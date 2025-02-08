Kurtulmuş'tan Filistin Mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Filistin toprakları Trump ve şirketlerinin satılık kupon arazileri değildir"

ANTALYA - Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması kapsamında Antalya'da düzenlenen 8. Uluslararası Eğitim Temalı Fotoğraf ve Kısa Film Yarışmasında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin meselesine dair net mesajlar verdi. Kurtulmuş, " Gazze, kıyamete kadar Gazze'lilerin olmaya devam edecektir. Burayı bize devrederseniz, burayı güzel bir sayfiye yaparız manasına gelen laflar söylüyorlar. Şunu çok açık bir kere daha söylemek isterim. Filistin toprakları, Müslüman Filistinlilerin toprakları, Hıristiyan Filistinlilerin toprakları, Trump ve şirketlerinin satılık kupon arazileri değildir, Filistin halkının vatanıdır" ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması'nda kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Eğitim Temalı Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması, Antalya'da gerçekleştirildi. Konuşmasına Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in kurucusu merhum Mehmet Akif İnan'ı anarak başlayan Kurtulmuş, Filistin meselesine geniş yer ayırdı. Uluslararası güçlerin bölgedeki tutumuna sert eleştirilerde bulunarak şunları söyledi: "Bir buçuk yıl sonra özellikle esir takaslarıyla birlikte uluslararası kamuoyunda da mahcup duruma düşen Netanyahu ve avanesini kurtarmak için yeni bir planı ortaya koymaya çalışıyorlar. Neymiş? Gazze dünyanın çok güzel bir yeriymiş. Evet Orta Doğu dünyanın en güzel yeridir ve emperyalistlerin niye Orta Doğu'yla bu kadar çok ilgilendiklerini biz çok iyi biliriz. Akif'in dediği gibi "Kimi Hindü, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela... Hani, ta'üna da züldür bu rezil istila!" diyor ya biz bir asır evvel emperyalizmin bütün karanlık ve kahpe yüzlerini yakın mesafeden 20 metrelik siperlerden gördük. Bugün aynı kahpe yüzü dünyanın birçok yerinde görüyoruz. Hiç merak etmesinler. Gazze, kıyamete kadar Gazze'lilerin olmaya devam edecektir. "Burayı bize devrederseniz, burayı güzel bir sayfiye yaparız" manasına gelen laflar söylüyorlar. Şunu çok açık bir kere daha söylemek isterim; Filistin toprakları, Müslüman Filistinlilerin toprakları, Hıristiyan Filistinlilerin toprakları, Trump ve şirketlerinin satılık kupon arazileri değildir, Filistin halkının malıdır, Filistin halkının vatanıdır."

Kurtulmuş, Filistin'in Türk milletinin de milli meselesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Filistin meselesi bize Sultan Abdülhamid Han'ın, Selahattin Eyyubi'nin, bize Hazreti Ömer'in ve bize Yavuz Sultan Selim'in vasiyetidir. Bize Filistin, Mescid-i Aksa, Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın vasiyetidir. Bu vasiyeti kıyamete kadar toplu koruyacak ve Filistin halkının iyi durumda olması için mücadele edeceğiz."

Kurtulmuş, ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı aldığı kararları insanlık adına önemli bir gelişme olarak nitelendirerek şunları kaydetti: "Uluslararası Adalet Divanı'nın özellikle İsrail'in saldırgan başbakanı ve genelkurmay başkanı oradaki Netanyahu ve çetesi aleyhine vermiş olduğu karar uygulanır uygulanmaz ayrı bir şey ama insanlık için yeni bir gelişme yeni bir evredir. Şimdi ne yazık ki; Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Uluslararası Adalet Divanı'na her türlü baskıyı yapanların, her türlü tehditle önceden bulunanların, şimdi aldığı kararları tanımaz tutumları, bu kararların geçerliliğini sorgulayan tavırları aslında kendileri için önemli bir utanç vesilesidir. Ümit ediyorum ki hem Uluslararası Adalet Divanı'nın hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu ilk kararlar insanlık cephesinin yeryüzündeki kazanımlarıdır ve eninde sonunda Netanyahu da çetesi de uluslararası mahkemelerde hesap verecek ve karşılığını alacaklardır."

" Suriye'nin geleceği ortak sorumluluğumuzdur"

Kurtulmuş, konuşmasında Suriye meselesine de değinerek Türkiye'nin bölgedeki rolünü şu sözlerle ifade etti: "Suriye'de 13 yıllık iç savaş sona ermiş, 61 yıllık rejim yıkılmıştır. Bundan sonra her birisi bizim dostumuz, komşumuz ve kardeşimiz olan Suriye halkının durumunun abat edilmesi, Suriye'nin ayağa kalkması bizim ortak sorumluluğumuz alanındadır. Bunun için ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde uluslararası camianın uyguladığı ambargolarda kaldırılarak inşallah Suriye layık olduğu hızla yeniden gelişmeye başlayacaktır. Bu süreçte de Suriye ile ilgili temel kaygılarımızı ve temel beklentilerimizin gerçekleşmesi için Suriye'deki yeni yönetimde her türlü teması sürdürüyoruz"

Türkiye'nin Suriye ile ilgili temel beklentilerini sıralayan Kurtulmuş, şunları vurguladı: "Suriye ile ilgili temel kaygılarımızı ve temel beklentilerimizin gerçekleşmesi için Suriye'deki yeni yönetimle her türlü teması sürdürüyoruz. Birincisi Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye'de kapsayıcı bir yönetimin tesis edilmesi ve Suriye'de bütün silahlı grupların ortadan kaldırılarak tek bir milli ordunun kurulması Türkiye'nin beklentisi ve Suriye yönetimine tavsiyesidir."

Geçtiğimiz hafta Suriye yönetimiyle yapılan görüşmelere de değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz hafta içerisinde Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara Türkiye'ye geldi ve Sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede de sonra yapılan açıklamadan da gördüğünüz üzere her iki tarafta genel konular üzerinde önemli bir mutabakat sağladı. Türkiye ilk anından itibaren yanında olduğu gibi sonuna kadar Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir. Bunu da milli bir vazife, milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Aynı şekilde Filistin meselesi on yıllar boyunca bizim milli meselemizdir. Filistin meselesi sadece Arapların, sadece Filistinlilerin meselesi değil, Türk milletinin de milli meselesidir."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a önemli bir çağrıda bulundu. Yalçın, mevcut toplu sözleşme yasasının artık ihtiyaçları karşılamadığını belirterek, yeni bir düzenleme talebinde bulundu.

"Mevcut toplu sözleşme yasası miadını doldurmuştur"

Konuşmasında, Memur-Sen'in 33. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir araya gelmenin önemine vurgu yapan Yalçın, sendikal mücadelenin yanında sanat ve kültür alanında da önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Eğitim temalı fotoğraf yarışmaları ve kısa film yarışmalarıyla anlamlı mesajlar verdiklerini ifade eden Yalçın, konuşmasının devamında toplu sözleşme yasasına değinerek şu ifadeleri kullandı: "Mevcut toplu sözleşme yasamız miadını doldurmuştur. Yeni bir toplu sözleşme yasasına ihtiyacımız var."

TBMM Başkanı'na çağrı: "İnisiyatif koyun"

Yalçın, taleplerini doğrudan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ileterek, bu konuda inisiyatif almasını istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerin başladığını belirten Yalçın, sürecin Meclis'e taşınması için destek beklediklerini dile getirdi: "Yasamanın başında bulunan ve bizi en iyi anlayan kişi olarak sizden beklentimiz, bu konuda inisiyatif kullanmanızdır. Meclise geldiğinde, kamu görevlilerinin ve memurların sendika yasasının adam gibi bir yasa olması için irade göstermenizi istiyoruz."

Yarışmalarda dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi

Konuşmaların ardından, yarışmalarda dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi. Seçici kurulda fotoğraf sanatçıları Tekin Ertuğ, Fırat Yurdakul, Sevgi Köylü Haliloğlu, Mustafa Binol ve Feyzullah Tunç'un yer aldığı 7. 'Eğitimden Bir Kare' Fotoğraf Yarışması'nda Veyis Polat "İroni" adlı eseriyle birinciliğe, Mustafa Kılıç "Köyde Sinema" adlı eseriyle ikinciliğe,

Yüksel Açıkgöz "Okul" adlı eseriyle üçüncülüğe, Seyit Ali Ünal ise "Küçük Pehlivan Hazır" adlı eseriyle Mehmet Akif İnan Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Jürisinde yönetmen ' Derviş Zaim, sinema yazarı Enver Gülşen, gazeteci/eleştirmen Bedir Acar,' yönetmen ??Mutlu Kurnalı, yönetmen/senarist ??Yeşim Tonbaz'ın bulunduğu 'Eğitim' temalı 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "Damla" filmiyle Nazgul Omurzhanova birinci, "Aferin!" filmiyle Oğuz Akyol ikinci, "İkilem" filmiyle Ebubekir Sefa Akbulut üçüncü olurken; Ahmet Batuhan Toğaç "Aç Açına" filmiyle Mehmet Akif İnan Özel Ödülü'ne, Sinan Koca ise "Mavi Mont" filmiyle Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü'ne layık görüldü.

Programa; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Himmet Turgut, jüri üyeleri, dereceye giren eser sahipleri ve çok sayıda davetli katıldı.