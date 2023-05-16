Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul ilçelerinde ne kadar oy aldı? İşte sonuçlar

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50'lik oy oranına karşılık Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.89 oy aldı. İstanbul'daki tabloda ise Kılıçdaroğlu yüzde 48,55 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,69 oya ulaştı.
En dikkat çeken oranlar ise Üsküdar ve Eyüpsultan'dan geldi.Üsküdar'da Kılıçdaroğlu yüzde 49.81, Erdoğan ise %45.39 oy oranına ulaştı. Eyüpsultan'da ise Kılıçdaroğlu yüzde %48.58, Erdoğan ise %46.38 aldı.
İşte ilçe ilçe sonuçlar:
Erdoğan: %25.1
Kılıçdaroğlu: %72.21
Erdoğan: %52.07
Kılıçdaroğlu: %42.57
Erdoğan: %16.85
Kılıçdaroğlu: %80.58
Erdoğan: %40.71
Kılıçdaroğlu: %54.39
Erdoğan: %48.75
Kılıçdaroğlu: %45.85
Erdoğan: %45.39
Kılıçdaroğlu: %49.81
Erdoğan: %53.44
Kılıçdaroğlu: %40.74
Erdoğan: %51.92
Kılıçdaroğlu: %42.93
Erdoğan: %36.26
Kılıçdaroğlu: %59.43
Erdoğan: %65.17
Kılıçdaroğlu: %30.55
Erdoğan: %46.67
Kılıçdaroğlu: %47.45
Erdoğan: %40.38
Kılıçdaroğlu: %55.23
Erdoğan: %49.33
Kılıçdaroğlu: %45.33
Erdoğan: %48.64
Kılıçdaroğlu: %47.06
Erdoğan: %16.86
Kılıçdaroğlu: %80.48
Erdoğan: %48.55
Kılıçdaroğlu: %47.34
Erdoğan: %46.38
Kılıçdaroğlu: %48.58
Erdoğan: %52.84
Kılıçdaroğlu: %43.08
Erdoğan: %55.25
Kılıçdaroğlu: %39.64
Erdoğan: %39.12
Kılıçdaroğlu: %56.37
Erdoğan: %28.02
Kılıçdaroğlu: %68.67
Erdoğan: %50.07
Kılıçdaroğlu: %44.98
Erdoğan: %50.82
Kılıçdaroğlu: %43.84
Erdoğan: %51.01
Kılıçdaroğlu: %42.83
Erdoğan: %62.15
Kılıçdaroğlu: %32.39
Erdoğan: %58.32
Kılıçdaroğlu: %37.65
Erdoğan: %23.14
Kılıçdaroğlu: %73.52
Erdoğan: %41.62
Kılıçdaroğlu: %53.54
Erdoğan: %40.04
Kılıçdaroğlu: %54.97
Erdoğan: %43.45
Kılıçdaroğlu: %51.94
Erdoğan: %42.36
Kılıçdaroğlu: %51.83
Erdoğan: %40.84
Kılıçdaroğlu: %54.63
Erdoğan: %57.9
Kılıçdaroğlu: %37.03
Erdoğan: %48.98
Kılıçdaroğlu: %46.13
Erdoğan: %52.44
Kılıçdaroğlu: %42.5
Erdoğan: %61.6
Kılıçdaroğlu: %33.31
Erdoğan: %53.14
Kılıçdaroğlu: %42.05
Erdoğan: %40.98
Kılıçdaroğlu: %54.48
Erdoğan: %44.63
Kılıçdaroğlu: %50.97
Son Dakika › Politika › Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul ilçelerinde ne kadar oy aldı? İşte sonuçlar - Son Dakika