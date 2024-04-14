İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı - Son Dakika
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Politika

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı

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İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından bir araya geldi ancak İran'a verilecek karşılık konusunda henüz bir karara varamadı. Savaş Kabinesi'nin zamanlama ve kapsam konusunda karar vermek için ek seçenekler üretmek üzere İsrail ordusunu görevlendirdiği belirtildi.

14.04.2024 21:41  Güncelleme: 22:58
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İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından İsrail Savaş Kabinesi bir araya geldi. İsrail basının toplantıya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Savaş Kabinesi toplantısının İran'a verilecek karşılık konusunda karara varamadan sona erdiği aktarıldı.

İRAN'A VERİLECEK KARŞILIĞIN ZAMANLAMA VE KAPSAMI KONUSUNDA KARARSIZLIK VAR

Savaş Kabinesi'nin İran'a karşılık verilmesi konusunda kararlı olduğu ifade edilen haberlerde, Savaş Kabinesi'nin zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varamadığı belirtildi. Haberde ayrıca İsrail ordusunun İran'a verilecek karşılık konusunda ek seçenekler üretmesi için görevlendirildiği ifade edildi.

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a verilecek karşılık konusunda karar veremedi

NETANYAHU, "REFAH SALDIRISINI ERTELEDİ" İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısını ertelediği öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, geçen hafta Refah'a kara saldırısı için "tarihin belli olduğunu" söyleyen Netanyahu'nun bu adımı "ertelediği" iddiasına yer verildi.

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karar veremedi

Haberde, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısını neden veya ne zamana kadar ertelediğine ilişkin ise bilgi verilmedi. Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı için "tarihin belirlendiğini" söylemişti.

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karar veremedi

"İRAN'A DOĞRU ZAMANDA BUNUN BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ"

Toplantıdan önce açıklamalarda bulunan Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz İsrail'e yönelik tehditler savurdu. Gantz, "Bölgesel koalisyon kuracağız. İran'a bizim için doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karar veremedi

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karar veremedi

İRAN'DAN İSRAİL'E İHA VE FÜZE SALDIRISI

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail Savaş Kabinesi, İran\'a karşılık konusunda karara varamadı
Kaynak: İHA

İsrail, İran, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı - Son Dakika

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