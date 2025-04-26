Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 135 kilometre uzunluğundaki Karaman Ulukışla hattını saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ettiklerini belirterek, "Karaman Ulukışla hızlı tren hattı sadece bölgesel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük bir dönüşümün kapısını aralayacaktır" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan Karaman Ulukışla Hızlı Tren Şantiyesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu ulaşımını güçlendirecek ve lojistik kapasitesini artıracak stratejik bir proje olan Karaman Ulukışla hızlı tren projesinde güzergah boyunca incelemelerde bulunduklarını belirterek, demir yollarının güvenli, düşük maliyetli ve hızlı oluşuyla ulaşımın vazgeçilmez çok önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Demir yollarının ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde tarihi ve stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Asya ile Avrupa arasında Çin'den Londra'ya kadar ulaşan Demir İpek Yolunun orta koridorunda yer alan ülkemizin uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik önemi büyüktür" dedi.

"Karaman Ulukışla arasındaki seyahat süresi 145 dakikadan 50 dakikaya düşecek"

Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kuran Konya Karaman hızlı tren hattının 8 Ocak 2022'de hizmete açıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Açıldığı günden bu yana yaklaşık 4 milyon yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunduk. Şimdi bu hattın devamı olan 135 kilometre uzunluğundaki Karaman Ulukışla hattımızı saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Karaman Ulukışla hızlı tren hattı sadece bölgesel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük bir dönüşümün kapısını aralayacaktır. Projemiz kapsamında Karaman Garının devamında Sudurağı, Ayrancı, Ereğli, Çakmak ve Ulukışla istasyonları olmak üzere 5 istasyon bulunuyor. Ayrıca 2 adet tünel, 52 alt ve üst geçit, 15 köprü, 147 menfez de inşa ediyoruz. Hattımızın yük potansiyeli yıllık 33,48 milyon ton, yolcu potansiyeli ise 2,73 milyon yolcu olacak. Projemizin tamamlanmasıyla Karaman Ulukışla arasındaki seyahat süresi 145 dakikadan sadece 50 dakikaya düşecek. Böylece ülkemizin doğu batı ve kuzey güney eksenlerinde hızlı tren ağını güçlendiriyoruz. Marmara, İç Anadolu, Ege ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da böylece sağlamış olacağız. Hattımızın devamında Ulukışla Yenice arasında şimdilik mevcut hatla yakın gelecekte de inşa edeceğimiz hızlı tren hattı ile başta Mersin olmak üzere Adana, Osmaniye, Gaziantep'teki üretim ve lojistik merkezlere ulaşmış olacağız. Bu merkezlerin Anadolu ile bağlantısını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması Bu hattın bölgesel ve ulusal ekonomiye katkısını daha da artıracak. Ayrıca hattımızın tamamlanmasıyla Mersin'den hareket eden bir hızlı tren Karaman, Konya ve Ankara üzerinden İstanbul'a ya da Afyonkarahisar üzerinden bittiğinde İzmir'e inşallah ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Altyapı ve üstyapı işlerimizde yaklaşık yüzde 92 fiziki ilerleme sağlayarak önemli bir mesafe aldık"

Projenin ülkenin kalkınma yolu koridorundaki rolünü daha da güçlendireceğini ve uluslararası ticarette rekabet gücünü artıracağını söyleyen Bakan Abdülkadir Uraloğlu, "Bilindiği üzere 22 Nisan 2024'te Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ulaştırma bakanlarıyla Kalkınma Yolu Projesi mutabakat zaptını imzalayarak bu vizyoner projede tarihi bir ana şahitlik etmiştik. Irak'ta inşa edilmekte olan Faw Limanı'nın bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye sınırına ve oralardan ülkemizi kat ederek Avrupa'ya bağlayacak olan bu proje bölgesel ve küresel ticarette yepyeni bir sayfa açacaktır. Şu anda Karaman Ulukışla projemiz ile birlikte Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy- Kayseri hızlı tren hatları gibi çok önemli demir yolları projelerinin yapımına da devam ediyoruz. Aynı zamanda Kalkınma Yolu Projesi kapsamındaki yeni demiryolu hattı için tasarım aşaması büyük ölçüde bitti. Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin-Nusaybin-Ovaköy kesimlerinin projelerini tamamladık. Şimdi inşa sürecine yönelik planlamaları titizlikle şekillendiriyoruz. Karaman Ulukışla projemizde son duruma bakacak olursak altyapı ve üstyapı işlerimizde yaklaşık yüzde 92 fiziki ilerleme sağlayarak önemli bir mesafe aldık. Bu çalışmaları bu yılın sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Elektrifikasyon işlerinde yüzde 5 fiziki ilerleme gerçekleştirdik. Sinyalizasyon işlerinin de bir kısmını planladık, ihalesini de hemen önümüzdeki süreçte yapacağız ve çalışmalara başlamış olacağız. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının da tamamlanmasıyla, projemizi 2026 sonu ya da 2027'nin ilk aylarında işletmeye açmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - KONYA