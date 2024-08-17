Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı - Son Dakika
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Politika

Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı

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TBMM'deki Can Atalay oturumunda yaşanan yumruklu kavga, dış basında da gündem oldu. DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in darp edilmesine vurgu yapan FOX News, "Kadın milletvekilinin kanı parlamento kürsüsüne sıçradı'' ifadelerine yer verdi. Washington Post ise yumruklu kavgayı "Türkiye'deki milletvekilleri arasında fiziksel kavgalar nadir bir durum değil" şeklinde servis etti.

17.08.2024 14:37
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TBMM Genel Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin olağanüstü toplantısında muhalefet milletvekillerine yönelik yumruklu saldırı dış basında yer aldı. Washington Post, Fox News, Reuters gibi uluslararası medya kanallarında yer alan haberlerde, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in darp edilmesine ilişkin 'kadın vekilin kadı kürsüye sıçradı" ifadeleri dikkat çekerken, yumruklaşan milletvekillerinin görüntüleri paylaşıldı.

"KAVGADA KAN DÖKÜLDÜ"

Muhalefetin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının görüşülmesi için yaptığı çağrı üzerine dün olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet milletvekillerine yönelik saldırı dış basına da yansıdı. ABD merkezli Washington Post, 'Türkiye'de milletvekilleri, hapsedilen meslektaşlarıyla ilgili tartışma sırasında çıkan kavgada kan döktü'" başlığı ile yumruklaşan milletvekillerinin görüntülerini paylaştı.

Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı

"NADİR BİR DURUM DEĞİL"

Washington Post, TBMM'de çıkan kavgaya geniş bir şekilde yer verdiği haberinde'Türkiye'deki milletvekilleri arasında, siyasi motivasyonlu olduğu düşünülen suçlamalarla hapsedilen bir muhalefet milletvekilinin durumu üzerine yapılan hararetli bir tartışma sırasında kavga çıktı'" ifadelerini kullandı. Haberde kavganın TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın iktidar partisine yönelik 'terörist örgüt' suçlamasının ardından AK Parti milletvekillerinin fiziksel saldırıya geçtiği aktarılırken, şöyle denildi: Birçok milletvekilinin karıştığı kavga sırasında bir kadın milletvekili, kürsüye çıkan merdivenlere kan damlaları düşecek şekilde darp edildi. Bir diğer bir muhalefet milletvekilinin daha yaralandığı bildirildi. Türkiye'deki milletvekilleri arasında fiziksel kavgalar nadir bir durum değil."

Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı

"KADIN VEKİLİN KANI KÜRSÜYE SIÇRADI"

ABD'de muhafazakar Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığı ile bilinen FOX News, 'Türkiye Parlamentosu, muhalefet lideri hapsedilmesi nedeniyle kaotik ve kanlı bir kavganın içine düştü'" başlığı ile verdiği haberde DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in darp edilip yaralanmasıyla ilgili 'Darp edilen kadın milletvekilinin kanı parlamento kürsüsüne sıçradı' ifadelerini kullandı.

Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı

BBC, Reuters ve Associated Press (AP) de TBMM Genel Kurulu'ndaki AKP Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a yumruklu saldırısının büyük bir kavgaya dönüştüğünü aktarırken, saldırının görüntülerine geniş bir çerçeveyle yer verdi. AP ve Reuters de haberlerinde kadın bir milletvekilinin yaralanmasına dikkat çekti.

Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı

"UTANÇ DUYUYORUM"

İngiliz The Guardian gazetesi 'Bir milletvekilinin iktidarı 'teröristler' olarak nitelemesiyle başlayan kavgadan sonra, temizlik personeli kan lekelerini temizlemek zorunda kaldı' ifadelerini kullandığı haberinde Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a saldırısının ardından yumruklu kavganın başladığını ifade etti. The Guardian da milletvekillerinin yumruklaşma görüntülerini paylaşırken, Özgür Özel'in "Bu duruma tanık olduğum için utanç duyuyorum" sözlerine yer verdi.

Meclis\'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı

Dünya, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Topatan: Kürsüye yazık olmuş yenisi ile değiştirmek lazım. 24 13 Yanıtla
  • murat salih başçı: tam bize yakışır bir manşet 19 2 Yanıtla
  • YoH null: bir sonraki seçim olduğu zaman büyük ihtimal seçimi chp kazanacak partici değilim lakin ön görülerim yanılmadı hiç yani çünkü devir değişti eskiden toplum kendi çıkarını düşünmeden oy verirdi ama günümüzde tamamen cikar oyuna dönüş gerçekleşti şimdiden chp ye hayırlı olsun demek düşer yapcak bisi yok 6 3 Yanıtla
  • Fahrettin Uludağ: Filistin'de parçalanan çocuklar ve vatan için şehit edilen askerlerimiz için haber yaptinizmikide sizin görüşlerinize değer verelim, bizi bize bırakın. 6 3 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya: Evrensel Hukukun olmadığı "Ajan Hukukunun"olduğu bütün ülkelerde benzer olaylar yaşanmaktadır. Bu olayların yaşanmamasını gerçekten istiyorsak bir an önce evrensel hukuka geçmeliyiz. Ben bu hukuk sistemini "Liderin Ajan Savaşı" adlı romanımda anlattım. Isteyenler Flora Yayınlarından ya da Trend Yoldan temin edebilirler. Yorumu yayımlamayacağınızı da biliyorum. vs... 1 0 Yanıtla

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