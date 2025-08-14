Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma - Son Dakika
14.08.2025 14:23
CHP lideri Özgür Özel'in iddialarıyla gündeme gelen Mücahit Birinci ile gazeteci Nedim Şener arasında büyük tartışma çıktı. Şener'in "Kirli pazarlıkta benim adımı anan avukat Mücahit Birinci'nin g..üne o mektubu sokarım" mesajına Birinci "Ulan g..! Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı fetöcümü sandın?" yanıtını verdi. Küfürlerin havada uçuştuğu tartışma karşılıklı paylaşımlarla devam etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün partinin Genel Merkez binasında kameraların karşısına geçerek gündem yaratacak iddialarda bulundu. Özel "Bu AK Toroslar çetesinin iltimas içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki, İBB AK Parti'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biri. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği, gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş biri.

'BUNU İMZALAYACAKSIN, ÜSTÜNE DE 2 MİLYON DOLAR VERECEKSİN' DEDİLER

Bu kişiye, AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş, Kapki'yle 31 Temmuz günü konuşur ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup 'Bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan tıpış tıpış gideceksin...' der. Çeşitli isimleri vermesini, olaylarla bunları ilişkilendirmesini ister. Dünya kadar iddiayla, öyle bir ifade ki, fevkalade riskli, gazetecilere hakaret eden, CHP'nin bir türlü beceremedikleri, kurultayıyla ilgili bir hamle yapan, bir türlü yapamadıkları Fatih Keleş iftirasını oturtan, Ekrem Başkan'a ve Murat Ongun'a dokunan bir ifadeyi ve 2 milyon dolar vermesi karşılığında olacağını söylüyor. 'Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım' diyor" ifadelerini kullandı.

"3 GAZETECİ HER HECE HAKKIMDA KONUŞUYOR"

Özel, "Ben kimseye iftira atmam" yanıtını veren Kapki'nin "Her gece Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener hakkımda konuşuyorlar. Ben bir de böyle söylersem nasıl olacak?" ifadelerini kullandığını, bunun üzerine Birinci'nin "Merak etme, onlar bende, hepsini halledeceğim. Ben senin medyadaki teminatın olacağım" dediğini öne sürdü.

NEDİM ŞENER'DEN OLAY PAYLAŞIM

Özel'in iddiaları sonrası açıklamalarda yer alan Mücahit Birinci ile gazeteci Nedim Şener arasında küfürlerin havada uçuştuğu sert bir tartışma çıktı. Nedim Şener paylaşımında "Kirli pazarlıkta adımı anan avukat Mücahit Birinci'nin g..üne sokarım o mektubu" ifadelerini kullandı.

MÜCAHİT BİRİNCİ: İSTEDİĞİN YERDE SENİN DE İFADENİ ALIRIM

Birinci'den Şener'e yanıt gecikmezken, paylaşımına "Ulan g..!" ifadesiyle başlayarak "Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı fetöcümü sandın? Sen kimsin ki ben senin ismini kullanacağım. Kendini nereye koyuyorsun? Seni geçenlerde aramıştım, paçadan akıtıp keke küke konuşuyordun. Sana ne dedim? Ben avukatım istediğime giderim istediğimle görüşürüm mesleğimi yaparken senden mi izin alacağım? Şimdi gidip ifademi vereceğim. İstediğin zaman istediğin yerde de senin ifadeni alırım sıkıntı yok" dedi.

"PİS AĞZINLA ADIMI ANDIYSAN HESABINI SORARIM"

Birinci'nin bu sözlerine tekrar küfürlü bir yanıt veren Nedim Şener şu ifadeleri kullandı: "Adını başına adını yazmışsın öyle devam edeyim; Bay g…! İstanbul C. Savcılığı'nın açtığı soruşturmaya "müşteki" olarak dilekçe vereceğim orada karşılaşırız. Keşke badem bıyıklı diye aşağıladığın adamlar kadar cesaretin olsa. Murat Kapki yemler diye koşa koşa gidip görüşmeye utanmadın mı? Orada bu pis ağzınla adımı andıysan hukuk önünde hesabını sorarım."

"İSTERSEN CAMA ÇIK BAĞIR, KOMŞULAR YARDIM EDİN DİYE"

Şener'e yanıtta gecikmeyen Birinci ise "Nedim koçum, benim neyi kast ettiğimi çok iyi anladın sen. Öyle dilekçe filan falandan bahs etmedim. İstersen cama çık bağır, komşular yardım edin diye. Adam ol adam ! Anlamadan dinlemeden g.. den element uydurma. İsmi geçmişmiş, sen kimsin ulan ben senin ismini geçireyim! Dilekçe verecekmiş minnoş" ifadelerini kullandı.

"BANA BAK TERBİYESİZ HERİF..."

Mücahit Birinci'nin sözlerine yanıt veren Şener "Bana bak terbiyesiz herif, O ağızla bana laf yetiştireceğine, naylon faturacı kara paracı Murat Kapki'ye niye gittiğini, ne konuştuğunu tek tek anlat millete. Soruşturmaya ve savcılara gölge düşürme. Ahtapot Ekrem ve muratların oyununa ortak olma. İnşallah görüşme kayıtları ile gerçekler ortaya çıkar" paylaşımında bulundu.

"NE OLDU LAN ZIR DELİ BİR ANDA KİBARLAŞTIN"

Birinci son paylaşımında ise "Ne oldu ulan zır deli bir anda kibarlaştın. Çakal! Aşağıda anlatıyorum tak gözlüklerini oku. Şimdi geldim ifademi vereceğim sana da yollarım. Minnoş seni! Ben kimsenin oyununa ortak olmam. Soruşturma bittiğinde senin adın bundan sonra KEFAL NEDİM olacak. Not: unutturmaya çalışma nerde ne zaman istiyorsan orada seni Akordeon yapacağım. Dilekçeci minnoş..." dedi.

Mücahit Birinci, Nedim Şener, Özgür Özel, Politika

