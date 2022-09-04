MHP lideri Bahçeli seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek 6'lı masaya seslendi: Mutlaka sorgulanmalı - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek 6'lı masaya seslendi: Mutlaka sorgulanmalı

04.09.2022 17:23

Sivas'ta düzenlenen partisinin ilk seçim mitinginde konuşan Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "CHP'in başındaki zat Türkiye'nin karşısına geçen mihrak olup çıkmıştır" ifadelerini kullandı. 6'lı masaya da Kılıçdaroğlu'yla ilgili çağrıda bulunan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı adaylığına soğuk mesajlar vermenin dışında bir şey yapmıyorlar. 6'lı ganyanın 5 parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta düzenlenen partisinin ilk seçim mitinginde konuştu. "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingde Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT, TÜRKİYE'NİN KARŞISINA GEÇEN MİHRAK OLMUŞTUR"

Kılıçdaroğlu'na ilişkin Bahçeli, "CHP'in başındaki zat Türkiye'nin karşısına geçen mihrak olup çıkmıştır. İnsanlarımızı birbirine düşürmenin derdindedir. Gözünü hırs bürümüştür. Hiçbir lafı Türkiye'nin yararına değildir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için iradesini kiraya vermiştir. Demirtaş ile Soros'çu Kavala'nın avukatı olmuştur. Ağzından PKK terör örgütüne kınama lafı çıkmamıştır. FETÖ'ye karşı hiçbir tepkisi duyulmamıştır. Daha da vahimi terörle mücadeleye partisiyle 'hayır' demiştir" dedi.

"6'LI MASANIN 5 PARTİ BAŞKANI, KILIÇDAROĞLU'NU SORGULAMALI"

Sözlerini 6'lı masaya çağrıda bulunarak sürdüren Bahçeli, "Net tuhaf ki diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz bulunmuyor. Medya üzerinden, kapalı kapılar ardından, dolaylı yollardan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına soğuk mesajlar vermenin dışında bir şey yapmıyorlar. 6'lı ganyanın 5 parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli ilk seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak 6'lı masaya çağrıda bulundu

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"2023 yılında yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz. Cumhuriyete giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayette atılmışsa, biz de benzer bir adım atıyoruz. Cumhuriyet'in 100.yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Bizim derdimiz Türkiye'nin istikbalidir. Derdimiz milli bekamızdır.

"ZAMAN DEĞİŞSE DE OYUN AYNIDIR"

Zaman değişse de oyun aynıdır, alçaklığın şemasında değişiklik görülmemiştir. Zalimler Cumhuriyeti'mizin ilanına engel olamadılar. Binbir felaketi göğüsleyen vatan ve millet sevgisine zarar veremediler. Ne yapsalar boştur. Zira bağımsızlık Türk milletinin kaderiydi.

MHP lideri Bahçeli ilk seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak 6'lı masaya çağrıda bulundu

"BİZİM ADAYIMIZ BELLİDİR"

Türkiye düşmanları ile olanlar bizimle olamaz. Bütün yollar da 2023 seçimlerine açılmaktadır. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi ve çok güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.

MHP lideri Bahçeli ilk seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak 6'lı masaya çağrıda bulundu

"ZİLLET İTTİFAKI YIKIMDIR, YALANDIR"

Zillet İttifakı ise yıkımdır, yalandır. Samimiyetleri sahte sevgileri sanal, sadakatleri samandır. CHP'nin başındaki zatın hiçbir lafı da Türkiye'nin lehine değildir. Ağzından terör örgütüne tek bir kınama dahi çıkmamıştır.

MHP lideri Bahçeli ilk seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak 6'lı masaya çağrıda bulundu

"ENFLASYON CANAVARININ BAŞI MUTLAKA EZİLECEK"

Enflasyon canavarının başı da mutlaka ezilecek. Biz süper güç Türkiye'ye milli birlik ve kardeşlik içinde mutlaka terfi edeceğiz. Bizde laf yok icraat vardır. Bizde yalan yok gerçek vardır. Milliyetçi Hareket Partisi, bu muazzam hedeflere vasıl olmak için canla başla çalışmaktadır. Türkiye aranan, beklenen ve izlenen ülke mertebesine çıkmıştır. Türkiye'nin yarınları aydınlıktır."

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek 6'lı masaya seslendi: Mutlaka sorgulanmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek 6'lı masaya seslendi: Mutlaka sorgulanmalı - Son Dakika
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