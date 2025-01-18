Hakan Fidan: Gazze'de Ateşkesi Kalıcı Hale Getirmek İçin Çalışacağız

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "( Gazze'de) Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılmasının takipçisi olacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İki bakan baş başa ve heyetlerarası gerçekleştirdiği görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış süreci başta olmak üzere Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler gibi yakın bölgedeki meseleler ve küresel konularda görüş alışverişinde bulundu. Bakanlar daha sonra ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti.

"Tüm gücümüzle bütün kötü zamanlarda hep birbirimizin yanında durduk"

Sözlerine 20 Ocak katliamının şehitlerini anarak başlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "En zor yolları ancak kardeşlerinizle beraber yürüyebilirsiniz. Bizim Azerbaycan ile olan iş birliğimizin özü budur. Ortaklığımız, zamandan ve şartlardan bağımsızdır. u anlayışla Karabağ'daki 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan'ın yanında durduk. Azerbaycan da en zor günlerimizde hep Türkiye'nin yanındaydı. Devletlerimizin de halklarımızın da asla tereddüttü olmadı. Tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle bütün kötü zamanlarda hep birbirimizin yanında durduk. Türkiye Azerbaycan'ın Azerbaycan da Türkiye'de Türkiye'nin yanında durdu. İnşallah bundan sonra da hep böyle devam edecek. Bundan sonra da iki kardeş olarak aynı yolu yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye ve Azerbaycan, Avrupa'nın enerji güvenliğine kritik bir katkı sağlamaktadır"

Bakan Fidan, "Enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz de önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan, Avrupa'nın enerji güvenliğine kritik bir katkı sağlamaktadır. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın da güçlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu çerçevede Orta Koridorun bel kemiğini oluşturan Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle kesintisiz faaliyetine büyük önem veriyoruz. Ayrıca Kars- Nahçıvan Demiryolu projesini de en kısa sürede hayata geçirmek istediğimizi biliyorsunuz. Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz-Boru Hattı projesi ise enerji iş birliğimize yeni bir boyut kazandırmıştır. Elektrik bağlantısallığı da büyük önem taşımaktadır. Türkiye-Azerbaycan elektrik enterkoneksiyonunu da en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Rusya ve Ukrayna arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız"

Bakan Bayramov'un Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde gelinen noktaya ilişkin kendisine bilgi verdiğini vurgulayan Fidan, "Azerbaycan'ın haklı endişelerini anlıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Delimitasyon Komisyonları'nın çalışmalara başlaması konusunda 16 Ocak'ta duyulan mutabakat önemli bir adımdır. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış ve huzur ortamı herkesin çıkarınadır. Görüşmelerimizde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da ele aldık. İlk günden bu yana savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdik ve bu yönde çaba sarf ettik. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşılmasına yönelik tüm girişimleri destekliyoruz. Bu girişimlere iki tarafın da dahil olmasının öneminin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Gerekli şartlar sağlandığında daha önce yaptığımız gibi kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız" dedi.

"Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılmasının takipçisi olacağız"

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının da bugün gündemlerinde olduğunu ifade eden Fidan, "Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılmasının takipçisi olacağız. Azerbaycan ve Türkiye bölgesel barış, istikrar ve refah içinde güçlerini birleştirmektedir. Artık bu kapasiteye ve güce sahibiz" şeklinde konuştu.

"Azerbaycan, Şam Büyükelçiliğini yeniden açmak istiyor"

Fidan, "Kıymetli kardeşim Sayın Bayramov, Azerbaycan'ın Şam'daki büyükelçilerini yeniden faaliyet geçirmek istediklerini belirtti. Tabii ki biz bu konuda elimizden geleni hemen vereceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. Fidan, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir. Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir" dedi.

"Genel sekreterliğin kurumsallaşmasıyla ilgili Azerbaycan ve Türkiye, aynı noktada durmakta"

Türk Devletler Teşkilatı'nın diğer benzeri bölgesel örgütler gibi dayanışmasını, iş birliğini, projelerini, daha da ileri götürmesi için, var güçleriyle çalıştıklarını belirten Fidan, "Özellikle liderlerimizin koyduğu irade ile Türk Devletler Teşkilatı'nın bir genel sekreterlik vasıtasıyla daha kurumsal, daha odaklı işler yürütmesi, bizim için önemlidir. Genel sekreterliğin kurumsallaşmasıyla ilgili Azerbaycan ve Türkiye, aynı noktada durmakta. Her geçen yıl genel sekreterlik ve faaliyetleri, daha da kurumsallaşma, bu senede daimi temsilcilerin vasıtasıyla, daha farklı bir aşamaya evirileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Umuyoruz bundan sonra bu ateşkes devam eder"

Gazze'de 15 aydır devam eden katliamın ve yıkımın durmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Fidan, "Özellikle sivil ve çocuk kayıplarının ayrım yapılmadan her gün vuku bulması, gazetecilerin, Birleşmiş Milletler yardım görevlilerinin ayrım gözetilmeksizin ayrıca katledilmeleri, tabii ki insanlık vicdanını yaralamakla kalmıyor. Yani uluslararası sistemin hem kurumsal hem anlamsal ne kadar değeri varsa hepsinin de yerle bir olmasına sebep oldu. Şimdi bunun bu noktada durması tabii ki bizim için önemli. Umuyoruz bundan sonra bu ateşkes devam eder. İnsani yardımların kesintisiz Gazze'nin her tarafına ulaşılmasına izin verilir. Gazze'de yerlerinden edilmiş, evlerinden sürülmüş, belli bir köşeye sıkıştırılmış güneydeki Filistinlilerin evlerine dönmeleri önemlidir. Bu inşallah en kısa sürede olur. Çünkü kış şartlarındayız. Şu anda açıkta kalan, çadırlarda kalan zor durumda soğukta, gıdasız, ilaçsız 2 milyon insan var. Bunların uygun şartlara dönmesi önemli. Bu konuda Türkiye uluslararası toplumla beraber tabi ki elinden geleni yapacak. İnşallah bu gözyaşı son gözyaşı olur. Bundan sonra hızla yaralarımızı sarıp, iki devletli çözümü hayata geçirip bölgede normalleşmeyi sağlarız. Özellikle iki devletli çözüm aşaması zor, uzun bir adım. Bazılarının kesinlikle istemediği bir adım. Ama bu olmadan hem İsrail'in, hem Filistin'in, hem bölgenin güvende ve istikrarda olmayacağı herkesin de malum. Bugünden sonra artık daha insani ve kalkınmaya yönelik yardımlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Orta Koridor'un potansiyeli artıyor"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise konuşmasında Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin Cumhurbaşkanlarının vizyonu ve Şuşa Beyannamesi ile ittifak düzeyine yükseldiğini ifade etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Aziz kardeşimle yakın temas kurmak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Ne kadar sık buluşsak da konuşulacak çok konu var. Geçtiğimiz ay Malta ve Mısır'da buluşmuştuk, bugün de Hakan Fidan ziyaretimize geldi. 10 gün içinde Ankara'da Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan formatında bir toplantı yapacağız. Türkiye ve Azerbaycan'ın katılımıyla gerçekleşen global projeler dünyanı enerji ve lojistik haritalarını yeniden şekillendirmiştir. Azerbaycan doğal gazının, Türkiye ve Avrupa'ya ihracatının artırılmasıyla bu haritanın daha da genişleyeceğine inanıyoruz" dedi.

"Azerbaycan iki devletli çözümü destekliyor"

İkili görüşmelerinde ve Türkiye'nin yeni Suriye hükümetine desteği de ele alındıklarını vurgulayan Bayramov, "Gazze'de ateşkes ve esirlerin iade edilmesi anlaşmasının sağlanması önemli bir olaydır. Azerbaycan devleti bu çatışmanın BM'nin ilgili kuralları çerçevesinde iki devletli çözümü destekliyor. Bizim diplomatik çabalarımız bu yönde devam edecektir" diye konuştu.

"Azerbaycan'ın Suriye Büyükelçiliği'nin faaliyetleri en kısa sürede yeniden başlatılacak"

Azerbaycan'ın 2012 yılından itibaren Suriye'de hiçbir diplomatik temsilciliğinin bulunmadığını belirten Bayramov, "Bu süre zarfında Esad rejimi ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkiler yoktu. Türkiye ile iletişim içerisinde Suriye'de ilgili kişilerle görüşmeler gerçekleştirdik, gereken desteği vereceğimizi ve orada diplomatik ilişkileri yeniden kurmak istediğimizi söyledik. Azerbaycan'ın Suriye Büyükelçiliği'nin faaliyetleri en kısa sürede yeniden başlatılacak" dedi. - BAKÜ