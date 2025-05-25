İstanbul\'un Fethi Coşkuyla Kutlandı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümünde Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi'nde düzenlenen 'Milli Gençlik Şöleni'ne katıldı. İnanç ve azmin zaferinin vurgulandığı programda konuşan Erbakan, "Ecdadımızın gerçekleştirdiği fetihleri, haçlılar ve emperyalist zihniyetlerin yakan yıkan, yok eden, zulmeden, sömüren, işgallerinden ayıran en temel özellik işte bu adalet anlayışıdır. Fetih demek sadece toprak kazanmak demek değil aynı zamanda gönülleri fethetmek demektir. Hakkı ve adaleti hakim kılmak demektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü dolayısıyla Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi'nde 'Milli Gençlik Şöleni' gerçekleştirdi. Programa, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, Mehmet Altınöz, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel,Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Nuri Özata, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Fatih Sultan Mehmet han, yıkılamaz denilen surları yıkıp aştı, alınamaz denilen İstanbul'u aldı. Bir avuç imanlı ve inançlı insanların 'adalet bize de bütün insanlığa da gerekir' diyerek 1299 yılında başlattığı kutlu yürüyüşün 154 yılı aradan sonra İstanbul'un fethi ile bir cihan devleti kimliğini kazandı. Bir çağ açılıp bir çağın kapandığı hakkın batılı kaleme çaldığı İstanbul'un kutlu fethinin 572'nci yıl dönümünü heyecanı büyük coşkuyla kutluyoruz" diye konuştu.

'ONU FETHEDEN KUMANDAN EN GÜZEL KUMANDANDIR'

Erbakan, "Fethin 572'nci yıl dönümünde fethi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, fethi gerçekleştiren kutlu askerleri bir kez daha hatırlıyoruz. Hayırla yad ediyoruz. Bu şahsiyetlerle birlikte İstanbul'un fethinin manasını yeniden idrak etmemize vesile olan yıllarca hiç aksatmadan fetih şölenlerini gerçekleştiren milli görüş lideri merhum liderimiz Prof. Dr Necmettin Erbakan hocamız da rahmetle anıyoruz, hayırla yad ediyoruz" dedi.

'FETİH AYNI ZAMANDA GÖNÜLLERİ FETHETMEK DEMEKTİR'

İstanbul'un fethinin sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda inancın da zaferi olduğunu belirten Erbakan, "O dönem Avrupa'da hakim olan karanlık orta çağ anlayışıyla ecdadımızın hakkı üstün tutma prensibi ile aydınlattığı yeni bir çağın başlangıcı oluştu. Ayak bastığı hüküm sürdüğü her yere adaleti götüren Osmanlı devleti İstanbul'a da hakkı ve adaleti üstün tutan anlayışla girmiştir. Bizans halkı kendi devletlerinin zulmünden bunalmış halde Sultan Fatih'in ve askerlerini ellerinde çiçeklerle karşılamışlardır. Fethi ile İstanbul'da farklı toplumlar, inançlar ve insanlar yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin adalet şemsiyesi altında huzur ve barış içerisinde bir arada yaşamışlardır. Ecdadımızın gerçekleştirdiği fetihleri, haçlılar ve emperyalist zihniyetlerin yakan, yıkan, yok eden, zulmeden, sömüren işgallerinden ayıran en temel özellik işte bu adalet anlayışıdır. Fetih demek sadece toprak kazanmak demek değil aynı zamanda gönülleri fethetmek demektir. Hakkı ve adaleti hakim kılmak demektir" ifadelerini kullandı.

'FATİH SULTAN MEHMET, HADİS-İ ŞERİFTE MÜJDELENEN KOMUTAN OLMAK İÇİN HAYATINI ADADI'

Fatih Sultan Mehmet Han'ın mücadelesine değinen Erbakan, "Fethin yıl dönümünde öncelikle büyük kumandan büyük mücahit Fatih Sultan Mehmet han hazretlerini anmamız gereklidir. Hayatındaki en büyük hedef hadis-i şerifini zikredilen insan olabilmektir. Bütün bir hayatı boyunca milyarlarca insandan sadece bir insana nasip olacak olan o şerefe nail olmak için mücadele etti. Bütün bir hayatını kıyamete kadar sadece bir insanın nasip olacak olan o şerefe nail olabilmek için adadı. Bunların olabilmesi için sadece istemek, niyet etmek yetmiyor. Çalışmak, tedbire tevessül etmek ve sebeplere sarılmak gerekiyor" diye konuştu.

'SULTAN FATİH FETHİ GERÇEKLEŞTİRDİKTEN SONRA HERKESİN İNANCINI YAŞAMAKTA ÖZGÜR BIRAKTI'

Erbakan, "Sultan Fatih, fethi gerçekleştirdikten sonra İstanbul'da kimseyi cezalandırmadı. Kimseyi katletmedi, kimseyi hapse atmadı, kimseden intikam almadı. Kilisleri yakıp yıkmadı, herkesin inancını yaşamakta özgür bıraktı. Eyüp El-Ensari hazretlerinin 90 yaşında at sırtında İstanbul surları önünde görüntüsü bizlere Erbakan hocamızın 85 yaşında seçim otobüsünün üzerindeki görüntüsünü hatırlatmaktadır. Fethin yıl dönümünde Ulubatlı Hasan'a da mutlaka değinmemiz gerekiyor. Davası, inancı ve idealleri, Cihat, ilahi kelimetullah uğrunda, canını feda etmekten dahi geri durmayan gerçek bir rol model. Gerçek bir mücahit, örnek bir genç, örnek bir dava adamı. Allah binlerce kez razı olsun. Milli gençliğimize Ulubatlı Hasan'ı rol model olarak benimsemeyi cenabı Allah nasip etsin" dedi.

Erbakan, "Fethi'n 572'nci yıl dönümünde Akşemsettin hazretlerini anmamız gerekir. Fetihlerin sadece teknik üstünlükle, sadece bilek gücü ile orduyla, askerle değil. Aynı zamanda imanla, inançla, maneviyatla gerçekleşebileceğini en önemli göstergesi ve sembolü Akşemsettin hazretleridir. Ayasofya Camii, İstanbul'un İslam toprağı ve kıyamete kadar öyle kalacağının bir ilanıdır. Bizzat Fatih Sultan Mehmet han hazretleri tarafından bir vakıf senediyle teminat altına alınmıştır. Bizler de bugün milli görüşçüler olarak Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazıyla bir cuma hutbesinde İslam dininin kurulduğunu bütün dünyaya ilan edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz" diye konuştu.

'İSLAM BİRLİĞİNİN VE ADİL BİR DÜNYANIN MUTLAKA KURULACAĞINI BÜTÜN DÜNYAYA BİR KEZ DAHA İLAN EDİYORUZ'

Erbakan, "Yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin ve adil bir dünyanın mutlaka kurulacağını bütün dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. Bugün de hak ve adalet ekseninde bütün insanların huzuru ve refahı için İslam birliğinin ve yeni bir dünyayı korumak ve bu tarihi derslerden, İstanbul'un fethinden, bu muazzam şahsiyetlerden Eyyüb El-Ensari hazretlerinden, Akşemseddin hazretlerinden, Ulubatlı Hasan'dan, Fatih Sultan Mehmet han hazretlerinden ders alarak, çok çalışarak, gayret ederek büyüdük" dedi.