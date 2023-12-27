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AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu - Son Dakika
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AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti ve MHP arasındaki iş birliğinin detayları da netleşmeye başladı. Haberler.com'un edindiği kulis bilgisine göre İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş; Ankara'da ise Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş ve Kalecik MHP'ye bırakılıyor.

27.12.2023 - 14:04,  Güncelleme: 15:16
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31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için partilerin yoğun mesaisi devam ederken AK Parti ve MHP arasında yapılan iş birliğinin detayları da netleşmeye başladı.

İSTANBUL'DA 4, ANKARA'DA 5 İLÇE MHP'YE BIRAKILIYOR

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un edindiği kulis bilgisine göre; AK Parti İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayına destek verecek. Ankara'nın ilçeleri için de benzer bir strateji uygulayan iki partinin kurmayları; Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş ve Kalecik'te seçime MHP'nin adayıyla girmeye karar verdi.

2 BÜYÜKŞEHİR MHP'DE, 28 BÜYÜKŞEHİR İSE AK PARTİ'DE

Yapılan görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde iş birliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırıldı.

22 İLDE HER İKİ PARTİ DE KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK

Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılacak. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Söğüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulundu.

MHP VE AK PARTİ'NİN ORTAK ADAY GÖSTERECEĞİ 30 BÜYÜKŞEHİR

AK Parti ve MHP\'nin İstanbul ve Ankara\'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu - Son Dakika
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