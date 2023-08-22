Dışişleri , BM'nin KKTC'deki olaylara ilişkin açıklamasına tepki gösterdi

KKTC'de BM Barış Gücü askerlerinin yol projesine engel olma girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Açıklamada, "BMGK'nın KKTC topraklarında inşa edilmekte olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin basın açıklaması arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuktur" denildi. KKTC Dışişleri Bakanlığı da yaşananlara ilişkin bir açıklama yayınladı.

"SÜRECİ AKSİNE ZORLAŞTIRIYORLAR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 21 Ağustos 2023 tarihinde yapılan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarında inşa edilmekte olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin basın açıklaması arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuktur. Açıklama konuya herhangi bir olumlu katkı getirmemekte, süreci aksine zorlaştırmaktadır. 18 Ağustos tarihinde yaşanan hadiseler konusunda kullanılan ifadeler gerçekleri çarpıtmakta ve yaşananları yanıltıcı bir şekilde yansıtmaktadır. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz."

BİR TEPKİ DE KKTC DIŞİŞLERİ'NDEN

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Pile-Yiğitler yolu projesinin 25 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. Bu süre zarfında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri her zaman yapıcı bir tutum sergileyerek, ilgili kesimlere işbirliği çağrılarında bulunmuştur. Pile'de yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılması yönündeki çağrılarımıza ve taleplerimize kayıtsız kalan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili kesimlerin şimdi bu yol çalışmasını eleştirmeleri oldukça manidardır.

"TAHRİK EDİCİ BİR TUTUM"

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ve bazı ülkelerin konuya dair açıklamalarında olduğu gibi, BM Güvenlik Konseyi açıklamasında da yaşanan durum çarpıtılmaktadır. BM Barış Gücü'nün adadaki başlıca görevi süküneti sağlamaktır. Oysaki, 18 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen gerginlikte, BMBG, asker ve araçları marifetiyle tamamen insani gerekçelerle geliştirilen, askeri bir amaç gütmeyen bir projeyi engellemeye çalışmış ve tahrik edici bir tutum sergilemiştir.

"TARAFSIZLIK İLKESİNDEN NE KADAR UZAK OLDUKLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİLER"

BM Barışı Koruma ilkeleri incelendiği zaman tarafların rızasını almak ve tarafsızlık gibi unsurların ön plana çıktığı açıkça görülebilmektedir. BMBG, Kıbrıs Türk tarafının rızasına başvurmadığı halde, iyi niyetli yaklaşımımız sayesinde ülkemizdeki mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Bütçesinin nerdeyse yarısı GKRY ve Yunanistan tarafından karşılanan BMBG'nin adadaki taraflara tarafsızlık ilkesi çerçevesinde bir tutum sergilemekten ne kadar uzak olduğu ve adada yalnızca bir tarafın sözcülüğü görevini üstlendiği, yaşanan bu olay neticesinde bir kez daha göz önüne serilmiştir.

"TUTARLI VE ADİL BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR"

Her egemen devlet gibi KKTC'nin de kendi topraklarında vatandaşlarının yararına olacak projeler gerçekleştirme yetkisi bulunmaktadır. Ara bölgede defalarca ihlaller gerçekleştiren ve başta Pile köyü olmak üzere tüm ara bölgede daimi ihlalleri bulunan Rum tarafına bugüne kadar hiçbir uyarı ve müdahalede bulunmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler yolu çalışmalarının taraflarca müzakere edilerek yapılması çağrısı tutarlı ve adil bir yaklaşım değildir. BMGK açıklamasında ayrıca, her zaman olduğu gibi, tüketilmiş formülü empoze etmeye çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye ülkelerine, Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve Devlet olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatır, bu gerçeğin kabul edilmesi ve saygı gösterilmesinin atılacak en doğru adım olduğunu vurgulamak isteriz. Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılması, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına saygı çerçevesinde, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliğine açık yeni bir sürecin başlamasından geçmektedir."

BM'NİN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yeşil Hat'ta bulunan karma köy Pile'de yol çalışması yapmasını "adadaki statükonun ihlali" olarak nitelendirdi. BMGK ayrıca, "BM Barış Gücü mensuplarına yapılan saldırıyı" kınadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, KKTC'nin Pile'deki yol çalışmasının konseyin daha önceki kararlarına aykırı olduğu kaydedildi. Bölgede çalışmaların durduğu ve KKTC'li personel ile ekipmanların çıkarıldığı bildirilen açıklamada, bu durumdan "memnuniyet" duyulduğu belirtilerek, taraflara, esneklik gösterme ve BM Temsilcisi'nin çabalarını destekleme çağrısı yapıldı.