Milletvekillerinin Yemin İşlemi Tamamlandı

Sarıgül'ün diğer CHP'lilerin aksine yemin sonrası yaptığı hareket takdir topladı

Kira zammı yüzünden ev sahibiyle mahkemelik olan Karadağlı için karar verildi

TBMM Genel Kurulu'nda 28. Dönem milletvekillerinin yemin töreni ile başladı. İlk yemini en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli etti. Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu da locadan takip etti.

7 İSİM METNİ TEKRAR OKUDU

AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kocaeli milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Şanlıurfa milletvekili İbrahim Eyyüboğlu, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, yemin metnini yanlış ya da eksik okudukları için yeniden ant içtiler.

13 BİN ZİYARETÇİ GELDİ

TBMM geçici Başkanı Devlet Bahçeli ziyaretçileri de alkış konusunda uyardı. TBMM Genel Kurulu'nda ziyaretçi akını da yaşandı. 13 bin ziyaretçi TBMM'ye geldi. Öte yandan TBMM Genel Kurulu bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini için tekrar toplanacak.