Dışişleri , BM'nin KKTC'deki olaylara ilişkin açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika

Dışişleri , BM'nin KKTC'deki olaylara ilişkin açıklamasına tepki gösterdi

Son Güncelleme: 22.08.2023 11:30

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler Yolu Projesi kapsamındaki gerginliğe ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi'nin çağrısının tutarlı ve adil bir yaklaşım olmadığını belirtti ve KKTC'nin kendi topraklarında vatandaşlarının yararına projeler gerçekleştirme yetkisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin taraflar arasında müzakere edilerek yapılması çağrısının tutarlı ve adil olmadığını ifade etti.

KKTC'de BM Barış Gücü askerlerinin yol projesine engel olma girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Açıklamada, "BMGK'nın KKTC topraklarında inşa edilmekte olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin basın açıklaması arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuktur" denildi. KKTC Dışişleri Bakanlığı da yaşananlara ilişkin bir açıklama yayınladı.

"SÜRECİ AKSİNE ZORLAŞTIRIYORLAR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 21 Ağustos 2023 tarihinde yapılan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarında inşa edilmekte olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin basın açıklaması arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuktur. Açıklama konuya herhangi bir olumlu katkı getirmemekte, süreci aksine zorlaştırmaktadır. 18 Ağustos tarihinde yaşanan hadiseler konusunda kullanılan ifadeler gerçekleri çarpıtmakta ve yaşananları yanıltıcı bir şekilde yansıtmaktadır. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz."

Dışişleri'nden, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler Yolu Projesi açıklamasına tepki: Gerçeklerden tamamen kopuk

BİR TEPKİ DE KKTC DIŞİŞLERİ'NDEN

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Pile-Yiğitler yolu projesinin 25 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. Bu süre zarfında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri her zaman yapıcı bir tutum sergileyerek, ilgili kesimlere işbirliği çağrılarında bulunmuştur. Pile'de yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılması yönündeki çağrılarımıza ve taleplerimize kayıtsız kalan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili kesimlerin şimdi bu yol çalışmasını eleştirmeleri oldukça manidardır.

Dışişleri'nden, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler Yolu Projesi açıklamasına tepki: Gerçeklerden tamamen kopuk

"TAHRİK EDİCİ BİR TUTUM"

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ve bazı ülkelerin konuya dair açıklamalarında olduğu gibi, BM Güvenlik Konseyi açıklamasında da yaşanan durum çarpıtılmaktadır. BM Barış Gücü'nün adadaki başlıca görevi süküneti sağlamaktır. Oysaki, 18 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen gerginlikte, BMBG, asker ve araçları marifetiyle tamamen insani gerekçelerle geliştirilen, askeri bir amaç gütmeyen bir projeyi engellemeye çalışmış ve tahrik edici bir tutum sergilemiştir.

"TARAFSIZLIK İLKESİNDEN NE KADAR UZAK OLDUKLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİLER"

BM Barışı Koruma ilkeleri incelendiği zaman tarafların rızasını almak ve tarafsızlık gibi unsurların ön plana çıktığı açıkça görülebilmektedir. BMBG, Kıbrıs Türk tarafının rızasına başvurmadığı halde, iyi niyetli yaklaşımımız sayesinde ülkemizdeki mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Bütçesinin nerdeyse yarısı GKRY ve Yunanistan tarafından karşılanan BMBG'nin adadaki taraflara tarafsızlık ilkesi çerçevesinde bir tutum sergilemekten ne kadar uzak olduğu ve adada yalnızca bir tarafın sözcülüğü görevini üstlendiği, yaşanan bu olay neticesinde bir kez daha göz önüne serilmiştir.

Dışişleri'nden, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler Yolu Projesi açıklamasına tepki: Gerçeklerden tamamen kopuk

"TUTARLI VE ADİL BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR"

Her egemen devlet gibi KKTC'nin de kendi topraklarında vatandaşlarının yararına olacak projeler gerçekleştirme yetkisi bulunmaktadır. Ara bölgede defalarca ihlaller gerçekleştiren ve başta Pile köyü olmak üzere tüm ara bölgede daimi ihlalleri bulunan Rum tarafına bugüne kadar hiçbir uyarı ve müdahalede bulunmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler yolu çalışmalarının taraflarca müzakere edilerek yapılması çağrısı tutarlı ve adil bir yaklaşım değildir. BMGK açıklamasında ayrıca, her zaman olduğu gibi, tüketilmiş formülü empoze etmeye çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye ülkelerine, Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve Devlet olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatır, bu gerçeğin kabul edilmesi ve saygı gösterilmesinin atılacak en doğru adım olduğunu vurgulamak isteriz. Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılması, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına saygı çerçevesinde, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliğine açık yeni bir sürecin başlamasından geçmektedir."

BM'NİN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yeşil Hat'ta bulunan karma köy Pile'de yol çalışması yapmasını "adadaki statükonun ihlali" olarak nitelendirdi. BMGK ayrıca, "BM Barış Gücü mensuplarına yapılan saldırıyı" kınadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, KKTC'nin Pile'deki yol çalışmasının konseyin daha önceki kararlarına aykırı olduğu kaydedildi. Bölgede çalışmaların durduğu ve KKTC'li personel ile ekipmanların çıkarıldığı bildirilen açıklamada, bu durumdan "memnuniyet" duyulduğu belirtilerek, taraflara, esneklik gösterme ve BM Temsilcisi'nin çabalarını destekleme çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi gerilimi artırdı. BM Barış Gücü askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu. BM Barış gücü askerleri yol yapımını engellemek için sabah saatlerinde yol yapılacak alana beton bloklar yerleştirdikten sonra araçlarını da KKTC topraklarına park etti. Bölgeye gelen Türk askeri ise BM'ye ait araçları ve beton blokları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.

Dışişleri'nden, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler Yolu Projesi açıklamasına tepki: Gerçeklerden tamamen kopuk

YOL ÇALIŞMALARI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

KKTC güvenlik güçlerinin BM askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son bulurken, KKTC'li yetkililer Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarının kaldığı yerden yeniden başladığını duyurdu.

PİLE KÖYÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Gelişmelerle birlikte Pile Köyü ve yapılan yol projesinin neden sorun yattığı merak konusu oldu. Karma bir köy olan Pile köyünde hem Kıbrıs Türkleri hem de Kıbrıs Rumları yaşıyor ama köyün yönetimi ne KKTC'de ne GKRY'de bulunuyor. Coğrafi olarak ise köy, BM yönetimindeki Yeşil Hat'ta bulunuyor. Bu iki özelliğinden dolayı köyde hem KKTC hem de GKRY yasaları geçerli sayılıyor. Köy, yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu içinde ufak bir laboratuvar gibi, iki milletin birlikte yaşadığı bir yer olarak göze çarpıyor.

YEŞİL HAT NEDİR?

Yeşil Hat, Kıbrıs adasını dikine kesiyor ve KKTC ile GKRY'yi birbirinden ayırıyor. Kıbrıs adasında çatışmaların ve etnik cinayetlerin kontrolden çıkmasının ardından Yeşil Hattı Kıbrıs haritası üzerine ilk olarak 1963'te "Barışı Koruma Kuvveti" İngiliz komutanı General Peter George Francis Young çizdi. Amaç, Türkleri ve Rumları birbirinden ayıracak bir ateşkes hattı oluşturmaktı. Ancak hat, son halini 1974'te aldı. Yaklaşık 180 kilometre uzunluğunda olan Yeşil Hat, bugün hem GKRY'nin hem de KKTC'nin başkent olarak kullandığı Lefkoşa'yı ikiye bölüyor. Tampon bölgede bugün sadece 4 köy bulunuyor, Pile de bunlardan biri.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Dışişleri , BM'nin KKTC'deki olaylara ilişkin açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri , BM'nin KKTC'deki olaylara ilişkin açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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