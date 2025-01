Destici: Büyük Birlik Partisi, birliğimizin ve kardeşliğimizin kalesi olmaya devam edecek

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi 32 yıldır, birliğimizin ve kardeşliğimizin kalesi olmaya devam edecek. Biz sıradan bir siyasi parti değiliz. Sadece bir siyasi faaliyet sürdürmüyoruz. Bir siyasi partinin yönetimiyle birlikte büyük bir ailenin ve Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetinin sorumluluğunu taşıyoruz. Ayaktayız ve her gün güçlenerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici beraberindeki partililer ile birlikte partisinin 32'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi. Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, DEVA Partisi Sakarya Kurucu İl Başkanı Mehmet Erdoğan, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa yazılı bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyor, Büyük Birlik Partisi'nin 32'nci kuruluş yıl dönümünü can-ı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde Büyük Birlik Partili tüm kardeşlerime, partinizin her bir mensubuna en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Bu vesileyle bir kez daha Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, Nizam-ı Alem davasının yiğit neferi, kıymetli siyasetçi merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ediyorum. Rabbim, Muhsin kardeşimizin ruhunu şad, mekanını cennet eylesin, diyorum. Vatanımızın bütünlüğünü ve milletimizin istiklalini hedef alan saldırılarda her zaman tavizsiz bir duruş sergileyen Büyük Birlik Partisi, Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine, küresel siyasette hak ettiği yeri almasına verdiği destekle de milletimizin takdirine mazhar olmaktadır. Tarihi derinliği, köklü devlet geleneği ve medeniyet birikimiyle bölgesel ve küresel barışın tesisi için güçlü bir mücadele yürüten Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde güven ve istikrar abidesi olarak yükselmekte, mazlum ve mağdur milletlere umut ışığı olmayı sürdürmektedir. Suriye'den Gazze'ye gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde Türkiye denilince akla evvelemirde barış, adalet, merhamet ve şefkat gelmektedir. Bununla birlikte gerçekleştirdiğimiz atılımlarla savunma sanayiinden enerjiye, dış politikadan ulaşım projelerine, terörle mücadeleden demokratik reformlara her alanda büyük ilerlemeler kaydediyoruz. Sizlerin de katkılarıyla 21'inci asra milletçe mührümüzü vuracağımıza, Türkiye Yüzyılını el ele inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Sayın Genel Başkan'ın şahsında Büyük Birlik Partili tüm kardeşlerime Türkiye Yüzyılı vizyonumuza verdikleri samimi destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin diyor, Partinizin 32'nci kuruluş yıl dönümünü tekrar tebrik ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

'TÜM YETKİLİLERE GÖREVLERİNDEN EL ÇEKTİRİLMELİDİR'

Programda konuşan BBP lideri Destici, "Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunun 32'nci kuruluş Programını, milletçe büyük bir acıyı yaşadığımız günlerde gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ve bir kez daha, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acıyı ailelere, çocuklara, milletimize yaşatan, 36'sı çocuk, 78 kişinin ölümünün sorumlularına, sebep olan kimse, hiçbir ayrım yapılmadan hesap sorulmalı, bu facianın bedeli ödetilmelidir. Bir gecelik oda fiyatı kadar maliyetten kaçarak bu facianın baş müsebbibi olan otel sahibi, çok sayıda eksiğe rağmen otelin ruhsatını iptal etmeyen denetimle ilgili kamu görevlilerinin, yangın tedbirleri için eksiği yoktur belgeleri veren kurum ve kuruluşların başında kim varsa, belgelerde kimin imzası varsa, kimin ihmali, hatası, kusuru varsa, hukuk önüne çıkartılmalı ve en ağır cezayı almalıdırlar. Bu faciaya ihmal ve kusurlarıyla davetiye çıkaran kurumların başındakiler başta olmak üzere tüm yetkililere görevlerinden el çektirilmelidir" dedi.

'MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN YANINDAYIZ VE YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Destici, "Geride bıraktığımız 32 yılda bize ülkesi, milleti, inançları için feda olmayı tercih etmiş insanlarla, dava arkadaşı, yol arkadaşı, kardeş olmayı nasip eden Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bize, birlikte olduğumuz her anı hayatımızın gurur sayfalarından saydığımız, Kurucu Genel Başkanımız, dava arkadaşımız, ağabeyimiz, şehit liderimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun, kardeşleri, dava arkadaşları, takipçileri olmayı nasip eden Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bize, rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu, onun değerlerini, fikirlerini, şahsiyetini, ahlakını, siyasi duruşunu takip etmeyi nasip eden Yüce Allah'a şükürler olsun. Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değildi. O, bizim varlığı, varlıktan daha çok yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi, hayallerimizi, sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı. Yol arkadaşımızdı. Mücadele arkadaşımızdı. Gururla ve kararlılıkla ifade etmek istiyorum. Tanıdığımız ilk günden şehadetine Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanındaydık, bugün de onun ilkelerinin, inandıklarını yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sözün başında, Kurucu Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nu, liderimizle birlikte şehadet şerbetini içen, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş kardeşlerimizi, kurulduğumuz günden bugüne, partimizde görev yapan ve ebediyete intikal eden tüm dava arkadaşlarımızı, şahsım ve temsil ettiğim camia adına, rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimiz de biz de onlardan razıyız, Cenab-ı Allah da onlardan razı olsun" diye konuştu.

'KİRLİ PAZARLIKLARIN PARTİSİ OLMADIK, BUNDAN SONRA DA OLMAYACAĞIZ'

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimiz, 29 Ocak 1993 günü, siyasi hayatına, kendini milliyetçi, maneviyatçı, sivil ve demokrat kelimeleriyle tarif ederek başladı. 32 yıldır, ülkemize, milletimize ve inançlarımıza hizmeti esas aldığımız, uzun ve zor bir yolculuğu sürdürüyoruz. Büyük Birlik Partisi, Türkiye'yi uzun yıllar yöneten siyasi partilerin yok olduğu, siyasi yelpazenin yapısının tümüyle değiştiği, siyasi kimliklerin farklılaştığı, partilerin ve siyasi hareketlerin köklü değişikliklere uğradığı, hatta rejimin değiştiği ülkemizde sapasağlam var oldu. Ahlakıyla, imanıyla, vatan sevgisiyle, fedakarlığıyla, doğruluğuyla, kararlılığıyla var oldu. Bu niteliklere sahip olduğu için de Allah'ın izni ve büyük Türk milletinin desteğiyle sapasağlam var olacak, var olmaya devam edecek. Yürüdüğümüz bu uzun yolculukta, çok sayıda siyasi parti, tarihin tozlu sayfalarında yer alırken, biz, sadece milletine sırtını yaslayarak, kurulduğundan beri çizgisinde hiçbir kırıklık olmadan, mensuplarının başını öne eğdirecek hiçbir yanlışın içine düşmeden bugüne geldik. Aynı aşkla, aynı imanla, aynı dürüstlükle, doğrulukla, yolumuza devam edeceğiz. Hep inandıklarımızı yaptık. Bir şeylerin üzerini örtmek için, hiçbir zaman tevile, takiyeye tenezzül etmedik, etmeyiz. Sonuçta zararlı çıksak da sonuçta kaybedecek olsak da inandıklarımızla, menfaatlerimiz arasında kalmadık, tereddüt etmeden inandıklarımızı seçtik. Doğrularla günlük politik kazançlar arasında bir tercih yapmadık. Büyük Birlik Partisi, kurulduğu günden bugüne, hiçbir zaman politik oyunların, siyaset cambazlıklarının, kirli pazarlıkların partisi olmadı, bundan sonra da olmayacak. Biz, kurucu liderimiz Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şu sözlerini vasiyet olarak kabul ettik. 'Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz, dik duracağız, doğru gideceğiz'. Belki hak ettiğimiz, arzu ettiğimiz neticeleri belki alamadık. Ama bu 32 yılın her anında, sadece inandıklarımızı yaptık, sadece inandığımız istikamette yürüdük ve aynı kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Milletimizle birlikte yükseleceğiz. Milletimiz için yok olmayı göze alarak, milletimizle birlikte var olacağız."

'ÖNÜMÜZDEKİ TÜM ENGELLERİ YIKARAK İLERLEYECEĞİMİZDEN EMİN OLSUNLAR'

Destici, "Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bugüne 32 yıl boyunca Türk milletinin, Türk milliyetçilerinin, milletimizin inanç ve değerlerinin, ahlakın, faziletin, fedakarlığın, vatan sevgisinin, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin istiklalinin ve istikbalinin kalesi oldu. İfade ettiğimiz her başlıkta, Büyük Birlik Partisi söz konusu olduğunda, geride bıraktığımız 32 yıl boyunca net, berrak, kararlı ve güçlü bir duruşla karşılaşacaksınız. Bu gerçeği, politika ya da tavır kelimeleriyle değil, sadece karakterle izah edebilirsiniz. Bu yönüyle Büyük Birlik Partisi, milletimizin koruyucu gücü olmuştur. Büyük Birlik Partisi 32 yıldır, milletimizin değerlerinin ve birlikte var olma iradesinin kalesidir. Partimiz 32 yıldır, birliğimizin ve kardeşliğimizin kalesidir. Büyük Birlik Partisi, birliğimizin ve kardeşliğimizin kalesi olmaya devam edecek. Büyük Birlik Partisi, Hakk'a adanmış bir millet sevdası olarak, milletimiz için, milletimizle birlikte varlığını devam ettirecektir. Biz sıradan bir siyasi parti değiliz. Sadece bir siyasi faaliyet sürdürmüyoruz. Bir siyasi partinin yönetimiyle birlikte, büyük bir ailenin ve Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetinin sorumluluğunu taşıyoruz. Ayaktayız ve her gün güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Tüm dava arkadaşlarım da başarıya doğru, önümüzdeki tüm engelleri yıkarak ilerleyeceğimizden emin olsunlar. Partimizin sahip olduğu imkanların çok üzerinde bir güç ve gayretle çalışıyoruz. Her bölgeye, ülkemizin her köşesine adım adım ulaşıyor, partililerimizle, vatandaşlarımızla buluşuyoruz" dedi.