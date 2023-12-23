İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerimizin şehit olmasının ardından milli yas çağrısında bulundu.

TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haberler peş peşe geldi. PKK terör örgütünün dün ve bugün düzenlediği hain saldırılarda 12 askerimiz şehit düştü.

İYİ PARTİ'DEN "MİLLİ YAS" ÇAĞRISI

Şehitlerimiz Türkiye'yi hüzne boğarken İYİ Parti'den "milli yas" çağrısı geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kamuoyuna! Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir. Aziz ruhları şad olsun!"

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 6 ASKERİMİZ ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

DÜN 6 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Öte yandan; dün akşam Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerimiz şehit olmuştu. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/ YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denilmişti: "Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."