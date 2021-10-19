Üye Girişi
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı - Son Dakika

MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı

19.10.2021 07:30

Anket şirketi MetroPOLL, Eylül 2021 Türkiye'nin Nabzı Araştırması'nda, siyasilerin beğeni düzeyini seçmene sordu. Yapılan ankette yüzde 55.5 ile en yüksek puanı alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yine birinci sırada yer aldı. Yavaş'ı yüzde 47 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 43,5 ile İYİ Parti lideri Meral Akşener takip etti. Akşener, Ağustos ayı araştırmasında 4. sırada yer almıştı.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından Eylül ayında liderlerin popülaritesi isimli anketin sonuçlarını açıkladı.

İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYE BAŞKANLARI İLK İKİ SIRADA

Metropoll tarafından yapılan araştırmada siyasiler içerisinde beğeni düzeyi en yüksek çıkan isim yüzde 55.5 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş'ı yüzde 47 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.

AKŞENER 3. SIRAYA YÜKSELDİ

Aynı şirketin Ağustos 2021 araştırmasında 4. sırada yer alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 43,5 ile 3. sıraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğeni düzeyi ise yüzde 40.8 oldu. Erdoğan'ı yüzde 33,3 ile MHP lideri Devlet Bahçeli, yüzde 31,4 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın beğeni düzeyi yüzde 23.6, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun beğeni düzeyi ise yüzde 18.7 oldu.

HER SİYASİ İÇİN AYRI AYRI SORULDU

Sencar ayrıca araştırmaya ''Beğeni seviyesini belirlenirken her bir siyasi aktör için ayrı ayrı "………. 'yi ne derece beğeniyorsunuz" diye sorulmaktadır'' notunu da düştü.

MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! Yüzde 55'le zirvede yer aldı


Eylül ayı araştırmasında sıralama şu şekilde oldu:

MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! Yüzde 55'le zirvede yer aldı

Ağustos ayında yapılan araştırmada ise sıralama şu şekilde olmuştu:

  • Mansur Yavaş (5.4)
  • Ekrem İmamoğlu (4.7)
  • Recep Tayyip Erdoğan (4.2)
  • Meral Akşener (4.0)
  • Süleyman Soylu (3.6)
  • Tunç Soyer (3.5)
  • Devlet Bahçeli (3.4)
  • Kemal Kılıçdaroğlu (3.3)
  • Özlem Çerçioğlu (2.8)
  • Selahattin Demirtaş (2.3)
  • Ali Babacan (2.2)
  • Ahmet Davutoğlu (2.1)
  • Temel Karamollaoğlu (2.0)
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, MetroPOLL, Eylül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı - Son Dakika


Son Dakika

Suç örgütü liderliğiyle suçlanan sanıktan mahkemede ilginç savunma: Hanıma sözüm geçmiyor, nasıl örgüt yöneteyim? 08:04 Suç örgütü liderliğiyle suçlanan sanıktan mahkemede ilginç savunma: Hanıma sözüm geçmiyor, nasıl örgüt yöneteyim? Oğulcan Engin ile ayrılan Ezgi Eyüboğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi 07:51 Oğulcan Engin ile ayrılan Ezgi Eyüboğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı 07:35 Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı
Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak 22:03 Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı 20:35 DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi 20:15 Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı 17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
08:07 Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı
08:04 Suç örgütü liderliğiyle suçlanan sanıktan mahkemede ilginç savunma: Hanıma sözüm geçmiyor, nasıl örgüt yöneteyim?
07:52 Mehmet Ceyhan'dan aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına net yanıt: Kesinlikle olamaz
07:44 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz
07:33 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının etkileri devam ediyor! Ali Şansalan hakkında suç duyurusu
07:32 Son dönemde yaşanan taksi sorununa İçişleri Bakanlığı'ndan 12 kural
07:31 İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün Kürtçe şarkı eşliğinde çektikleri halay dalga konusu oldu
07:31 Son Dakika: Osman Kavala hakkında "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
07:30 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı
18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
Mehmet Ceyhan'dan aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına net yanıt: Kesinlikle olamaz Mehmet Ceyhan'dan aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına net yanıt: Kesinlikle olamaz         
07:52
Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz         
07:45
Son Dakika: Osman Kavala hakkında Son Dakika: Osman Kavala hakkında "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı         
07:31
Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı         
21:57
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi 500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi         
18:11
Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 6 cansız beden çıkarıldı Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 6 cansız beden çıkarıldı         
17:02
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı         
13:45
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 08:39:17. #1.12#
SON DAKİKA: MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement