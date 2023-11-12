İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sınırın sıfır noktasında net mesaj

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunarak, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin net mesajlar verdi. Bakan Yerlikaya, "Biz sınır duvarı ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Ağrı'ya geldi. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında Ağrı Valisi Mustafa Koç ve Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, buradan helikopterle Gürbulak Gümrük Kapısı'na gitti. Burada Sınır Güvenliği Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Yerlikaya, toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

"İLK ETABI YAKIN ZAMANDA TAMAMLANACAK"

Gürbulak Sınır Kapısı'nın yenileceğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Ticaret Bakanlığımız tarafından yapım süreci hızlandırılan Gürbulak Sınır Kapımız var. 2 etaptan oluşuyor. İlk etabı yakın bir zamanda tamamlanacak. 2'nci etap ise 2025'in ortalarında tamamlanacak. Türkiye'de yapılan yeni nesil kapılar gibi Gürbulak da modern yüzüyle hizmete alınmış olacak." dedi.

"SINIRLARIMIZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Göçle mücadele noktasında bir tek göçmen kalmayana kadar mücadele edeceklerini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biliyorsunuz Bakanlık olarak terörle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve diğer suçla mücadele unsurlarıyla kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Biz sınır duvarı ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Buradaki gücümüz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığına ve farklı göç rotaları arayışı içerisine girdiklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada hiçbir şekilde durmayacağız. Günlük ortalaması 818 araç giriş ve çıkışı ve 3 binin biraz altında da yolcu giriş çıkışının olduğu bir kapımız. İhracat ve ithalat toplamı 1 milyar dolar civarında olan bir kapımız. Bilinsin ki devletimizin tüm imkan ve kabiliyetlerimizle buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA ÜST DÜZEY KATILIM

Toplantıya; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gümrük Muhafaza Müdürü Recep Koşal, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve il protokol üyeleri katıldı.