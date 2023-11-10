Hamas, ABD'nin Gazze'deki 4 saatlik ateşkes açıklamasını yalanladı

Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi. Ancak Hamas'ın siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin danışmanı, İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadığını belirterek bu konuda ABD'nin yaptığı açıklamaları yalanladı.

"İSRAL GAZZE'NİN KUZEYİNDE ÇATIŞMALARA HER GÜN 4 SAAT ARA VERECEK"

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün akşam İsrail'in Filistinli sivillerin Gazze Şeridi'nin güneyine geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılara ara vereceğini duyurdu.

"SÜREÇ BUGÜN BAŞLIYOR"

İsrail'in bu duraklamaların zamanının başlamadan 3 saat önceden duyuracağını aktaran Kirby, "İsrailliler bize bu duraklama süresince bu bölgelerde askeri operasyon yapılmayacağını ve bu sürecin bugün başlayacağını söylediler" dedi. Filistinli sivillerin Gazze Şeridi'nin güneyine geçmeleri için iki "insani koridor" olacağını ifade eden Kirby, ABD'nin söz konusu duraklamaları doğru yönde atılmış bir adım olarak gördüğünü ve ihtiyaç duyulduğu sürece devam etmesini istediğini belirtti.

"ANLAŞMA OLURSA DUYURACAĞIZ"

Ancak Hamas Büro Başkanı Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, Beyaz Sarayın, İsrail'in, "çatışmalara insani ara verilmesini kabul ettiği" yönündeki açıklamalarına Telegram hesabından cevap verdi. Görüşmelerin sürdüğünü ancak şu ana kadar İsrail'le bir anlaşmaya varılmadığını kaydeden Nunu, "Bir anlaşmaya varılacak olursa bu, açık bir şekilde halkımıza duyurulacaktır." ifadesini kullandı.