olmayacağımızı da ifade ettik. Sorunu olan sadece Kürtler değil, Türkmenlerin de var, Doğulunun da var, Batılının da var. Bu ülke 50 yıldır terörle mücadele ediyor. Bölgede 60 binden fazla korucu ailesi var. Bu mücadelede şehit veren, gazi veren ailelerimiz var. Kürt kardeşlerimizi terör örgütünün himayesine muhtaç olarak görmüyoruz. Onların haklarını ve hukuklarını da savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

'SAVAŞ APARATI OLARAK KULLANILMALARINA İZİN VERMEYİZ'

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Dervişoğlu, bazı etnik grupların bölgede çatışmaların parçası haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, "Bir ülkede bir şey oluyor, 'o bölgedeki Kürtler isyan etsin' deniliyor. İran'da da benzer çağrılar yapılıyor. Biz kardeş olarak gördüğümüz insanların savaş aparatı olarak kullanılmasına asla izin vermeyiz. Biz et ve tırnak gibiyiz. Kim ne yaparsa yapsın, yüreklerini birleştirmiş Türk milletinin asil vatandaşlarıdır." dedi.

Konuşmanın ardından İYİ Parti Van İl Başkanı Serkan Saygın, Genel Başkan Dervişoğlu'na üzerinde kentin tarihi ve turistik yerleri ile Van Kedisi resminin yer aldığı tablo hediye etti.

Kaynak: DHA

