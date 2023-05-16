Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul ilçelerinde ne kadar oy aldı? İşte sonuçlar

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50'lik oy oranına karşılık Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.89 oy aldı. İstanbul'daki tabloda ise Kılıçdaroğlu yüzde 48,55 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,69 oya ulaştı.

2 İLÇEDEKİ SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

En dikkat çeken oranlar ise Üsküdar ve Eyüpsultan'dan geldi.Üsküdar'da Kılıçdaroğlu yüzde 49.81, Erdoğan ise %45.39 oy oranına ulaştı. Eyüpsultan'da ise Kılıçdaroğlu yüzde %48.58, Erdoğan ise %46.38 aldı.

İşte ilçe ilçe sonuçlar:

ADALAR

Erdoğan: %25.1

Kılıçdaroğlu: %72.21

BEYKOZ

Erdoğan: %52.07

Kılıçdaroğlu: %42.57

KADIKÖY

Erdoğan: %16.85

Kılıçdaroğlu: %80.58

KARTAL

Erdoğan: %40.71

Kılıçdaroğlu: %54.39

ŞİLE

Erdoğan: %48.75

Kılıçdaroğlu: %45.85

ÜSKÜDAR

Erdoğan: %45.39

Kılıçdaroğlu: %49.81

PENDİK

Erdoğan: %53.44

Kılıçdaroğlu: %40.74

ÜMRANİYE

Erdoğan: %51.92

Kılıçdaroğlu: %42.93

MALTEPE

Erdoğan: %36.26

Kılıçdaroğlu: %59.43

SULTANBEYLİ

Erdoğan: %65.17

Kılıçdaroğlu: %30.55

TUZLA

Erdoğan: %46.67

Kılıçdaroğlu: %47.45

ATAŞEHİR

Erdoğan: %40.38

Kılıçdaroğlu: %55.23

ÇEKMEKÖY

Erdoğan: %49.33

Kılıçdaroğlu: %45.33

SANCAKTEPE

Erdoğan: %48.64

Kılıçdaroğlu: %47.06

BEŞİKTAŞ

Erdoğan: %16.86

Kılıçdaroğlu: %80.48

BEYOĞLU

Erdoğan: %48.55

Kılıçdaroğlu: %47.34

EYÜPSULTAN

Erdoğan: %46.38

Kılıçdaroğlu: %48.58

FATİH

Erdoğan: %52.84

Kılıçdaroğlu: %43.08

GAZİOSMANPAŞA

Erdoğan: %55.25

Kılıçdaroğlu: %39.64

SARIYER

Erdoğan: %39.12

Kılıçdaroğlu: %56.37

ŞİŞLİ

Erdoğan: %28.02

Kılıçdaroğlu: %68.67

ZEYTİNBURNU

Erdoğan: %50.07

Kılıçdaroğlu: %44.98

KAĞITHANE

Erdoğan: %50.82

Kılıçdaroğlu: %43.84

BAYRAMPAŞA

Erdoğan: %51.01

Kılıçdaroğlu: %42.83

ESENLER

Erdoğan: %62.15

Kılıçdaroğlu: %32.39

SULTANGAZİ

Erdoğan: %58.32

Kılıçdaroğlu: %37.65

BAKIRKÖY

Erdoğan: %23.14

Kılıçdaroğlu: %73.52

ÇATALCA

Erdoğan: %41.62

Kılıçdaroğlu: %53.54

SİLİVRİ

Erdoğan: %40.04

Kılıçdaroğlu: %54.97

BÜYÜKÇEKMECE

Erdoğan: %43.45

Kılıçdaroğlu: %51.94

KÜÇÜKÇEKMECE

Erdoğan: %42.36

Kılıçdaroğlu: %51.83

AVCILAR

Erdoğan: %40.84

Kılıçdaroğlu: %54.63

BAĞCILAR

Erdoğan: %57.9

Kılıçdaroğlu: %37.03

BAHÇELİEVLER

Erdoğan: %48.98

Kılıçdaroğlu: %46.13

GÜNGÖREN

Erdoğan: %52.44

Kılıçdaroğlu: %42.5

ARNAVUTKÖY

Erdoğan: %61.6

Kılıçdaroğlu: %33.31

BAŞAKŞEHİR

Erdoğan: %53.14

Kılıçdaroğlu: %42.05

BEYLİKDÜZÜ

Erdoğan: %40.98

Kılıçdaroğlu: %54.48

ESENYURT

Erdoğan: %44.63

Kılıçdaroğlu: %50.97