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Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı

05.12.2021 14:14

CHP'nin Mersin'de "Milletin Sesi" adıyla yaptığı mitingin yankıları devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun miting için seçtiği ikinci il de belli oldu. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP'nin ikinci mitinginin İzmit'te yapılacağını dile getirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomideki gelişmelerin ardından "Erken ve Hemen Seçim" sloganlarıyla miting yapmaya karar verdi. Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Mersin oldu. Hem miting yeri hem de katılan kişi sayısı nedeniyle hala yankıları süren Mersin mitinginden sonra ikinci durak içinde şimdiden dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

İLÇE DANIŞMA KURULU TOPLANDI

KOZ haber sitesinden Mevlüt Can Özçelik'in aktardığına göre, CHP İzmit İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı partisinin ikinci mitinginin Kocaeli'de olacağını açıkladı.

Mersin mitinginin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı olacak Kocaeli'de hazırlıklar başladı

"DAHA FAZLA BİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Yıldızlı konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Biz diyoruz sahaya inin. Biz size hasret değiliz sahaya inin de esnaf ne yapıyor diye bakın. Ben seninle yürümeye meraklı değilim. İn esnafın çiftçinin haline bak. Önerilere dikkat etmeleri gerekiyor. Sıkıştıkça PKK terör örgütü. Anında örgütlü olma şansınız var. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacımız var.

Mersin mitinginin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı olacak Kocaeli'de hazırlıklar başladı
CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı

"İKİNCİ MİTİNG KOCAELİ'DE YAPILACAK"

İktidar çok yakın bize, iktidar gözüküyor. Eksiğimiz olabilir eleştiriye de açığız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Hafta sonu Mersin'de mitingimiz var. Buna çevre illerden katılım olacak. 2. mitingin de Kocaeli'de olması için söz kıydık. Bunun altyapısı yapılacak ve 2. miting Kocaeli'de olacak."

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SALICI: KOCAELİ BASTIRIYOR AMA KARARIMIZ NET DEĞİL

Diğer yandan CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı da Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada, Kocaeli örgütünün miting için çok istekli olduğunu ancak kararlarının net olmadığını ifade etti. Salıcı, ''İzmit'ten böyle bir talep var. Evet örgütümüz Kocaeli'nde ikinci mitingi yapmak için hazır. Ama biz henüz kararımızı vermiş değiliz. Önümüzdeki hafta ya da haftalarda bu netleşecek'' değerlendirmesinde bulundu.

Mersin mitinginin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı olacak Kocaeli'de hazırlıklar başladı
Mersin mitinginin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı olacak Kocaeli'de hazırlıklar başladı
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli, Miting, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı - Son Dakika
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