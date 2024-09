İmamoğlu: Zaman Sorunları Çözme Zamanı

Politika

SULTANGAZİ İtfaiye hizmet binası açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Böylesi zor bir dönemde, özellikle benim siyasi yol arkadaşlarıma, özellikle CHP içerisinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı olan, meclis üyesi olan, milletvekili olan, partimizin üst yönetimine net olarak bir şeyi söylemek isterim. Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların, 'Sen benim ayağıma bastın. Sen benim koluma dokundun. ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşa kim var ise, benim yol arkadaşım da değildir. Nokta" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu açılış törenine katıldı. Törene İmamoğlu'nun yanı sıra CHP milletvekili Yunus Emre, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile itfaiye erleri katıldı. İmamoğlu, açılış konuşmasında İtfaiye istasyonlarına, afet yatırımlarına ve siyasi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ardından İmamoğlu ve itfaiye erleri birlikte kurdele keserek istasyonun açılışını yaptı.

'ELİMİZ HAVADA KALSA DA ELİMİZİ UZATIRIZ'

Battalgazi itfaiye istasyonunun açılışında 19 Eylül Gaziler gününe de değinen İmamoğlu, "103 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'e verilen Gazi unvanının verilmesiyle kutlanmaya başlandığını söyleyerek, "Bugün yaptığımız iş… Burada Battalgazi… İşte Osmanlı döneminin efsane bir askeri komutanı, paşası… Yani öyle isimler vardır ki… İşte Osmangazi'yi andık, hemen yanı başımızda mahalle ismi. Onlar, bizim geçmişimizden bugüne taşıdığımız değerlerimiz. Şimdi sorumluluğumuz milletimize. Milletimiz, bizden hizmet bekler. Milletimiz, bizden iş yapmayı, icraat üretmeyi bekler. Yoksullukla, ekonominin kötü olduğu ortamda, onların ihtiyaçlarının yanında olmamızı bekler. Bizler, bu sorumluluğu üstlenmiş, özellikle 31 Mart'ta görev alan bütün yerel yöneticileri, bütün belediye başkanları, Türkiye'nin her yerinde, o yereldeki dostluğu, barışı, huzuru ve hizmeti en üst seviyeye taşımayı kendilerine sorumluluk eden hali ve pozisyonu almayı emreder. Burada işin partisi, purtisi yok. Herkes hizmete koşmak zorundadır. O ayrımcı akılla işimiz olmaz. Elimiz havada kalsa da elimizi uzatırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz, milletin evlatlarına eşit gözle bakmayı kendine şiar edinmiş insanlarız. Biz, milletin evlatlarını eşit bir biçimde seviyoruz, sevmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ZAMAN, ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECE DAİR EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMA ZAMANIDIR'

Ekrem İmamoğlu, "Sevgili dostlarım; böylesi zor bir dönemde, özellikle benim siyasi yol arkadaşlarıma, özellikle benim siyasi, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı olan, meclis üyesi olan, milletvekili olan, partimizin üst yönetimine net olarak bir şeyi söylemek isterim. Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların, 'Sen benim ayağıma bastın. Sen benim koluma dokundun. ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşa kim var ise, benim yol arkadaşım da değildir. Nokta. Mesele, memleket meselesidir. Memleket meselesi doğrultusunda koşan, hizmetini yaparken, 'En iyiyi nasıl yaparım' diyen belediye başkanı, benim yaşam boyu en üstün yol arkadaşımdır. 'Ekrem İmamoğlu koşuyor, çalışıyor. Ben ondan daha fazla koşacağım, onu geçmek için daha çok çalışacağım' diyen bir siyasetçi, benim en kadim, en saygı duyduğum yol arkadaşımdır. Nokta" dedi.

'PARTİ İÇİNDEKİ MEVZULARI KONUŞUP ÜSTÜNDE TEPİNEN KİM VAR İSE MİLLETE İHANET EDER'

İmamoğlu, "Ama parti içindeki mevzuları konuşup, konuşturan, geceyi, gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise hem bu millete ihanet eder hem de Başkomutan, Gazi, Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net. Bu bağlamda, her siyasi partiye mensup kişiye seslenirim ben. Derim ki, 'Parti işi araçtır. Mesele, millete hizmettir. Ben, partime de öyle bakıyorum. Ben, Cumhuriyet Halk Partiliyim. Onur duyduğum, gurur duyduğum, ferdi olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğum, layık olmaya çalıştığım partimin bir araç olduğunu bilirim. Memleketime ve milletime layık olma gayreti için hiç kimseyi tanımam. Bir tek 86 milyon milletimi tanırım. Bu, her siyasetçinin şiarı olmalıdır. Bu bağlamda, bu kararlılıkla, Gaziler Günü'nde, bütün gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Allah, bize hiçbir zaman bir daha bağımsızlık mücadelesi verdirmesin. Bu memleketin her zaman müreffeh bir toplum olması, refah içinde bir toplum olması, zenginliğinin bütün insanlar tarafından paylaşıldığı bir toplum olması; eşit, adil ve birbirine saygı duyan her insanının doğusu-batısı, güneyi-kuzeyi, her etnik kökenden insanının, her inançtan insanının bu memleketin, bu şehrin eşit hissedarı olduğu ve her konuda başarılı olduğumuz, zenginleştiğimiz ama zenginliği paylaştığımız günlere doğru koşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.