KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre: Avrupa\'nın uzattığı havucun ucunda zehir vardır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kimlere karşı istiklal mücadelesinin verildiğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Avrupa'nın uzattığı havucun ucunda biliniz ki zehir vardır. Bugün değişmiş değillerdir. İşte Gazze, nasıl katliamlar yapıyorlar, nasıl soykırım uyguluyorlar. Nerede kaldı Birleşmiş Milletler? Nerede Avrupa İnsan Hakları? Nerede Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Sözleşmesi? Katliamın ve soykırımın ortakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ülkeleridir. Avrupa Birliği'nin lider ülkeleridir" dedi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ')nde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin katılımıyla "Milli Davamız Kıbrıs ve Mavi Vatan" konferansı gerçekleştirildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, "Milli davamız Kıbrıs'ın Selçuk Üniversitesi bünyesinde anılıyor olmasından dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Bizi biz yapan değerleri hiçbir zaman unutmayan Selçuk Üniversitesi ailesi var. Biz, bu davanın her zaman bu platformlarda anılmasına özel önem veriyoruz. Bunlar bize şunu gösteriyor: Yürüdüğümüz yol, sadece bizim yolumuz değil, bu yolun sonunda bizi bekleyen binlerce garip mazlum insan var. Bu insanların umudu büyük Türkiye, büyük Türkiye'nin yürüyüş liderliğini yapan Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu için çalışıyor ve gayret ediyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Gerçekten bu memleketin evlatlarını iyi yetişmesi ve uluslararası standartlarda bir eğitim alması için çaba gösteriyor, uluslararasılaşmayı sağlıyor, bu anlamda çalışmalara önem veriyoruz. Diğer taraftan bizi biz yapan değerlere de sahip çıkıyor ve hiçbir zaman unutmuyoruz. Biliyoruz ki Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir. Bunun için çalışırken hiçbir şekilde göstermiş olduğumuz fedakarlıklardan da rahatsızlık duymuyoruz. Gururla ve örnekle gösterebileceğimiz birçok bölümümüz var, çalışanlarımız var. Bu çalışanlarımızın büyük gayreti, çabası tamamen bu şehre ve ülkeye yakışan üniversite olma düşüncesidir" diye konuştu.

"Kimlere karşı İstiklal Mücadelesi verdiğinizi asla unutmayınız"

Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Milli Davamız Kıbrıs ve Mavi Vatan" konferansı kapsamında Türkiye'nin, Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak için gerçekleştirdiği girişimleri ve harekatları detaylarıyla anlatarak Kıbrıs sorunu ve bölgedeki son gelişmeler hakkında da bilgiler verdi. Dünyada insan hakları meselesinin büyük güçlerin kendi çıkarlarına göre değerlendirildiğine değinen Töre, Kıbrıs adasında yaşanan insanlık dramlarına bu güçlerin tıpkı bugün Gazze'de olduğu gibi sessiz kaldığını söyledi. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, "Kimlere karşı İstiklal mücadelesi verdiğinizi sakın unutmayınız. Avrupa'nın uzattığı havucun ucunda biliniz ki zehir vardır. Bugün değişmiş değillerdir. İşte Gazze, nasıl katliamlar yapıyorlar, nasıl soykırım uyguluyorlar. Nerede kaldı Birleşmiş Milletler? Nerede Avrupa İnsan Hakları? Nerede Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Sözleşmesi? Katliamın ve soykırımın ortakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ülkeleridir. Avrupa Birliği'nin lider ülkeleridir. Onlara en güzel cevabı, Cumhur Reisimiz verdi. Cumhur Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' sözü tam da yerine oturdu. Bu söz, soykırım olmadan söylenmiştir. Ama Gazze'deki katliam ve soykırım bu sözün ne kadar gerçek olduğunu bir kere daha ortaya koydu. ve dünyanın birçok mazlum ülkesi ve zayıf ülkeleri artık gözlerini açtılar, inşallah Gazze'de yaşanılanlardan sonra yeni bir dünya kurulur" şeklinde konuştu.

"Biz hepimiz biriz, tek milletiz ve hep birlikte Türk milletiyiz"

Birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, "İngilizler, Fransızlar Doğu Akdeniz'e geliyorlar, petrol araştırması yapacaklar. Orta Doğu'da asker bulunduruyorlar, bölücü terör örgütlerini besliyorlar, eğitiyorlar ama Türkiye'ye diyorlar ki; Kıbrıs'tan çekil, Doğu Akdeniz'de sondaj araştırma gemilerini geri çek. Türkiye olarak ve Türkiye'nin yanındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu coğrafyanın en büyük ülkesiyiz. Kendimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Türk milletinden Kıbrıslı Türk diye ayırmıyorum. Biz hepimiz biriz, tek milletiz ve hep birlikte Türk milletiyiz. ve birlikte var olacağız. Birlikte yola devam edeceğiz. Onlar Doğu Akdeniz'de uçak gemileri bulunduracaklar, onlar Orta Doğu'da asker bulunduracaklar, onlar denizaltı gemileri bulunduracaklar. Ama Türkiye, Türk ordusu bu bölgeden geri çekilsin. İskenderun'dan, Mersin körfezinden ve Antalya'dan dışarı çıkmasın. Akdeniz'i böyle seyretsin sadece. Yağma yok. Bizim hakkımız, onlardan çok daha fazladır. Onlar okyanusların, denizlerin ötesinden geliyorlar ama biz bu coğrafyanın içerisindeyiz. Bu coğrafyada bizlerin canı var, kanı var. Bizim aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize, ecdadımıza ve bizden sonraki nesillere borcumuz var. Gençler, sizler bayraksınız. Bayrağa leke sürdürmeyeceksiniz. Onu daima en yüce temsiliyet olarak kabul edeceksiniz ve rehberiniz, tarihimiz ve ecdadımız olacak. Milli ve manevi değerlerden asla vazgeçmeyeceksiniz" dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, KKTC Meclisi Başkanı Zorlu Töre'ye "Dostluk Payesi Beratı" ve hediye takdiminde bulundu.

Sultan Alparslan Kültür Merkezi 30 Ağustos Salonu'nda düzenlenen programa; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Konya Baro Başkanı Av. Oktay Unkur, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. - KONYA