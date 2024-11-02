Güçlü Devlet Zorunluluk

Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Bizim için büyük devlet, güçlü devlet bir seçenek değil, bir mecburiyettir. Bunun en önemli ayağı da işte güçlü bir demokrasi, güçlü bir irade ve sarsılmaz bir dirayettir. Bize milletimizin verdiği o destekten daha önemli hiçbir kaynağımız yoktur. Görüyoruz, yerin altının tamamen petrol dolu olduğu ülkeler ne hale geldi? Çünkü orada birliktelik yok" dedi.

AK Parti Osmangazi 8'inci Olağan İlçe Kongresi Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, partililerin katılımıyla gerçekleşti. Kongreye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekilleri Müfit Aydın, Osman Mestan, Ayhan Salman, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Mustafa Yavuz, Ahmet Kılıç ile Emel Gözükara Durmaz ve partililer katıldı. Kongrede konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " Türkiye'de olup bitene baktığımız zaman, bütün İslam ülkelerine örnek olacak bir biçimde gerçekten çok önemli başarılara imza atıldı. 19 seçimdir hiçbir şekilde liderinden ayrılmayan ve sandıktan her zaman iradesinin arkasında olduğunu söyleyen bir teşkilat ve bir halk var. Onun için de dünyaya örnek olacak başarılara imza attık. Muhalefet, 'Bu sorunları yaşıyoruz. Çünkü karşımızda bir diktatör var' diyor. Ama akıl yürütemiyorlar. Bir ülkede diktatör varsa, ona siz diktatör diyemezsiniz. Bu kadarlık bir akıl yürütmekten yoksun musunuz? Siz kendi dilinizle aslında kendinizin bir yalancı ve müfteri olduğunu söylüyorsunuz. Ama bunun farkında değilsiniz. Dünyanın hangi ülkesinde, diktatörlere diktatörsün denilebilir. Bu kadarlık bir akıl yürütemeyen yani siyasette neredeyse başlangıç aşamasında olan ve Türkiye'nin hiçbir ciddi meselesinde ciddi bir proje ortaya koyamayan bir muhalefet var" ifadelerini kullandı.

'MUHALEFETİ MİLLETİMİZ ZATEN BİLİYOR'

AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu ortaya koyduğunu hatırlatan Ala, "Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına nasıl sokarız? Bu reformları nasıl gerçekleştiririz? Bunun çalışmasını yürütüyoruz. Biz bunlarla uğraşırken, hiçbir katkıda bulunmadan tamamen yalan ve iftiralarla yürütülmeye çalışılan bir de muhalefet cenahı var. Onları zaten milletimiz biliyor. Onlara gereken dersi verdi. Bundan sonra da vereceğine inanıyorum. Yeter ki bizler üzerimize düşeni yapalım" dedi.

'SAVUNMA SANAYİMİZ GÜÇLÜ OLACAK Kİ, İSTEDİĞİMİZİ YAPALIM'

Hem yurtiçi hem de yurtdışında yapacak çok işlerinin olduğunu söyleyen Efkan Ala, "Bakın savunma sanayinde aldığımız mesafe o kadar bir yankı yapmıştık ki, bugün milyarlarca dolar ihracat yapabiliyoruz. Kardeşlerimiz talep ettiğinde onlara talep ettiklerini gönderebiliyoruz. Onun için de TUSAŞ'a saldırdılar. Türkiye ne yaptığının farkında ve bu yatırımlarına devam edecek ki, dünyada politikasının arkasında çok güçlü bir savunma sanayisi olacak ki, işte o biraz önce söylediğim sorumluluk alanımızda istediklerimizi yapabilelim" diye konuştu.

'GAZZE'DE, LÜBNAN'DA KATLİAM YAPILIYOR, DÜNYANIN KILI KIPIRDAMIYOR'

Filistin ve Lübnan'da yaşanan katliamların kendilerini derinden etkilediğini belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, "Bugün bakın ciğeriniz yanıyor, içimiz kan ağlıyor. Gazze'de ve Lübnan'da. Neler oluyor dünyanın gözü önünde? Nasıl bir katliam, nasıl bir zulüm, nasıl bir felaket yaşanıyor ve zulüm işleniyor. Dünyanın kılı kıpırdamıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar iflas etmiş durumdadır. Yarısını boşalttılar Gazze'nin. Yok ettiler, yerle bir etti. Bir terör örgütü gibi davranan devlet olabilir mi? Bir devlet ambulansları ve hastaneleri bombalıyor ise insanları kuşatmış ve onların açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan ölmelerini o zulmü işliyorsa ona devlet denebilir mi? Ama burada en yüksek sesle itiraz eden sadece Türkiye'dir. Fakat bütün insanlığı, bütün ülkeleri harekete geçirmek için herkesin çaba sarf etmesi lazım" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ DEVLET OLMAZ SEÇENEK DEĞİL, ZORUNLULUK'

Türkiye'nin güçlü olmaya mecbur olduğunu ifade eden Ala, "Bizim için büyük devlet, güçlü devlet bir seçenek değil, bir mecburiyettir. Bunun en önemli ayağı da işte güçlü bir demokrasi, güçlü bir irade ve sarsılmaz bir dirayettir. Bize milletimizin verdiği o destekten daha önemli hiçbir kaynağımız yoktur. Görüyoruz, yerin altının tamamen petrol dolu olduğu ülkeler ne hale geldi? Çünkü orada birliktelik yok" ifadelerini kullandı.