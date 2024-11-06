Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı - Son Dakika
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Politika

Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından başlayan gerginlik bugün de devam etti. Belediye binasına gelen CHP'li vekil Gamze Taşçıer, polis barikatını ittirdi, taşkınlık çıkardı. Görüntülerde Taşçıer'in, kendisini engelleyen polislere 'Ben milletvekiliyim bana dokunamazsın' diye bağırdığı duyuldu.

06.11.2024 17:56  Güncelleme: 18:13
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ve yerine kayyum atanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. CHP'li meclis üyeleri, belediye binasına girmeye çalışırken polis müdahalesiyle karşılaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Milletvekilleri Gamze Taşçıer, Pınar Uzun ve Engin Altay, engellemeye tepki göstererek oturma eylemi başlattı. Görüşmelerin ardından CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve İl Başkanı Özgür Çelik'in belediye binasına girmesine izin verildi.

"BEN VEKİLİM BANA DOKUNAMAZSINIZ"

Belediye binasına girmeleri engellenen heyet, belediye binası önündeki polis barikatını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. O anlarda CHP'li Gamze Taşçıer'in 'Ben vekilim bana dokunamazsınız' diyerek tepki gösterdi.

Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı

HEYET İSTANBUL VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

    CHP heyet, belediye binası önünde yaşanan gerginliğin ardından, Esenyurt Kaymakamlığı'na gelen İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Özgür Çelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini ancak ortak paydada buluşamadıklarını söyledi.

    "BİZ KAPININ ÖNÜNDEKİ MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

    Çelik, şunları söyledi: Ankara'dan gelen telefonla İstanbul Valisi, Esenyurt Kaymakamlığı'na geldi ve bir görüşme gerçekleştirdik. Talebimiz şuydu. Belediye önündeki ablukanın kaldırılmasını talep ediyoruz. Belediye meclis üyelerimizin CHP grup salonuna girmesini talep ediyoruz. Orada denetleme görevini yerine getirmesini talep ediyoruz. Milletvekillerimizin de her sabah buraya gelip grup odasında meclis üyelerimizi ziyaret etmesini talep ediyoruz şeklinde CHP olarak taleplerimizi ilettik. Sayın Vali ile süreç üzerine belli bir zaman dilimi içerisinde tüm genel başkan yardımcılarımızın ve milletvekillerimizin yorum ve değerlendirmeleriyle bir konuşmayı gerçekleştirdik. Sayın Vali süreci kendi içerisinde değerlendirecek. Şu anda bir ortak paydada buluşamadık. Barikatın kaldırılması ve meclis üyelerinin grup odasına girmesiyle ilgili bir ortak paydada buluşamadık ancak Sayın Vali değerlendirecek. Biz kapının önündeki mücadelemizi devam ettireceğiz.

    AHMET ÖZER TERÖRDEN TUTUKLANMIŞTI

    Esenyurt Belediye Başkanı Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan işlemlerin ardından, yasadışı silahlı terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Esenyurt\'ta ortalık yine karıştı! CHP\'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı

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    Son Dakika Politika Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (12)

    • Timur Yılmaz:
      Bu milletin vekili olamaz. Olsa olsa terörün ve teröristin vekili olur. Görüntülerde de malum teröristi savunmaya gitmiş. Atatürk’ün partisine bak ne hale gelmiş. Yazık çok yazık. Atatürk kalksa ilk bunları sınır dışı ettirirdi. 58 19 Yanıtla
    • serdar gür:
      Atatürk'ün kurduğu partiyi düşürdükleri hale bak. Bu Chp Atatürk'ten soğutur insanı. 55 17 Yanıtla
    • Ender Kervancıoğlu:
      AKP zulmü elbet bitecek. Diktatörlük, padişahlık bitecek. Biraz daha sabır. 19 50 Yanıtla
    • Harun Çelik:
      Ekepe GI DE CEK . 8 28 Yanıtla
    • sirac cirik:
      Bir jop sokun 21 5 Yanıtla
    • sudem meliss:
      Devlet Her zaman Haklıdır 17 4 Yanıtla
    • AHMET YILDIZHAN:
      millet vekili olunca kendilerini kral padişah olarak görüyorlar... hiçbiri ama hiçbiri BENİM VEKİLİM DEĞİL... 19 -1 Yanıtla
    • Mehmet Yılmaz:
      sizinlemi uğraşacak emniyet yoksa pkk ilemi ayıp ya hayret 15 3 Yanıtla
    • Süleyman Efe:
      Şu milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması lazım artık 6 2 Yanıtla
    • Hakan Kosar:
      şeyimin vekiline bak hele, açmadı ne olacak şimdi, rezil rüsva olduğun ile kaldınmı? 5 2 Yanıtla
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