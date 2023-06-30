İİT, Kur'an-ı Kerim'in Yakılması Olayını Ele Almak İçin Olağanüstü Toplantı Düzenleyecek - Son Dakika
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İİT, Kur'an-ı Kerim'in Yakılması Olayını Ele Almak İçin Olağanüstü Toplantı Düzenleyecek

30.06.2023 17:01

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in başkenti Stokholm'de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirilecek toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin Daimi Temsilcileri katılabilecek. Toplantıda, bu eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in başkenti Stokholm'de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İİT, İsveç'in başkenti Stokholm'de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

TALEP SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELDİ

Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin Daimi Temsilcilerinin katılabileceği Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.

ALINACAK TEBBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda bu eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.

NE OLMUŞTU?

NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te bir skandala daha imza atıldı. İsveç polisi, Irak asıllı Salwan Momika'nın cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verdi. Momika, polis koruması altında cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Skandal olaya başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkeden sert tepkiler geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına ilişkin 2 Temmuz'da olağanüstü toplanacak

BAĞDAT'TA İSVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİ BASILDI

Irak'ta Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca kişi, sloganlar atarak saldırıyı protesto etti. Daha sonra büyükelçiliği basan protestocular, binanın dış cephesinde asılı olan İsveç'in ulusal amblemini de söküp attı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına ilişkin 2 Temmuz'da olağanüstü toplanacak

"10 GÜN İÇİNDE YENİDEN YAKACAĞIM"

Momika'nın polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Kur'an yakan provokatörün "10 gün içinde Irak'ın Stockholm'deki büyükelçiliği önünde Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yakacağım" dediği öğrenildi.

"BEDEL ÖDEMELERİ GEREKECEK"

ABD merkezli Voice of America ise yayınladıkları video analizde Erdoğan'ın duruma tepki gösterdiğini bildirdi. VOA'ya göre son skandalla beraber İsveç'in NATO'ya girmesi için ödemesi daha fazla bedel ödemesi gerekecek. Washington Post'un AP'ye dayandırdığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi yer aldı. Söz konusu haberde "Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru adımlar attığını ancak İsveç'te PKK/PYD/YPG destekçilerinin özgürce terörü öven gösteriler düzenlemeye, adam toplamaya ve terör örgütlerine mali kaynak sağlamaya devam ettiğini belirtti. Bu durumun Türkiye için kabul edilemez olduğunu söyledi" ifadelerine yer verildi.

STOLTENBERG: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Ta Nea NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarını manşetten verdi. Sürecin geniş olarak aktarıldığı haberde Stoltenberg'in Kur'an yakılmasını 'haklı bulduğu' ve bunun bir 'ifade özgürlüğü' olarak değerlendirildiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: İHA
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İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

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