KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sakarya\'da ziyaretlerde bulundu

Politika

Sakarya'da konferansa katılmak için gelen ve öncesinde Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkını kullanmak suretiyle Kıbrıs'a müdahale etmesi, soydaşlarını büyük bir katliamdan kurtarması ve Kıbrıs'a getirilen barışın hala daha kimsenin burnu kanamadan 50 yıldır devam etmesini sağladı" dedi.

Üniversitede, '27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekatından Alınacak Dersler' konulu konferansa katılmak için Sakarya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, program öncesinde Sakarya Valiliği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Vali Yaşar Karadeniz, dernek başkanı Erol Demir ve Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl vesilesiyle Sakarya'ya geldiğini ve burada ziyaretler gerçekleştirdiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazilere yönelik, Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin harekatta savaşan herke minnettar olduklarını söyledi.

"Sakarya, 72 kültürün birlikte yaşadığı kardeşlik coğrafyasıdır"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Sizlerle ağırlamaktan onur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sakarya'mız deprem yaşamış, 30 yılda bir yerle bir olmuş, her şeye rağmen dinamik insan yapısıyla, doğal güzellikleriyle birlikte Marmara bölgesinin incisi ve Türkiye'deki bütün etnik grupların yer aldığı ve 72 kültürün birlikte yaşadığı kardeşlik coğrafyasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Huzur bulduğum şehir" dediği Sakarya'ya sizlerde hoş geldiniz. İnşallah sizler de bu ziyaretinizle beraber Sakarya'dan huzurlu bir şekilde ayrılırsınız diye ümit ediyoruz. Sizlerle beraber olmakta onur duyduğumuzu ifade ediyorum" dedi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemi giderek daha da artmaktadır"

Büyükşehir ziyaretinde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sakarya'yı ziyaret etmekten dolayı büyük memnuniyet duymaktayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hepinize sevgi, saygı ve hürmet getirdim. Gerçekten önemli bir kutlamanın arefesindeyiz. 20 Temmuz 2024, Mutlu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 1974 Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla şimdiden kutlama hazırlıklarına başlamış vaziyetteyiz. Az önce Kıbrıs gazilerini ziyaret ettik orada birtakım değerlendirmelerde bulundum, onlara minnet duygularımı ifade ettim. 50 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkını kullanmak suretiyle Kıbrıs'a müdahale etmesi, soydaşlarını büyük bir katliamdan kurtarması ve Kıbrıs'a getirilen barışın hala daha kimsenin burnu kanamadan 50 yıldır devam etmesini sağladı. Doğu Akdeniz'de bir Türk devletinin orada şu anda bütün ulusal çıkar ve milliyet faaliyetlerimizi gerek mavi vatanda gerek hava sahasında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemi giderek daha da artmaktadır. Jeopolitik, jeostratejik gelişimleri vardır ki artık Doğu Akdeniz, Türkiye için de çok önemli bölge. Çünkü hep söylediğimiz gibi İskenderun'da Ege Denizi'ne kadar iki bin kilometreden daha uzun bir sahil şeridi ve dolayısıyla Türkiye'mizin oradaki güvenliği hem Mavi Vatan'da hem hava sahasında çok önemlidir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'mizin gerçekten istikbali ve istiklali için buradaki başarılar çok önemli"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılı tamamlamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gayet güzel ifade ettiği gibi şimdiki Türkiye'nin yeni yüzyılında inşallah başarıdan başarıya ve bütün bunlar bizlerin millet olarak daha güçlü olabilmesi için çalışmalarımızı bu heyecanla yürütmenin aziz ve kararlı içerisinde olmamız gerektiğini ve bugün Sakarya'da da gördüğüm kadarıyla burası dinamizmle ifade ettiğiniz gibi yaşanan bu deprem felaketlerine rağmen hemen toparlayarak ve gerek ekonomik gerek ticari gerek yatırımlarla buranın refahının arttırılması için ve 72 farklı kültürün kaynaştığı bu güzel coğrafyada Türkiye'mizin gerçekten istikbali ve istiklali için buradaki başarılar çok önemli. Dolayısıyla ben belediyemizi ziyaret ederken bütün Sakarya halkıyla bir kez daha burada bulunmaktan ve kucaklaşmadan duyduğum büyük mutluluğu ifade etmek istiyorum. Hepinize bu güzel ve samimi karşılama için çok teşekkür etmek istiyorum. Karşılıklı ilişkilerin geliştirilebilmesi için böylesine ziyaretlerin de fevkalade anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü temsiliyet bakımından Cumhurbaşkanı olarak buralara ziyaret ediyoruz. Buralardaki temaslarım, buralardaki muhabbetimiz, buralardaki değerlendirmelerimiz elbette artık basında daha güçlü, iletişim çağında derhal bütün bunlar millete, Kıbrıs'a, her yere dağılıyor ve yansımasıyla aramızdaki kadim ve önemli bağların güçlenmesine vesile oluyor. Dolayısıyla gerek ticaret gerek eğitim gerek turizm her türlüsüyle Sakarya gibi güzide bölgenizde bir tanesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağların daha da güçlenmesi en büyük temennim ve dileğimdir" şeklinde konuştu.

"Buradan çok sayıda insan askerliğini Kıbrıs'ta yapmıştır"

Türkiye ile Kıbrıs arasında ilişkilerin daha da artacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Yıllar itibariyle 1974'ten 50 yıl sonra şunu görüyorum mutlak surette buradan çok sayıda insan askerliğini Kıbrıs'ta yapmıştır. Çok sayıda gençlerimiz Kıbrıs'ta eğitim almışlardır. Kıbrıs Üniversitelerinden mezun olduktan sonra buralarda hepimizin bir bakıma fahri elçileri olarak yaşamlarına devam etmekteler. Buna benzer ticari kuruluşlar, ekonomik kuruluşlar. Yıllar itibariyle Kıbrıs'ımızda yaptıran yapılan yatırımlar veya Kıbrıs'ımızın şimdi artık sermaye sahibi olmaya başlayan bizlerin iş insanlarının buralarda yatırım yapmaları veya ortak projelere birlikte vesile olmaları. Bütün bunlar kaynaşmadır, dayanışmadır ve birlikten güç doğacağı için elbette böylesine temasların ve muhabbetlerin hayırlara vesile olacağına muhakkak ki buna inanıyorum. Çünkü gerçekten burada hepinizin gözlerine baktığınızda o pırıltıyı gördüğümde sizlerin bize olan samimiyetini görüyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA