Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı.

HAKAN FİDAN'A YENİ SAĞ KOL

Atama kararlarına göre Dışişleri Bakan Yardımcılığına Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel getirildi. Öte yandan bakanlık bünyesinde çok sayıda genel müdürlük ve genel müdür yardımcılığına da yeni atamalar yapıldı.

Açıklanan atamalara göre, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Serap Ersoy, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Burçin Gönenli, Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğü'ne Fırat Sunel, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü'ne Esin Çakıl ve Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü'ne Raziye Bilge Koç Yiğit getirildi.

HACİ ALİ ÖZEL KİMDİR?

1969 yılında Konya'nın Yunak ilçesinde doğan Hacı Ali Özel, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. Ardından Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği tarafından akredite edilen yüksek lisans programını bitirerek Kamu Yönetimi Uzmanı unvanını aldı.

Özel, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Avrupa Birliği alanında düzenlenen programı başarıyla tamamlayarak Avrupa Birliği Uzmanı oldu.

Kamu yönetimi ve üst düzey bürokrasi alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Hacı Ali Özel; Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık'ta Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 2017–2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı yaptı.

Akademik çalışmaları da bulunan Özel'in, "Memur Suçları ve Memurların Yargılanması" konulu tezinin yanı sıra "Parasal Birlik ve Türkiye Ekonomisi" ile "Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye'nin Durumu" başlıklı araştırma ve incelemeleri bulunuyor.

Evli ve üç çocuk babası olan Hacı Ali Özel, yayımlanan kararın ardından Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine resmen başlamış oldu.

TÜRKİYE PETROLLERİ'NİN BAŞINA YENİ İSİM

Öte yandan çok sayıda kurumda da yeni atamalar gerçekleşti. Atama kararlarına göre, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem atandı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Savunma Sanayii Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Belda Şenel Parlak görevden alındı. Boşalan göreve ise Kübra Yüceer atandı.

TAN SAĞTÜRK GÖREVDEN ALINDNI

Dikkat çeken atamalardan biri de Devlet Opera ve Balesi'nde gerçekleşti. Atama kararlarına göre, Genel Müdür Tan Sağtürk görevden alındı. Yerine ise atama yapılmadı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı ve il milli eğitim müdürlüklerinde de önemli atamalar yapıldı.

Merkez teşkilatı atamaları kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Yardımcılığı'na Murat Demir, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Metin Güçlü, Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcılığı'na Esra Özmen, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığı'na Ömer Akmanşen, Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı'na Fazilet Durmuş getirildi.

Öte yandan Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Muhammed Özdemirci, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Önder Arpacı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Emrullah Aydın, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gülşen Özer, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İbrahim Açıkgöz, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Abdulkadir Altay ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Altınöz atandı.