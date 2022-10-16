BBP Genel Başkanı Destici İl başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici İl başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi

16.10.2022 18:09

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bundan sonra benzerlerinin yaşanmaması için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bundan sonra benzerlerinin yaşanmaması için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir." dedi.

Destici, Mersin'in Toroslar ilçesindeki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Olağan 2. İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve iş arkadaşlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Patlamanın duyulduğu ilk andan itibaren devletin, hükümetin, bütün ilgililerinin, herkesin orada olduğunu ifade eden Destici, bunun büyük bir birlik ve dayanışma örneğinin göstergesi olduğunu belirtti.

"Şu anda o ocak kapatıldı, üretim durduruldu"

Dünyada kömür, maden ocaklarındaki iş kazaları ya da patlamaların ve bundan sonrasında yaşanan ölüm oranlarında Türkiye'nin özellikle Avrupa ve gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında maalesef çok can kaybı verdiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Bizim bu patlamadan, bu kayıplardan bir kere daha gerekli dersi çıkarıp, bundan sonra benzerlerinin yaşanmaması için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. Bakın şu anda o ocak kapatıldı, üretim durduruldu. 5 savcımız şu anda bu hadisenin nasıl meydana geldiği, burada bir hata ihmal, kusur var mıdır, bunu araştırıyorlar. Bir hata, ihmal, kusur varsa bu mutlaka ortaya çıkarılmalı ve hak edenler de hak ettiği muameleyle yüzleşmelidirler. Yine aynı şekilde bundan sonra faaliyet gösteren tüm maden ocaklarımızda iş güvenliği, işçi sağlığı noktasında eğer dünya standartları ya da iş sağlığı konusundaki kanunlar, yönetmelikler, dünya standartlarını yakalanamamışsa oralarda çalışmaya müsaade edilmemelidir. Baştan mühürlenmelidir. Çalışma şartları iş koşul koşulları, işçi sağlığını ilgilendiren bütün hususlar tamamlandıktan sonra çalışmasına müsaade edilmelidir."

Mersin'deki terör saldırısı

Destici, ülkenin uzun süredir baş belası bir terör örgütüyle mücadele ettiğini, terörün Türkiye'nin başına güçlenmesini, büyümesini engellemek için bela edildiğini söyledi.

Terörün örgütünün 26 Eylül'de Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlediği saldırıya da değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yerel seçimlerde ' Millet İttifakı, HDP ile iş birliği yapıyor' dediğimizde 'hayır' diyenlerin ne kadar yalan söyledikleri bu ağır şeylerle ortaya çıkmış olur. Başta İstanbul olmak üzere Ankara'da, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da, İzmir'de yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir belediye başkan adaylarının olduğu her yerde HDP aday çıkarmadı, PKK'yla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adaylarını desteklediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bu belediyelerde seçimi, HDP'nin, PKK'nın desteğiyle kazandılar ve karşılığında da belediyelerde kadro verdiler, iş verdiler işte onlar da geldi, polisevimize saldırı yaptı, polisimi şehit etti. Hala bunları konuşmaya devam ediyor. Halen savunmaya devam ediyor. Hala iş birliğine devam ediyor."

Destici, CHP'nin başörtüsü konusundaki girişimlerinin samimi olmadığını belirtti.

CHP'nin 2008 yılında başörtüsü ile ilgili yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne giderek iptal ettirdiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Peki Anayasa Mahkemesi'ne o değişikliğin iptali için başvuran kimdi? Yine Kemal Kılıçdaroğlu. O zamanki CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Onun için biz onların geçmişini biliyoruz, ama şimdi bizim Adalet Bakanlığımızın hazırladığı Cumhur İttifakı'mızın imzasıyla meclise gelecek anayasa değişikliği teklifini destekleyeceğiz. Biz CHP'nin bunu desteklemeyeceğini biliyoruz. Bu konuda sabrı olmadığını biliyoruz. Şimdi göreceğiz, o 6'lı masada oturan Sayın Akşener ne yapacak? Sayın Karamollaoğlu ne yapacak? Sayın Babacan ne yapacak, Sayın Davutoğlu ne yapacak? Onları da göreceğiz."

Destici, konuşmasının ardından partiye yeni katılan 200 kişi adına bazı üyelere rozet taktı.

Kongreye, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı.

Destici, kongrenin ardından partisinin Mersin İl Başkanlığı ve Mezitli İlçe Başkanlığı binaları ile Alperen Ocakları İl Başkanlığı binasının açılışlarını gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici İl başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici İl başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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