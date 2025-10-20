MHP\'den \'Hayırlı günler komşum\' Programı ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda yeni bir programın hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını belirterek, "Bu çerçevede halkla münasebetlerimizi sıkı tutmak üzere, 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren 'Hayırlı günler komşum' ziyaretleri yapılacak ve milletimizin bütün kesimleriyle bir araya gelinerek 'Derdiniz derdimizdir' sohbetleri gerçekleştirilecektir" dedi.

MHP'li Yalçın, 'Terörsüz Türkiye ve Partisinin Yeni Dönemde Yürüteceği Çalışma Programı' hakkında yazılı açıklama yaptı. Yalçın, "Türkiye, terörle etkin mücadele için 40 yılı aşkın bir müddet zarfında yüzlerce şehit ve binlerce gazi vermiş; günden güne katmerlenen acılar, toplum hayatımızın adeta bir parçası haline gelmiştir. Emperyalizmin kazanında kaynayan ve ülkemizin bütünlüğünü hedef alan terör yüzünden, sosyal dokuyu oluşturan kaynaşmış unsurların barış ve kardeşlik içinde yaşama azmi de büyük yara almıştır. Terörizm; Türkiye'yi sadece sosyolojik ve sosyopsikolojik açıdan değil, siyasi ve ekonomik açıdan da olumsuz etkilemiştir. Ülkemiz, modern çağı yakalama ve toplumsal refahı sağlama yolculuğunda neredeyse yarım asır kaybetmiştir. Bununla birlikte Türkiye, maruz kaldığı terör belasından kurtulmak için olağanüstü bir refleks göstererek PKK ve FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede başarılı olmuştur. Ülkemizin insanüstü çabalar neticesinde eriştiği teknolojik imkanlar, milletimizin varlık bilinci ve devletimizin siyasi kararlılığı ile birleştirilerek terörizme caydırıcı dersler verilmiştir. Tabiri caizse Türkiye terörizmi pes ettirmiştir. Türkiye'nin terörle dize getirilemeyeceği, milletimizin varoluş azminin asla kırılamayacağı, kati surette anlaşılmıştır. Geriye, en geniş anlamda Terörsüz Türkiye ikliminin egemen kılınması, toplumsal yaraların sarılması zarureti kalmıştır" dedi.

'MHP'NİN KADROLARI 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' PROJESİNE ODAKLANMIŞTIR'

MHP'nin üstlendiği tarihi sosyal sorumluluk doğrultusunda derhal devreye girdiğini, terörün olmadığı yeni bir toplumsal atmosferin tesisi yolunda kolları sıvadığını kaydeden Yalçın, "Mücadelesini verdiği ideolojinin bir gereği olarak uzlaşmacı ve barışçı politikaları esas alan MHP; değişen bölgesel ve küresel konjonktüre paralel olarak, Sayın Genel Başkanımızın attığı adımlarla Terörsüz Türkiye yolunda başat bir işlev üstlenmiştir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye hamlesi, zorunlu paradigma değişikliklerinin tam da nirengi noktasındadır. TBMM bünyesinde Terörsüz Türkiye komisyonunun kurulmasıyla da milli iradenin tecelligahı olan yasama organı harekete geçirilmiştir. Siyaset sahasında uzlaşma ve diyalog kapılarının açık tutulduğu bir ortamın tesisine daima gayret gösteren MHP'nin milliyetçi-toplumcu kadroları, Terörsüz Türkiye projesine odaklanmıştır. Milletimizin huzur, refah ve esenliğine varlığını adayan MHP teşkilatları, Terörsüz Türkiye bağlamındaki çabalara kendi kabınca katkıda bulunmak üzere sosyal faaliyetlerine hız vermiştir. Son olarak partimizce düzenlenen 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' oldukça verimli neticeler getirmiştir. Buluşma toplantılarına milletimizce gösterilen yoğun ilgi, aynı maksada dönük yeni etkinliklerin düzenlenmesi yolunda bizi yüreklendirmiştir" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIMIZIN DERTLERİ DİNLENECEK'

Partinin doğrudan halka dönük siyasi faaliyetlerinin devam ettirilmesi yönünde karar alındığını belirten Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda yeni bir programın hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu. Yalçın, "Bu çerçevede halkla münasebetlerimizi sıkı tutmak üzere, 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren 'Hayırlı günler komşum' ziyaretleri yapılacak ve milletimizin bütün kesimleriyle bir araya gelinerek 'Derdiniz derdimizdir' sohbetleri gerçekleştirilecektir. Geniş katılımlı olması planlanan söz konusu etkinlikler, bütün il ve ilçelerde düzenlenerek yurdun her köşesinde yaygınlaştırılacaktır. 'Hayırlı günler komşum' ziyaretleri, 'Derdiniz derdimizdir' konulu sohbetlerle ortak ve birbirini tamamlayan konsept içinde düzenlenecektir. 'Hayırlı günler komşum' temalı ziyaretlerle 'Derdiniz derdimizdir' konulu sohbet toplantıları, sadece evlerle sınırlı tutulmayacak; esnafı, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacak ve hatta köylere kadar uzanacaktır. Ziyaret ve sohbet iklimi, toplumun her kesiminden vatandaşlarımızla buluşmaya vesile olacaktır. Ziyaret ve sohbet toplantıları çok geniş kapsamlı olacağından, bu yöndeki faaliyetlere teşkilatlarımızın her kademesinden katılım sağlanacaktır. Ziyaret ve sohbetlere başkanlık divanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri; il, ilçe ve belde başkanları, il, ilçe ve belde yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri de iştirak edeceklerdir. Ziyaretler sırasında, vatandaşlarımızın dertleri dinlenecek, siyaset kurumuyla devletten beklenti ve talepler kayda geçirilecektir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN TERÖRDEN KURTULMASININ DEĞERİ ÜZERİNDE DURULACAK'

Ziyaretlerin kapsamı hakkında da bilgi veren Yalçın, şunları kaydetti:

"Ziyaretler dolayısıyla Terörsüz Türkiye'nin; hayalden gerçeğe, soyut ülküden somut düşünceye, projeden uygulamaya geçme aşamasında olduğu, ayrıntılı olarak milletimizle paylaşılacaktır. Terörsüz Türkiye yolunda sarf edilen gayretlerin sonuçsuz kalmadığı; meselenin kamu vicdanına sığmaya, yerleşmeye başladığı delilleriyle anlatılacaktır. Terörsüz Türkiye olgusunun; Gazze'deki soykırımın, İsrail terörünün durması yönündeki uluslararası çabaların yeşerttiği barış umutlarından ayrı düşünülmemesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Bu olgunun, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususundaki gayretlerden ayırt edilmemesinin önemi dile getirilecektir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bu ülkedeki SDG gibi ayrılıkçı unsurların Şam merkezli sisteme entegrasyon zarureti ve Terörsüz Türkiye olgusunun birbiriyle alakalı olduğu anlatılacaktır. Terörsüz Türkiye konusunun, KKTC'nin dünyada bağımsız bir devlet olarak tanınması çabalarından soyutlanmaması, aynı perspektifte değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilecektir. Aksi takdirde KKTC Parlamentosu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alması gerektiği anlatılacaktır. Terörsüz Türkiye yolunda atılan adımların, Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'deki vazgeçilmez çıkarlarından bağımsız değerlendirilmemesi, hatta Balkanlar ve Kafkaslarda kalıcı barışın hakim kılınması çabalarından vareste tutulmaması icap ettiği aktarılacaktır. Kısacası Terörsüz Türkiye olgusunun, bölgesel ve küresel fotoğrafı tamamlayan karelerden biri olduğu gerçeği dillendirilecektir.