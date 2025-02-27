İmralı sürecinde kritik gün: DEM Parti İmralı Adası\'na gidiyor

Politika

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

Futbolda yeni dönem! VAR ve Ofsayt kuralı değişiyor

MHP lideri Bahçeli çağrısı ile başlayan İmralı sürecinde kritik bir gün yaşanıyor. DEM Parti'nin 7 kişilik heyeti bu sabah saatlerinde İmralı Adası'na gitmek üzere yola çıktı. Görüşmenin ardından İstanbul'da yapılacak açıklamada, Abdullah Öcalan'ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.

HEYET 7 KİŞİLİK

DEM Parti'den yapılan açıklamada, " Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıkmıştır" denildi.

İSTANBUL'DA AÇIKLAMA YAPILACAK

İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından heyetin İstanbul'a gideceği ve burada açıklama yapacağı öğrenildi. DEM Merkez Yönetim Kurulu da açıklama için İstanbul'a çağırıldı. DEM Parti kaynakları açıklamanın süreçte hızlıca yol almak ve spekülasyonların önüne geçmek için bir gün önceye alındığını belirtti.

DİYARBAKIR VE VAN'DA DEV EKRANLAR KURULACAK

Öte yandan beklenen İmralı Heyeti'nin açıklaması için Diyarbakır ve Van kent meydanlarında geniş katılımlı toplantı çağrısı yaptı. Açıklamanın izlenmesi için bu iki ilde dev ekranlar kurulacak.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 'KONGRENİZİ TOPLAYIN' ÇAĞRISI

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, İmralı'dan beklenen çağrıyla ilgili "Açıklamada teröristbaşı Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya terörün bittiği konusunda bir çağrı yapması bekleniyor. Terör örgütünün kendisini lağvetmesi gerektiğini ifade etmesi bekleniyor. Terör örgütüne 'Kongrenizi toplayın. PKK'nın lağvedildiğini açıklayın' şeklinde bir çağrıda bulunması bekleniyor." dedi.

"1 SAYFALIK AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR"

Sözcan konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi:

"DEM Parti temaslarını gerçekleştirdikten sonra İstanbul'da saat 17.00'de açıklama yapacak. Açıklamada Öcalan'ın çağrısının okunabileceği ifade ediliyor. Kulislerde 1 sayfalık bir açıklama yapılması bekleniyor. Açıklamada teröristbaşı Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya terörün bittiği konusunda bir çağrı yapması bekleniyor. Terör örgütünün kendisini lağvetmesi gerektiğini ifade etmesi bekleniyor. Terör örgütüne 'Kongrenizi toplayın. PKK'nın lağvedildiğini açıklayın' şeklinde bir çağrıda bulunması bekleniyor.

"TERÖRLE MÜCADELE DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR"

Muhatap burada terör örgütü PKK/ YPG olacak. Teröristbaşı Öcalan, kurduğu örgütün lideri olarak terör örgütüne bir çağrıda bulunacak. 'Terörü-silahları bırakın. Artık yeni bir safhaya geçiyoruz. Terörle mücadele dönemi sona ermiştir. Demokratik mücadele dönemi başlamıştır. Siyaset içerisinde mücadele dönemi başlamıştır' şeklinde açıklama yapması bekleniyor.

ÖCALAN'DAN 4 AYRI MERKEZE ÇAĞRI

Öcalan'ın 4 ayrı merkeze çağrıda bulunması bekleniyor. İlk olarak Irak'taki Kandil'e çağrı yapacak. Öte yandan, Suriye'de bir yapılanma var; PKK/PYG/SDG. Suriye Demokratik Güçleri adı altında faaliyet gösteriyorlar. Onlara da Suriye'deki siyasi sistem içinde faaliyet gösterin. Silahları bırakıp Suriye ordusuna katılın çağrısında bulunması bekleniyor. Özellikle PKK'nın Avrupa yapılanmasına da çağrıda bulunacak.

Diğer çağrı da DEM Parti'ye yönelik olacak. Artık terör örgütüyle bağınızı kesin. Demokratik siyasetinizi Türkiye'de yapmaya devam edin şeklinde bir açıklama yapması bekleniyor. Heyette Öcalan'ın avukatları da olacak. Bu kapsamda çağrının gelmesi, okunması bekleniyor."