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Hamas, ABD'nin Gazze'deki 4 saatlik ateşkes açıklamasını yalanladı - Son Dakika

Hamas, ABD'nin Gazze'deki 4 saatlik ateşkes açıklamasını yalanladı

10.11.2023 01:13

İsrail Gazze'de katliamına devam ederken dün akşam Beyaz Saray'dan, sivillerin güneye geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca ateşkes ilan edileceği açıklandı. Hamas'ın siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin danışmanı ise henüz insani ateşkese varılmadığını, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi. Ancak Hamas'ın siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin danışmanı, İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadığını belirterek bu konuda ABD'nin yaptığı açıklamaları yalanladı.

"İSRAL GAZZE'NİN KUZEYİNDE ÇATIŞMALARA HER GÜN 4 SAAT ARA VERECEK"

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün akşam İsrail'in Filistinli sivillerin Gazze Şeridi'nin güneyine geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılara ara vereceğini duyurdu.

Hamas, İsrail ile insani ateşkes konusunda ABD'nin açıklamalarını yalanladı

"SÜREÇ BUGÜN BAŞLIYOR"

İsrail'in bu duraklamaların zamanının başlamadan 3 saat önceden duyuracağını aktaran Kirby, "İsrailliler bize bu duraklama süresince bu bölgelerde askeri operasyon yapılmayacağını ve bu sürecin bugün başlayacağını söylediler" dedi. Filistinli sivillerin Gazze Şeridi'nin güneyine geçmeleri için iki "insani koridor" olacağını ifade eden Kirby, ABD'nin söz konusu duraklamaları doğru yönde atılmış bir adım olarak gördüğünü ve ihtiyaç duyulduğu sürece devam etmesini istediğini belirtti.

Hamas, İsrail ile insani ateşkes konusunda ABD'nin açıklamalarını yalanladı

"ANLAŞMA OLURSA DUYURACAĞIZ"

Ancak Hamas Büro Başkanı Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, Beyaz Sarayın, İsrail'in, "çatışmalara insani ara verilmesini kabul ettiği" yönündeki açıklamalarına Telegram hesabından cevap verdi. Görüşmelerin sürdüğünü ancak şu ana kadar İsrail'le bir anlaşmaya varılmadığını kaydeden Nunu, "Bir anlaşmaya varılacak olursa bu, açık bir şekilde halkımıza duyurulacaktır." ifadesini kullandı.

Hamas, İsrail ile insani ateşkes konusunda ABD'nin açıklamalarını yalanladı
İsmail Heniyye

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas, İsrail ile insani ateşkes konusunda ABD'nin açıklamalarını yalanladı

GAZZE'DE CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 174 Filistinliyi öldürdü.

Hamas, İsrail ile insani ateşkes konusunda ABD'nin açıklamalarını yalanladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hamas, ABD'nin Gazze'deki 4 saatlik ateşkes açıklamasını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, ABD'nin Gazze'deki 4 saatlik ateşkes açıklamasını yalanladı - Son Dakika
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