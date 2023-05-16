Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul ilçelerinde ne kadar oy aldı? İşte sonuçlar - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul ilçelerinde ne kadar oy aldı? İşte sonuçlar

16.05.2023 16:48

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,55 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan 46,69 oy aldı.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50'lik oy oranına karşılık Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.89 oy aldı. İstanbul'daki tabloda ise Kılıçdaroğlu yüzde 48,55 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,69 oya ulaştı.

2 İLÇEDEKİ SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

En dikkat çeken oranlar ise Üsküdar ve Eyüpsultan'dan geldi.Üsküdar'da Kılıçdaroğlu yüzde 49.81, Erdoğan ise %45.39 oy oranına ulaştı. Eyüpsultan'da ise Kılıçdaroğlu yüzde %48.58, Erdoğan ise %46.38 aldı.

İşte ilçe ilçe sonuçlar:

ADALAR

Erdoğan: %25.1

Kılıçdaroğlu: %72.21

BEYKOZ

Erdoğan: %52.07

Kılıçdaroğlu: %42.57

KADIKÖY

Erdoğan: %16.85

Kılıçdaroğlu: %80.58

KARTAL

Erdoğan: %40.71

Kılıçdaroğlu: %54.39

ŞİLE

Erdoğan: %48.75

Kılıçdaroğlu: %45.85

ÜSKÜDAR

Erdoğan: %45.39

Kılıçdaroğlu: %49.81

PENDİK

Erdoğan: %53.44

Kılıçdaroğlu: %40.74

ÜMRANİYE

Erdoğan: %51.92

Kılıçdaroğlu: %42.93

MALTEPE

Erdoğan: %36.26

Kılıçdaroğlu: %59.43

SULTANBEYLİ

Erdoğan: %65.17

Kılıçdaroğlu: %30.55

TUZLA

Erdoğan: %46.67

Kılıçdaroğlu: %47.45

ATAŞEHİR

Erdoğan: %40.38

Kılıçdaroğlu: %55.23

ÇEKMEKÖY

Erdoğan: %49.33

Kılıçdaroğlu: %45.33

SANCAKTEPE

Erdoğan: %48.64

Kılıçdaroğlu: %47.06

BEŞİKTAŞ

Erdoğan: %16.86

Kılıçdaroğlu: %80.48

BEYOĞLU

Erdoğan: %48.55

Kılıçdaroğlu: %47.34

EYÜPSULTAN

Erdoğan: %46.38

Kılıçdaroğlu: %48.58

FATİH

Erdoğan: %52.84

Kılıçdaroğlu: %43.08

GAZİOSMANPAŞA

Erdoğan: %55.25

Kılıçdaroğlu: %39.64

SARIYER

Erdoğan: %39.12

Kılıçdaroğlu: %56.37

ŞİŞLİ

Erdoğan: %28.02

Kılıçdaroğlu: %68.67

ZEYTİNBURNU

Erdoğan: %50.07

Kılıçdaroğlu: %44.98

KAĞITHANE

Erdoğan: %50.82

Kılıçdaroğlu: %43.84

BAYRAMPAŞA

Erdoğan: %51.01

Kılıçdaroğlu: %42.83

ESENLER

Erdoğan: %62.15

Kılıçdaroğlu: %32.39

SULTANGAZİ

Erdoğan: %58.32

Kılıçdaroğlu: %37.65

BAKIRKÖY

Erdoğan: %23.14

Kılıçdaroğlu: %73.52

ÇATALCA

Erdoğan: %41.62

Kılıçdaroğlu: %53.54

SİLİVRİ

Erdoğan: %40.04

Kılıçdaroğlu: %54.97

BÜYÜKÇEKMECE

Erdoğan: %43.45

Kılıçdaroğlu: %51.94

KÜÇÜKÇEKMECE

Erdoğan: %42.36

Kılıçdaroğlu: %51.83

AVCILAR

Erdoğan: %40.84

Kılıçdaroğlu: %54.63

BAĞCILAR

Erdoğan: %57.9

Kılıçdaroğlu: %37.03

BAHÇELİEVLER

Erdoğan: %48.98

Kılıçdaroğlu: %46.13

GÜNGÖREN

Erdoğan: %52.44

Kılıçdaroğlu: %42.5

ARNAVUTKÖY

Erdoğan: %61.6

Kılıçdaroğlu: %33.31

BAŞAKŞEHİR

Erdoğan: %53.14

Kılıçdaroğlu: %42.05

BEYLİKDÜZÜ

Erdoğan: %40.98

Kılıçdaroğlu: %54.48

ESENYURT

Erdoğan: %44.63

Kılıçdaroğlu: %50.97

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul ilçelerinde ne kadar oy aldı? İşte sonuçlar - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul ilçelerinde ne kadar oy aldı? İşte sonuçlar
16:40 2.Lig'de gol keyfi! Menemenspor maçın ilk 15 dakikasında Sivas Belediyespor filelerine 5 gol sığdırırken ilk yarıyı 8-0 ile önde kapattı
16:31 2. Lig'de akıllara durgunluk veren maç! İlk yarıdaki skoru görenler gözlerine inanamadı
16:29 Sevgilisi tarafından öldürülen Ukraynalı model Alona Savchenko'nun cansız bedeni parçalanmış halde bulundu
16:21 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu nerede ne kadar oy aldı? İstanbul'da ilçe ilçe sonuçlar
16:09 CHP'de tepkilerin hedefi haline gelen Tuncay Özkan'dan "Biz kazanacağız" çıkışı!
16:04 Ukraynalı model Alona Savchenko, sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra parçalandı
15:54 Büyük Birlik Partisi 14 Mayıs seçiminin kaybedeni durumunda! Ne genel başkan ne de adaylar, Meclis'te kendine yer bulamadı
15:54 Sinan Oğan, 2. tura ilişkin iddialı konuştu: Kararı verdiğimizde o tarafı kazandıracağız
15:52 Oyuncu Hayal Köseoğlu, seçimlerin 2.turunda Sinan Oğan'dan destek bekliyor: Bizi yalnız bırakmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 16:51:07. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul ilçelerinde ne kadar oy aldı? İşte sonuçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement