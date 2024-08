Manisa Kent Konseyi\'nde yeni dönem

Politika

Manisa'da halkın yönetime katılımını güçlendirecek Manisa Kent Konseyi'nin genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Hakkı Bayraktar, Kent Konseyi Başkanlığı'na seçildi. Bayraktar, önümüzdeki iki yıl boyunca Manisa'nın geleceği için tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti.

Şehir yönetimine vatandaşların katılımını sağlayan en önemli mekanizmalardan biri olan Manisa Kent Konseyi'nin genel kurulu gerçekleştirildi. Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Ardından programı nedeniyle genel kurula katılamayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in mesajı okundu. Başkan Ferdi Zeyrek'in mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bugün burada, Manisa'mızın geleceği için önemli kararların alınacağı Kent Konseyi Genel Kurulu'nda sizlerle birlikte olmayı çok isterdim. Ancak, önceden planlanmış bir program nedeniyle aranızda bulunamıyorum. Bu durumdan dolayı duyduğum üzüntüyü sizlerle paylaşmak isterim. Kent Konseyimiz, şehrimizin geleceğini belirleyecek kararların ortak akıl ile alındığı, Manisa'mızın her kesiminin sesini duyurduğu önemli bir platformdur. Burada alınacak her bir kararın, Manisa'nın yarınlarına yönelik olumlu etkiler yaratacağına inanıyorum. Sizlerin katkıları ve katılımıyla bu Genel Kurul'un, şehrimiz için en faydalı sonuçları doğuracağına hiç şüphem yok. Alınacak kararların Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyor, katkılarınız ve özverili çalışmalarınız için şimdiden teşekkür ediyorum."

"Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışını pekiştireceğimiz bir platform"

Genel Kurulda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın da yaptığı konuşmasında, "Kent konseyi genel kurulumuz yalnızca bir seçim değil, aynı zamanda şehrimizin ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışını pekiştireceğimiz bir platformdur. Katılımcılık demokrasinin temeli ve şehirlerin ruhunu oluşturan unsurlardan en önemlisidir. Her bireyin sesinin duyulması, şehir yönetiminde daha adil ve etkili kararların alınmasını sağlar. Katılımcı bir yönetim anlayışı sadece bireylerin değil, tüm toplumun ihtiyaçlarını ve fikirlerini dikkate alarak daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmamıza yardımcı olur. Kent Konseyimizin çalışmaları bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynayacak. Güzel Manisa'mızın geleceğine hep birlikte yön vermek için bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimize yürekten inanıyorum. Bu anlamlı süreçte elinizi taşın altına koyduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi'nin yeni Başkanı Hakkı Bayraktar oldu

Divan Başkanlığı'nı Mustafa Pala, divan üyeliklerini ise Zuhal Güneş ile Semra Geçer'in yaptığı genel kurulda Manisa Kent Konseyi Başkanlığı'na Hakkı Bayraktar seçildi. Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda ise şu isimler yer aldı: Mustafa Pala, Mehmet Yumrukaya, Hüseyin Pehlivan, Destan Bulgay, Rasim Akpınar, Erdem Nalbant, Münevver Yavuz, İbrahim Demran, Zuhal Güneş, Sennur Alpan, Lütfi Vural, Ural Sevener, Halim Şivecan. Ardından Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri söz alarak kendilerini tanıttı.

"Manisa için çok güzel olacağını düşünüyoruz"

Genel kurula Cumhuriyet Halk Partisini temsilen katılan İl Başkanı İlksen Özalper de söz aldı. Mecliste grubu bulunan bütün partilere genel kurul daveti yapıldığını vurgulayan Özalper, "Bunu özellikle belirtmek istedim. Siyasi yapının çok daha dışında bir yapı olsun istedik. Görülüyor ki çok da güzel bir ekip yapılmış, çok da güzel çalışmalar yapılmış. Manisa için de çok güzel olacağını düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Manisa için el birliği ile çalışacağız"

Yoğun katılımlı bir genel kurulun geride bırakıldığını belirten Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, "Genel kurulun teveccühü ile Kent Konseyi Başkanı olarak seçildim. Bundan sonra 2 yıl boyunca Manisa için, Manisalılar için, Manisa'mız için, Manisa'nın geleceği için, gençlerimiz için, yaşanılabilir bir Manisa için el birliği ile çalışacağız. Bütün sivil toplum kuruluşlarını yanımıza davet ediyoruz. Bütün arkadaşlara hem gönlümüz açık hem de kapımız açık" diye konuştu.

"Bu katılım beni çok umutlandırdı"

Genel Kurulda Divan Başkanlığı görevini üstlenen Mustafa Pala ise, "Burada gerçekten coşkulu, yüreğinde Manisa sevgisi olan katılımcılar gördüm. Bu katılım beni çok umutlandırdı. Güzel işler yapacağız. Manisa'da birlikte iş görme alışkanlığını, uzlaşma kültürünü geliştireceğiz. Katılımcı belediyeciliğin, demokrasinin yaşamasına katkıda bulunacağız. Manisalılar olarak bu bilgi ve deneyim birikiminin Manisa'da olduğuna inanıyorum" dedi.

"Elimizden genel her türlü desteği sağlayacağız"

Genel kurul üyelerinden Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül de görüşlerini belirtti. Katılım yoğun olduğunu ifade eden Hoşgül, "Hem kendi derneğim adına hem de Manisa Hemşeri Kültürleri Dayanışma Derneği olarak buradaydık. Yeni yönetimi kutluyorum. Manisa için taşın altına elini koyacak herkese bizler de destek verme taraftarıyız. Elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Bugünkü genel kurul da gayet sağlıklı bir havada geçti. Hem büyükşehir belediye başkanına hem ekibine, divan kurulana teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA