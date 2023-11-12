 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sınırın sıfır noktasında net mesaj - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sınırın sıfır noktasında net mesaj

12.11.2023 15:40  - Güncelleme: 17:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, göçle mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini ve Gürbulak Sınır Kapısı'nın modern yüzüyle hizmete alınacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunarak, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin net mesajlar verdi. Bakan Yerlikaya, "Biz sınır duvarı ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Ağrı'ya geldi. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında Ağrı Valisi Mustafa Koç ve Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, buradan helikopterle Gürbulak Gümrük Kapısı'na gitti. Burada Sınır Güvenliği Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Yerlikaya, toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

"İLK ETABI YAKIN ZAMANDA TAMAMLANACAK"

Gürbulak Sınır Kapısı'nın yenileceğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Ticaret Bakanlığımız tarafından yapım süreci hızlandırılan Gürbulak Sınır Kapımız var. 2 etaptan oluşuyor. İlk etabı yakın bir zamanda tamamlanacak. 2'nci etap ise 2025'in ortalarında tamamlanacak. Türkiye'de yapılan yeni nesil kapılar gibi Gürbulak da modern yüzüyle hizmete alınmış olacak." dedi.

"SINIRLARIMIZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Göçle mücadele noktasında bir tek göçmen kalmayana kadar mücadele edeceklerini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biliyorsunuz Bakanlık olarak terörle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve diğer suçla mücadele unsurlarıyla kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Biz sınır duvarı ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Buradaki gücümüz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığına ve farklı göç rotaları arayışı içerisine girdiklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada hiçbir şekilde durmayacağız. Günlük ortalaması 818 araç giriş ve çıkışı ve 3 binin biraz altında da yolcu giriş çıkışının olduğu bir kapımız. İhracat ve ithalat toplamı 1 milyar dolar civarında olan bir kapımız. Bilinsin ki devletimizin tüm imkan ve kabiliyetlerimizle buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA ÜST DÜZEY KATILIM

Toplantıya; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gümrük Muhafaza Müdürü Recep Koşal, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve il protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Ağrı Valiliği, Gürbulak, Ağrı, Kaçakçılık, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sınırın sıfır noktasında net mesaj - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Görenler gözlerine inanamıyor! Rizespor'un yıldızından Süper Lig tarihine geçecek gol
16:35 Derbinin kazananı son dakika golüyle ev sahibi oldu
16:26 Antalya'da sahilde çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı
16:03 50 yaşına giren Şevval Sam, doğum gününü en büyük hayali olan Ölüler Günü Festivali'nde kutladı
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu bunlar senin iyi günlerin, seni çok daha farklı günler bekliyor
15:42 "Çılgına dönmüştü" diyen Wanda Nara'dan aylar sonra gelen Icardi itirafı
15:39 Ret oranı yüzde 17'leri gördü! Türkiye'den Avrupa ülkelerine vize notası
15:40 İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sınırın sıfır noktasında net mesaj
15:24 Canlı anlatım! Kıran kırana maçın ilk yarısında eşitlik var
15:18 CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık çalışma arkadaşı Şükran Kütükçü ile devam kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2023 17:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sınırın sıfır noktasında net mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement