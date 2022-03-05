MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Denizli'de "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı - Son Dakika

- MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Denizli'de "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:

" Millet İttifakı, HDP ile iş tutuyor"

"HDP'liler, Atatürk düşmanları, kritik noktalara getirildi"

"Gevşek ittifakı bunlar. Bizim milletimiz gevşekleri sevmez"

DENİZLİ - Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" kapsamında Sarayköy'de partililer ve vatandaşlar bir araya geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Zillet ittifakının ortak noktası siyaset yapma adına yaptıkları Türkiye düşmanlığıdır. Millet İttifakı, HDP ile iş tutuyor. Açıkça söylemiyorlar. Çünkü milletten korkuyorlar" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" kapsamında Denizli'de ilk durağı olan Sarayköy ilçesindeki Kültür Merkezi'nde partililer ve vatandaşlar bir araya geldi. Sarayköy, Güney, Çal ve Bekilli ilçelerinde Denizli halkıyla buluşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MYK Üyesi Ali Uçak, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, MHP Sarayköy İlçe Başkanı Ali İhsan Seçkin ve ilçe başkanlarıyla buluştu. Gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını MHP Sarayköy İlçe Başkanı Ali İhsan Seçkin, "Ateşle imtihandan geçtiğimiz bu dönemde ülkemizi daha da yukarılara çıkaracak güç Cumhur İttifakıdır. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bundan sonra ekmeğini yediğimiz Sarayköy'de siyasi vizyonumuzu Cumhur İttifakı olarak ortaya koyacağız" dedi.

"2023'te kapı kapı dolaşarak, ne kadar önemli olduğunu anlatmamız gerekiyor"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik şuuru içinde Türkiye ve Türk milletine hizmetkarlık derdinde olduğunu ifade eden MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, ardından konuşan MHP MYK Üyesi Ali Uçak ise, "Ülkenin evladına, Mehmetçiğine kurşun sıkmış, bayrağına göz dikmiş, PKK yandaşları ile ortalık yapanlara, zillet ittifakına oy mu vereceğiz? Bayrağa göz dikmişler. İYİ Parti Genel Başkanına bir kişi 'Kürdistan'a hoş geldin' diyor, cevap vermiyor. Çünkü onları yöneten onlar. Bir milletvekili vekil demeye dilim varmıyor, şehit ailesine küfür ediyor, o parti bir şey demiyor. Bunların peşinden mi gideceğiz? Bu zamanlar geçici. Maliyetler arttı ama üretici kardeşlerim sağ olsunlar. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Ne olursa olsun 2023'te kapı kapı dolaşarak, ne kadar önemli olduğunu olayları anlatmamız gerekiyor. Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanlığı sisteminden Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek oyla seçimi kazanmamız için çalışmanızı istiyorum" diye konuştu.

"Türkiye'nin kendisine gelmesini istemiyorlar"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından geçtiğimiz hafta sonu MHP Denizli İl Başkanı olarak atanan Yusuf Garip'i kutlayan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, "Geriye dönük gittiğimizde tarihin akışında bugünlere nasıl geldiğimizi unutmamak lazım. Dünü anlamadan, bugünü yorumlayamayız. Bugüne bakmadan, yarını planlayamayız. Gelişmiş toplumlar böyle yaparak bulundukları konuma geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra, yeni bir millet inşa etmeye çalıştılar. Başımızı kaldırdığımızda karşımıza darbeler çıkmıştır. Türkiye'nin yaşamış olduğu acı tecrübeleri unutmamamız lazım. 40 yıl boyunca ince işçilikle işlenen FETÖ ile birlikte bu ülkede düğmeye basılarak darbe yapılmaya kalkıldı. Milletin azmi ve kararı, şuurlu siyaset ile beraber 15 Temmuz'da uçurumunda kenarından çekildik. Şu bir gerçek ki, Türkiye'nin kendisine gelmesini istemiyorlar. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun teklifine 'hadi oradan' diyebilen Türk milliyetçisidir. Biz Mete'nin ıslıklı oklarından ortaya çıkan milli iradenin peşindeyiz" şeklinde ifade etti.

"Zillet ittifakının ortak noktası siyaset yapma adına yaptıkları Türkiye düşmanlığıdır"

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin selam ve sevgilerini getirdiğini ifade eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "15 Temmuz'da görüldü ki eski sistemle gidemeyeceğiz. Siyasetin temel amacı rekabet ve polemik değildir. Asıl amaç devletin ve milletin esenliğini gözetmektir. Yıllarca terörle mücadele ettik, binlerce canımıza kıydılar şehitler verdik. Bir ve beraber olmamız gerekmiyor mu? Cumhur İttifakı budur. Bize karşı bir ittifak var. Genel Başkanımız 6'lı ganyan dediği, kime hizmet ettikleri belli olmayan zillet ittifakından bahsediyorum. Zillet ittifakının ortak noktası siyaset yapma adına yaptıkları Türkiye düşmanlığıdır. Millet İttifakı, HDP ile iş tutuyor. Açıkça söylemiyorlar. Çünkü milletten korkuyorlar. Milletin rıza göstermeyeceğini iyi biliyorlar. Gizli kapaklı, merdiven altı siyaseti tercih ediliyor. Gevşek ittifakı bunlar. Bizim milletimiz gevşekleri sevmez. CHP'ye oy veren vatandaşlarıma saygı duyuyorum. Ancak bazı gerçekleri konuşmak zorundayız. Bugün ki CHP Atatürk'ün CHP'si değil. PKK sempatizanları, HDP'liler, Atatürk düşmanları, kritik noktalara getirildi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si kurucu değerlere savaş açtı. Atatürk Sivas Kongresinde 'manda ve himaye'yi reddetti. Ancak şu an mandacı zihniyetlerden iktidar dilenir duruma geldiler. Yabancı büyükelçilerle görüşmede yarış içine girdiler. İktidara gelmemize yardım edin, 'Size hizmet ederiz diyorlar. CHP yöneticileri, terörist cenazesine gidiyorlar. Bebek katili Öcalan'a 'Umut hakkı verilsin' diyorlar, Ayasofya tekrardan 'Müzeye döndürülsün' diyorlar. Avrupa'nın ve emperyalistlerinden bundan rahatsız olduğunu biliyorduk, 6'lı ganyanda rahatsız. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı savunuyorlar. Demirtaş'a 'Şeref madalyası verilsin' diyorlar, şerefsize şeref madalyası mı verilir? Sözün bittiği yerdeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine 'kaçak saray' diyorlar ama Beyaz Saray'dan iktidar dileniyorlar" dedi.

Toplantı sonrasında Yatağan Palası ve kalem ile poz verdiler

MHP İl Başkanı Yusuf Garip, toplantı sonrası MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ve MYK Üyesi Ali Uçak'a birer Yatağan Palası, Kuran-ı Kerim hediye etti. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda gençlere hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşması sırasında "Evlatlarım! Elinizde her zaman bir kalem olsun. Ama yeri geldiğinde de elinizde Zülfikar bulunsun" diyerek elindeki kılıcı göstermişti. Akçay, Ersoy ve Uçak bir ellerinde kalem diğer ellerinde ise Yatağan Palasıyla poz vererek Cumhur İttifakı olarak 2023 hedeflerine doğru ilerlediklerinin mesajını verdi.