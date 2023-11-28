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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
28.11.2023 - 15:36,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Blinken, Fidan ile birkaç hafta önce Ankara'dayken çok iyi görüşmeler yaptıklarını dile getirerek bugün de aynı şekilde iyi bir görüşme yapmayı beklediklerini belirtti.

Blinken, herkesin Gazze'deki kriz üzerine çalıştığına işaret ederek "Gelecek hazirandaki zirveye, (NATO'nun) 75. yıl dönümüne doğru ilerlerken burada, NATO'da (toplantısında) İsveç'in üyeliği dahil pek çok meselemiz var. Birçok diğer mesele ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırıları var." dedi.

Bu konulardaki perspektiflerini paylaşma fırsatı için minnettar olduğunu belirten Blinken, "Önemli ve çok değerli NATO müttefiki Türkiye ile işbirliğimiz için de minnettarım." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan da bugün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'de bulunduklarını kaydederek "Önümüzde çok önemli konular ve hepimizin çok açık ve net görüşmelerde bulunacağımızdan eminim. Dostluğumuza ve işbirliğimize gerçekten değer veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika
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