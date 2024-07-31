Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Politika

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener\'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, tartıştığı anneannesi Leyla Çetiner'i rehin aldıktan sonra silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

31.07.2024 22:33
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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ANNEANNESİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
Abdüllatif Şener

GÖZALTINA ALINDI

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, kan donduran cinayet sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener, 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Baba adı Bedirhan, anne adı Ahzerat'tır. Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
Abdüllatif Şener

2001 yılında kurulan AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Parti'den istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisi'ni kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat milletvekili seçilemedi. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi. Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Abdüllatif Şener, Cinayet, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hayri Selçuk: Alma mazlum ahı çıkar aheste aheste işte çıkıyor bir canlı örnek daha 18 15 Yanıtla
    ferhat eser: Abdüllatif Şener değerli bir devlet büyüğüydü herkesim tarafından sevilen bir insan ne ahı ne saçmalıyorsun sen arkadaşım ? 2 2
  • Mustafa Yurdakul: Rabbim bu durumu düşmanına göstermesin..Çok acı.. 24 0 Yanıtla
  • Selçuk Bülbül: uyuşturucu bağımlılığı 12 4 Yanıtla
  • Pinar İmre: Bir süre sonra nefsi müdafaa dan serbest kalır. 10 6 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: Allah sonumuzu hayr etsin. 13 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: kişi önemli değil önemli olan olay . annanneyiöldürmekde gelinen durumun vahameti. Allah rahmet eylesin 6 1 Yanıtla

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