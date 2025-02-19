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Politika

Hakan Fidan G20'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Güney Afrika'da olacak.

19.02.2025 12:43
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığında, Johannesburg'da düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığında, 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak.

Bakan Fidan, toplantının 'Küresel Jeopolitik Durum' ve '2025'teki G20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G20'nin Muhasebesi' temalı oturumlarında konuşmalar yapacak. Bakan Fidan'ın konuşmasında, Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya- Ukrayna savaşı dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel konularda Türkiye'nin tutumunu belirtmesi, ayrıca uluslararası sistemin karşılaştığı sınamalar karşısında G20 platformunun önem kazandığına dikkat çekmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, G20 marjında gerçekleştirilecek MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek ve konuşma yapacak.

Türkiye ve G20

Türkiye, G20'yi küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm bakımından önemli bir platform olarak değerlendiriyor ve söz konusu platformun çalışmalarına aktif biçimde katkı sağlıyor.

G20, son dönemde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları bağlamında siyasi konuların da ele alındığı bir platform.

Türkiye de 2015 yılında başarıyla yürüttüğü G20 Dönem Başkanlığı sırasında küresel ekonominin siyasi meselelerden bağımsız ele alınamayacağı gerçeğinden hareketle G20 gündemine küresel siyasi konuları taşımıştı.

Türkiye, 1 Aralık 2014 tarihinde üstlendiği G20 Dönem Başkanlığını 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'yle başarıyla tamamlamıştı. Türkiye'nin Dönem Başkanlığı öncelikleri 'Kapsayıcılık, Uygulama ve Yatırım' olarak belirlenmişti.

Türkiye'nin Dönem Başkanlığı sırasında, G20 tarihinde ilk kez terörizmle mücadele ve mülteci krizi, siyasi konular olarak G20 Liderler Zirvesi gündemine dahil edilmiş, G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı onaylanmış ve terörizmle mücadele konusunda G20 Liderleri ilk kez bir bildiri kabul etmişti.

Anılan Zirve'nin Sonuç Bildirgesi'nde mülteci krizine de kuvvetli bir metinle yer verilmişti. G20 açılım gruplarından olan W20 (Kadın-20) de Türkiye'nin Dönem Başkanlığı sırasında oluşturulmuştu.

G20 tarihindeki ilk Enerji Bakanları Toplantısı da Türkiye'nin Dönem Başkanlığı sırasında 2 Ekim 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 Aralık 2024 itibarıyla G20 Dönem Başkanlığını Brezilya'dan devraldı. G20 gündeminin belirlenmesinde Dönem Başkanı ülke belirleyici olurken rotasyon-sepet sistemi çerçevesinde, G20'nin dönem başkanlığını son yıllarda yükselen ekonomiler üstleniyor. Bu çerçevede, 2022 yılında Endonezya, 2023 yılında Hindistan, 2024 yılında ise Brezilya dönem başkanlığını yürüttü. Güney Afrika Cumhuriyeti G20 Dönem Başkanlığının teması "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" (Solidarity, Equality, Sustainability) olarak belirlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti G20 Dönem Başkanlığının öncelikleri ise şu şekilde sıralandı:

Afetlere yönelik direncin ve mukabele mekanizmalarının güçlendirilmesi, düşük gelirli ülkeler için borç sürdürülebilirliğinin sağlanması, adil enerji geçişi için finansman sağlanması, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için kritik minerallerden istifade edilmesi.

G20

G20, uluslararası sistemde başlıca gelişmiş ülkeler ile yükselen ekonomilerin küresel ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla temsil edilmesi ve uluslararası mali sistemin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla kuruldu. Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'inin, ticaretinin yüzde 75'inin ve nüfusunun 3'te ikisinin temsil edildiği G20, 19 ülkenin yanı sıra, Avrupa Birliği ile Afrika Birliği'ni aynı platformda bir araya getiriyor.

MIKTA 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı

Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya arasında 25 Eylül 2013 tarihinde kurulmuş, gayriresmi bir istişare ve eşgüdüm platform olan MIKTA'nın Dönem Başkanlığını 2017 ve 2022 yıllarında Türkiye üstlendi.

2025 Dönem Başkanlığını Kore Cumhuriyeti Meksika'dan devralacak. Dönem Başkanlığı devir tesliminin G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı marjında, 20 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek MIKTA 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında yapılması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan G20'de - Son Dakika

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