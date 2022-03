Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da özeleştiri yaptı: Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik - Son Dakika

Parkta asılı bulunan Çiğdem hakimin ölümünde sır perdesi aralanıyor! Ardında not bırakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da; Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde partiye yeni katılan üyeler için düzenlenen törene katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından bin 300 yeni CHP üyesini temsilen 55 yeni üyeye tek tek rozet taktı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Diyarbakır'da olmaktan, Diyarbakırlılarla beraber olmaktan son derece mutluyum. Yaşadığınız sıkıntıları biliyorum. Büyük sıkıntılar yaşadınız, bunun da farkındayım. Ama bu ülkeye barışı mutlaka getireceğim. Bu ülkeye huzuru mutlaka getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği mutlaka getireceğim. Bedeli ne olursa olsun, bu memleketin huzura ihtiyacı var. Beraber yaşamaya ihtiyacı var. Kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ve en önemlisi helalleşmeye ihtiyacı var. Bunu yapacağız. Birlikte yapacağız.

"BÜYÜK ACILAR ÇEKTİNİZ, FARKINDAYIM"

Büyük acılar çektiniz, hepsinin farkındayım. Dertleriniz var, hepsinin farkındayım. İşsizlik var, hepsinin farkındayım. Evlerde yoksulluk var, onların da farkındayım, hepsinin farkındayım. Şunu unutmayın: Bu ülke çok zengin bir ülke, imkanlarımız var. Ama bu imkanlar doğru yerlerde kullanılmıyor. Bu imkanlarımız vatandaşlarımızın hayrına kullanılmıyor. Başka yerlerde kullanılıyor, savurganca kullanılıyor. Bir çocuğun yatağa aç girdiği bir evi düşünebiliyor musunuz? Bir annenin çektiği ıstırabı düşünebiliyor musunuz? Bir evde anne-baba ve büyük evladı işsizse o evin dramını düşünebiliyor musunuz? Sosyal devlet, bu ailenin direncini güçlendirmek ve ailenin dramını sonlandırmak zorundadır. Bunu yapmak zorundayız.

"GELMEDİK, OTURMADIK, KONUŞMADIK"

CHP bu bölgeye fazla gelmedi, onun farkındayım. CHP'nin, Diyarbakır'da fazla oyu yok onun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil, bunun kabahati bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık. Çayınızı kahvenizi içmedik, sofranızda oturmadık. Ankara'da oturduk, güzel güzel laflar ettik, 'Niye bize oy vermiyorlar.' Oy istiyorsan gideceksin, vatandaşın derdini dinleyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki, 'Ben sizin dertlerini çözmeye talibim.' Buraya geldim. Sizin dertlerinize talibim, dertlerinizi çözeceğim, beraber çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz, huzur içinde bütün bunları sağlayacağız.

"EMİN OLUN AZ KALDI"

Diyarbakır il başkanımız bir kadın. Kadınların bu bölgede ne kadar önemli olduğunu ne kadar siyasete önem verdiklerini ve dolayısıyla, ülkenin sorunlarının çözülmesi için de kadınların ne kadar aktif çalıştıklarını da çok iyi biliyorum. Bu sabah kahvaltımı, bir grup kadın önderi ile beraber yaptım. Başkanımız kürsüye çıkarken, 'heyecanlıyım' dedi. Heyecan güzel şeydir. Hepimiz heyecanlı olmalıyız. Heyecanla, gelecek güzel günleri beklemeliyiz. Ve onu mutlaka haya geçirmeliyiz. Birlikte huzur içinde yapacağız. Hiç meraklanmayın, az kaldı, emin olun az kaldı ve inanın geliyor gelmekte olan. Ve geleceğiz.

"6 MİLYON 300 BİN GENÇ, ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Gençler size de iki lafım var. Ülkenin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç işsizlikten yakınıyorsa, oyunun rengini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç bu memlekette huzur istiyorsa, oyunun rengini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç, evlerde huzur olsun istiyorsa, oyunu rengini değiştirecek. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan 6 milyon 300 bin genç. İlk kez sandığa gidecekler ve ilk kez bir siyasi partiye oy verecekler. Benim umudum ve beklentim, gençlerden; demokrasinin gerçek güvencesi sizler olacaksınız.

"ÇATIŞMADAN KAÇINACAĞIZ"

Biz, gençlerle gurur duyuyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği gençlere emanettir. Size emanettir. Ben sadece sizin beklentilerinizi gerçekleştirmek için mücadele edeceğim. Belki görünürde ben görünüyorum ama, aslında bu işin ana aktörleri sizlersiniz. Alacaksınız Türkiye'yi 21. yüzyılın güçlü ülkesi haline getireceksiniz. Sadece burada mı? Hayır. Bütün bölgede huzuru sağlayacağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. Çatışmadan kaçınacağız. Beraber bütün bölge olarak, Orta Doğu'yu kastediyorum, bütün bölge olarak hep beraber huzur içinde yaşayacağız. O bölgelerde de huzur olsun istiyoruz. Oralarda yaşayan insanlar da huzur içinde yaşasın istiyoruz. Bütün komşularımızla barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz.

CHP ailesine katılan siz değerli kardeşlerime de yürekten teşekkür ederim. Önemli bir adım atıyoruz. Bunun da farkındayım. CHP, halkın partisi olma yolunda önemli adımlar atıyor.

"NE EZEN OLACAK NE EZİLEN"

Rahmetli Ecevit ne diyordu, 'Ne ezen ne ezilen. İnsanca hakça bir düzen.' Aynısını yapacağız. Ne ezen olacak ne ezilen olacak. İnsanca, hakça bir düzeni beraber yapacağız. Beraber hayata geçireceğiz. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun. CHP'ye üye olmak, bir sorumluluk üstlenmek demektir. Barışı her yerde seslendireceksiniz, dostluğu her yerde seslendireceksiniz; güçlüğü yenme azmini her yerde göstereceksiniz. CHP'li olmanın böyle bir sorumluluğu var, yeni kadrolarla, gençlerle, kadınlarla yolumuza devam edeceğiz; inşallah aydınlık, parlak Türkiye'yi yeniden inşa etmek üzere."