MHP heyeti "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı düzenledi

Kütahya'da, MHP milletvekillerinin oluşturduğu heyet, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı kapsamında şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla buluştu.

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Kütahya Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'teki seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçileceğini söyledi.

Millet İttifakı'nın, HDP ile iş birliği yaptığını belirten Haberal, şunları dile getirdi:

"Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu ilan edenler, bir taraftan AK Parti'yi sırtından hançerleyenler, diğer taraftan AK Parti'nin eskilerinden olup, Selahattin Demirtaş'ı bırakmazsak cezaevine gidip ziyaret edeceklerini söyleyenler, bir taraftan bizi sırtımızdan vuranlar, bir taraftan bu ülkenin demokrasisinde önemli bir yeri olan Demokrat Partiyi arka bahçesi yapanlar ve bir taraftan da bütün emperyalist, siyonistlerin desteğini alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında dikilmiş, Millet İttifakı'na destek vermiş bir HDP. HDP teröristtir, teröristlerin bahçesidir. Bunu ben demiyorum, Selahattin Demirtaş diyor. 'HDP Abdullah Öcalan'ın bir projesidir.' diyor. Bizi sırtımızdan hançerleyen Meral Akşener de 'HDP siyasi bir partidir.' diyor. HDP ne kadar bir siyasi parti ise sen de o kadar bir siyasi partisin. HDP ile teröristle iş birliği yapan teröristtir, terörist iş birlikçisidir."

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci olduğu yerler başta olmak üzere tüm ilçelerde anlatma ve aydınlatma programlarıyla milletle bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye'de son zamanlarda ekonomik anlamda zor günler yaşandığını dile getiren Atay, şöyle konuştu:

"Yaşanan sıkıntı sadece bizde değil. Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de de son yüzyılın en büyük enflasyonu yaşanıyor. Onlardaki ekonomi bize göre daha büyük olduğundan bu sıkıntı fazla hissedilmiyor. Bu kötü günler geçecek. Bunların üstesinden yine Cumhur İttifakı gelecek. 'Zillet ittifakı' dediğimiz ittifakın bu sorunlar üstesinden gelmelerinin ihtimali dahi yoktur. Bunların amacı bir, iki veya üç puan alarak Cumhur İttifakı'nı yüzde 50'nin altına düşürmek. Ancak bütün anketlere bakın altısı birden yüzde 40'ı geçemiyorlar. Tek amaçları var, Cumhur İttifakı'nı yıkmak."

Programda MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da selamlama konuşması yaptı.

Toplantıya, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.