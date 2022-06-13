HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez - Son Dakika
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HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez

13.06.2022 17:08

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz gün Kadıköy'de HDP'li milletvekilinin polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili konuştu. Öztrak "Milletvekili ya da herhangi birinin polisimize yumruk atması kabul edilemez" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, geçtiğimiz gün Kadıköy'de terörist başı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü yapılması hakkında da değerlendirmede bulundu.

"POLİSİMİZE YUMRUK ATMASI KABUL EDİLEMEZ"

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir'in polis memuruna attığı yumruğun kabul edilemez olduğunu vurgulan Öztrak, " İstanbul'da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimiz kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket ederler. Bir sorun varsa, sorun görev yapan poliste değil ona emri verendedir. Milletvekili ya da herhangi biri, kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez" dedi.

ERDOĞAN: BEDELİNİ YARGI ÖNÜNDE ÖDETECEĞİZ

Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polise yönelik saldırıya ilişkin konuştu. Erdoğan, "İnlerine girdik ve gire gire yolumuza devam ediyoruz. Pençe Kilit'te inlerini başlarına geçirmeye devam ediyoruz. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden soruyoruz. Dört vatan evladının yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul'da polisimize saldırmaları kalleşliktir, kanı bozukluktur, namussuzluktur. Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ GELDİ

Kadıköy'deki HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte yaşananlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki gösterdi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." açıklamasını yaptı.

HDP'li vekilin polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili CHP'den ilk yorum: Kabul edilemez

"GEREKLİ SUÇ DUYURUSU YAPILIYOR"

Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadıköy'den gitmek isteyip direnenler gözaltında. Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin"

HDP'li vekilin polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili CHP'den ilk yorum: Kabul edilemez

NE OLMUŞTU?

Dün İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü. Güvenlik güçleri, gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. HDP Milletvekili Saliha Aydemir'in ise bir polise yumruk attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

HDP'li vekilin polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili CHP'den ilk yorum: Kabul edilemez
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Son Dakika Politika HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez - Son Dakika
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