İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi - Son Dakika
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İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi

03.05.2022 13:56

İBB Başkanı İmamoğlu, Doğu Karadeniz'de bayramlaşma turuna çıktı. Rize'de vatandaşlarla buluşan Ekrem İmamoğlu, geziden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. O karelerden birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posterinin de kadrajda yer alması dikkat çekti.

Bayramlaşma gezisine AK Parti'nin kalesinden başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Rizeliler Cumhuriyet Meydanı'nda karşıladı. Otobüsün üzerine çıkan İmamoğlu, vatandaşları selamladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Burada bir konuşma gerçekleştiren İmamoğlu, o anlardan kareleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımında "Rize'ye İstanbul'un selamını getirdim. Bizi gönülden karşılayan Rizeli hemşehrilerimize teşekkürler" sözlerine yer veren İBB Başkanı, birkaç kare de fotoğraf ekledi.

İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kadraja girdi

ERDOĞAN'IN POSTERİ KADRAJA GİRDİ

İmamoğlu'nun konuşma yaptığı meydanda bir binanın cephesini kaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterinin, fotoğraflardan birinde kadraja girmesi dikkat çekti.

Bugün Rize ve Artvin'de ilçeleri gezecek İmamoğlu, yarın Trabzon'a geçecek.

İşte İmamoğlu'nun Rize gezisinden paylaştığı kareler;

Dikkat çeken kare! İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Dikkat çeken kare! İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Dikkat çeken kare! İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
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Son Dakika Politika İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi - Son Dakika
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