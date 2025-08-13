Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Şırnak, turizmden hak ettiği payı alacak" - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Şırnak, turizmden hak ettiği payı alacak"
13.08.2025 13:32
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ın tarihi ve kültürel zenginliğinin turizm geliriyle taçlandırılması gerektiğini belirterek, "Şırnak'a daha fazla turist gelmesi, Şırnaklı esnafımızın daha fazla kazanması, Şırnaklı gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi adına bize düşen görev,...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ın tarihi ve kültürel zenginliğinin turizm geliriyle taçlandırılması gerektiğini belirterek, "Şırnak'a daha fazla turist gelmesi, Şırnaklı esnafımızın daha fazla kazanması, Şırnaklı gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi adına bize düşen görev, bu potansiyeli etkin ve doğru bir şekilde yönetmektir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret ve incelemeler bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Ersoy, Vali Ekinci ve beraberlerindeki heyetle birlikte Şırnak Valiliğine geçti. Şeref defterini imzaladıktan sonra makamında Vali Ekici ile görüşen Bakan Ersoy, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Şırnak'ta yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirmek ve eksiklikleri tespit etmek, yapılması gereken çalışmaları hayata geçirmek için Şırnak'a geldiğini söyledi. Şırnak'ın doğası, kültürü ve tarihiyle son derece ayrıcalıklı bir konumu olan zengin bir mirasa sahip olduğunu belirten Bakan Ersoy, artık dünyada turizmde sadece ülkeler arasında değil şehirler arasında rekabet yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde turizm alanında büyük devrimler gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler de şehirlerimizi bu rekabete hazırlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye'de artık turizm dendiğinde akla sadece plajlar gelmiyor. Bunun yanında kış turizmi, kültür, yayla, inanç, spor, sağlık ve gastronomi başta olmak üzere daha birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Bugün dünya genelindeki turizm hareketliliğini incelediğimizde seyahatlerin yüzde 40'nın kültür turizmi odaklı olduğunu göz önünde bulundurursak, yürüttüğümüz çalışmaların ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

200'e yakın ülkede bir yandan Türkiye'yi, diğer yandan da şehirleri tanıttıklarını aktaran Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en etkili, en çok takip edilen mecralarında Türkiye ile ilgili bir tanıtıma denk gelmemek neredeyse imkansızdır. İşte bu çalışmalar neticesinde bugün ülkemiz turizm alanındaki bu büyük başarılara imza atan bir konuma erişmiştir. Ulaşılan başarı grafiği de ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun bir göstergesi. 2025'in ilk 6 ayında neredeyse 26 milyar dolarlık turizm gelirini ülkemize kazandırdık. İlk 6 ay açısından baktığımızda tüm zamanların gelir rekorunu kırmış durumdayız. 2025 yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolarlık turizm gelirine emin adımlarla ilerliyoruz."

Farklı coğrafyalarda yaşayan insanların Şırnak'a gelip görmesini istediğini belirten Bakan Ersoy, "İstiyoruz ki, böylesine güçlü bir potansiyele sahip olan Şırnak da bahsettiğim bu turizm yarışından ve gelirinden hak ettiği payı alabilsin. Farklı coğrafyalardan insanlar gelip Şırnak'taki tarihi ve kültürel mirası yerinde görsünler. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim; Şırnak'a daha fazla turist gelmesi, Şırnaklı esnafımızın daha fazla kazanması, Şırnaklı gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi adına bize düşen görev, bu potansiyeli etkin ve doğru bir şekilde yönetmektir" dedi.

Başlayan 'Terörsüz Türkiye' projesi ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde Şırnak'a daha fazla turist gelmesi, daha fazla yatırım yapılması için el ele verilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Ersoy, "Biz, bu eşsiz coğrafyanın doğal ve kültürel zenginlikleriyle anılması gerektiğine inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde Şırnak'a daha fazla turist gelmesi, şehrimize daha fazla yatırım yapılması, refahın artması için yerel dinamiklerle el ele vererek gereken adımları bir bir atacağız. Bizim bu adımları atabilmemiz için ortamı sağlayacak tarihi bir adımsa geçtiğimiz aylarda atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan yeni süreç, Şırnak ve bölgedeki diğer şehirlerimizin potansiyelinin harekete geçmesi adına çok büyük bir fırsat sunmaktadır. İnşallah şehirlerimize huzur getirecek, barışı güçlendirecek bu sürece hep birlikte katkı sağlayarak Şırnak'a olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Biz Şırnak'ın meydanlarında barış türküleri söylensin, kardeşliğimiz güçlensin, halaylar çekilsin, sokaklarda müzik sesleri yükselsin, Şırnaklı kardeşlerimiz huzur içinde bir yaşam sürsün istiyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerine bir yenisinin daha ekleneceğini belirten Bakan Ersoy, Şırnak, Hakkari, Bingöl ve Tunceli'de "Bir Anadolu Şenliği" düzenleyeceklerini söyledi. Bakan Ersoy, "Dünyanın en özel festivallerinden biri olan Kültür Yolu Festivallerimiz kapsamında Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa'da da geniş çaplı etkinlikler düzenlerken, şimdi de bildiğiniz gibi bu şenliklere bir yenisini daha ekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Şırnak, Hakkari, Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de çok kıymetli sanatçılarımızın katılımıyla 'Bir Anadolu Şenliği' düzenliyoruz. Türkiye'nin çok kıymetli sanatçılarının katılacağı konserlerin yanında Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz de elindeki tüm imkanlarıyla Şırnak'taki şenliklerde yer alacak. Bu sayede başta Şırnak olmak üzere bölgedeki şehirlerimizin kültür ve sanatla iç içe olmasına katkı sunarken, bir yandan da tanıtımına da ciddi bir katkı sağlanmış olacak. Şenliklerimizin şimdiden bölge halkına hayırlı olmasını diliyor ve hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum. Biz sanatın, müziğin, sinemanın, şiirin ve birlikte söylediğimiz türkülerin hayatı güzelleştiren, barışı ve kardeşliği güçlendiren bir etkisi olduğuna her zaman inandık. Bundan sonra da inanmaya, bir olmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye, ülkemizin daha aydınlık ve daha güçlü yarınlarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kültür ve sanat çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Program, Vali Birol Ekici ve Milletvekili Arslan Tatar'ın Bakan Ersoy'a hediye taktimi ile son buldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

