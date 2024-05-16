Mobil transformatör merkezi sayısı 2028 yılına kadar 24'e çıkarılacak - Son Dakika
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Politika

Mobil transformatör merkezi sayısı 2028 yılına kadar 24'e çıkarılacak

Mobil transformatör merkezi sayısı 2028 yılına kadar 24\'e çıkarılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mobil transformatör merkezi sayısının 2028 yılı sonunda 24'e yükseltileceğini açıkladı. Bayraktar, depremler sonrası ortaya çıkan ilave güç ihtiyaçlarında mobil transformatör merkezlerinin kullanıldığını belirtti ve 2028 yılı sonunda toplam kurulu gücün 1100 MVA'ya çıkarılacağını ifade etti.

16.05.2024 11:07
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14 olan mobil transformatör merkezi sayısının 2028 yılı sonu itibarıyla 24'e yükseltileceğini açıkladı.

Bayraktar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye sevk edilen ve enerji iletim sisteminde ilave güç ihtiyaçları ortaya çıktığında devreye alınan mobil transformatör merkezlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Transformatör merkezlerindeki güç transformatörlerinin veya orta gerilim baralarının devreye alınamadığında mobil transformatör merkezlerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Bayraktar, bu durumlarda Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce analizler yapılarak mobil transformatör merkezlerinin kullanım bölgelerinin belirlendiğini aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından transformatör merkezlerinin devreye alınmasıyla Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve Elazığ'da mobil transformatör merkezlerine ihtiyaç duyulmadığını kaydeden Bayraktar, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'a ise 5 mobil transformatör merkezi gönderildiğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, Eskişehir, Antalya, Batman, İstanbul, Denizli ve Artvin'de 9 mobil transformatör merkezinin bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla toplam kurulu gücü 600 megavolt amper (MVA) olan mobil transformatör merkezlerimizin toplam kurulu gücünün 2025'te 800 MVA, 2026'da 900 MVA, 2027'de 1000 MVA, 2028 yılı sonu itibarıyla 1100 MVA'ya çıkarılmasını planlıyoruz. 2028 yılı sonu itibarıyla mobil transformatör merkezlerimizin sayısını 14'ten 24'e yükselteceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mobil transformatör merkezi sayısı 2028 yılına kadar 24'e çıkarılacak - Son Dakika

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