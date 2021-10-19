MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından Eylül ayında liderlerin popülaritesi isimli anketin sonuçlarını açıkladı.
Metropoll tarafından yapılan araştırmada siyasiler içerisinde beğeni düzeyi en yüksek çıkan isim yüzde 55.5 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş'ı yüzde 47 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.
Aynı şirketin Ağustos 2021 araştırmasında 4. sırada yer alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 43,5 ile 3. sıraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğeni düzeyi ise yüzde 40.8 oldu. Erdoğan'ı yüzde 33,3 ile MHP lideri Devlet Bahçeli, yüzde 31,4 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın beğeni düzeyi yüzde 23.6, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun beğeni düzeyi ise yüzde 18.7 oldu.
Sencar ayrıca araştırmaya ''Beğeni seviyesini belirlenirken her bir siyasi aktör için ayrı ayrı "………. 'yi ne derece beğeniyorsunuz" diye sorulmaktadır'' notunu da düştü.
Eylül ayı araştırmasında sıralama şu şekilde oldu:
Ağustos ayında yapılan araştırmada ise sıralama şu şekilde olmuştu:
Son Dakika › Politika › MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı - Son Dakika