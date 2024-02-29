Murat Kurum: "İstanbul sanayisini depreme karşı korumak zorundayız"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Başakşehir'de Gıda Toptancıları ve Kuru Gıda Hali Yönetim ve Esnaf Buluşması'na katıldı. Kurum, "İstanbul sanayisini depreme karşı korumak zorundayız. İstanbul ekonominin öncü şehri. İstanbul, hane ekonomisinin güçlenip üretimi ve istihdamıyla ülkemize hizmet eder hale gelsin istiyoruz" dedi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Başakşehir'de düzenlenen Gıda Toptancıları ve Kuru Gıda Hali Yönetim ve Esnaf Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurum'un yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, İstanbul Gıda İşletme Kooperatifi Başkanı Mustafa Karlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum program çıkışı Şahintepe Mahallesi'nde imar planı sorunu olduğunu söyleyen vatandaşlarla konuştu. Bir vatandaşın yaşadığı sorunla ilgili daha önce yapılan çalışmaları anlatan Kurum, konuşmasını bitirince vatandaşla sarıldı.
"İstanbul sanayisini depreme karşı korumak zorundayız"
Riskli konutlarda olduğu gibi, esnaf ve işyerleri için dönüşüm zorunluluğu bulunduğunu belirten Kurum, "Burada bin 100 esnafımız İstanbul'un ekonomisine, istihdamına hizmet veriyor. Tesisimiz örnek bir dönüşüm modeliyle, ticari dönüşümün Başakşehir'de bin 100 bağımsız bölümünü içeren projesiyle, Avrupa'nın en büyük gıda toptancısı üssü vazifesi görüyor. Aynı zamanda örnek bir dönüşüm projesidir. İstanbul'daki konutlarımız için bir dönüştürme hedefi koyduk. Riskli olduğunu tespit ettiğimiz bir buçuk milyon konutun 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerektiği tüm bilim insanlarımızca ifade ediliyor. 650 bin konutun dönüşümü için bir hedef ortaya koyduk. İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki 964 mahallesinde uygulamaya geçireceğiz. Bu uygulamayı nasıl burada gıda toptancılarımızla, milletimizle, esnafımızla el ele vererek gerçekleştirdiysek, İstanbul'un her alanında konutlarımızı yapacağız. İstanbul sanayisini depreme karşı korumak zorundayız. İstanbul ekonominin öncü şehri. İstanbul, hane ekonomisinin güçlenip üretimi ve istihdamıyla ülkemize hizmet eder hale gelsin istiyoruz. 1 buçuk milyon ticari üniteyi merdiven altı dediğimiz risk taşıyan, sıkıntı çeken, gerek esnafımızın gerek vatandaşımızın tam anlamıyla hizmetleri alamadığı bu projeleri, aynı burada yapmış olduğumuz gibi örnek dönüşüm projeleriyle birlikte gerçekleştiriyor olacağız" dedi.
"İstanbul'un üçüncü çevre yolu güzergahında yeni 6 tane lojistik merkez kuracağız"
İstanbul için projelerinin ve çözüm planlarının hazır olduğunu sözlerine ekleyen Murat Kurum, "Buraya bir 'master plan' çerçevesinde bakıyoruz. İstanbul'un üretimini devam ettireceğiz. Nitelikli üretimin, yükte ağır değil ama pahada ağır üretim merkezi İstanbul olsun istiyoruz. İstanbul'un üçüncü çevre yolu güzergahında yeni 6 tane lojistik merkez kuracağız. Bu merkezlerde lojistik ürünlerimizi bağlayacağız. Şehrin içindeki yüzde 25 ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine, şehrin kuzeyine alacağız. Bir taraftan trafiği rahatlatırken, diğer taraftan da vatandaşımızın, esnafımızın bu alanda çok rahat iş yapmasına imkan sağlayacağız. Bunun için de lojistik merkezlerimizi, lojistik köylerimizi çok önemsiyoruz. Yine bu projemizi besleyecek İstanbul Havalimanı'nın hemen yanında bir lojistik liman kuruyoruz. Hem lojistik köylerimizle hem de limanımızla esnafımız, Türkiye'nin her yerine, dünyanın her yerine ticaretini çok daha güçlü bir şekilde yapabilecek. 5 yıllık süreçte Başakşehir Belediyemiz kısıtlı bütçe imkanlarıyla 3 kilometre yolu gıda toptancılarına getirmiş. Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un her yerinde olduğu gibi burada da bir hizmetinin, bir eserinin olmadığını görüyoruz. İstanbul'un ticareti büyüsün, esnafı çok daha güçlü bir şekilde iş yapsın gibi bir dertleri olmadığı için, bu hizmetleri yapmalarını beklemiyoruz. 1 Nisan'da göreve geldiğimizde Rami toptancılarımızın, İstanbul Gıda Toptancıları Çarşımızın yollarını, esnafımızın bizden talebi neyse bu talepleri gece gündüz çalışarak sizlerin hizmetine sunacağız. Bizim sözümüz başkalarına benzemez, biz söz verdik mi o sözü tutarız. Rami toptancıları olarak size kazandıracağız" diye konuştu.
"1 Nisan gelecek dertler bitecek"
31 Mart'taki yerel seçimlerin önemine değinen İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Başakşehir'deki işlerimize, eserlerimize baktığınızda milletimize ne söz vermişiz ve o sözleri nasıl tutmuşuz, hayallerimizi nasıl gerçekleştirmişiz net bir şekilde görürsünüz. Elazığ ve Malatya gibi depremlerde biz 2 saat sonra oradaydık. Deprem bölgesinde hem üzüldük hem ağladık ama bir taraftan da milletimize bir söz verdik. Dedik ki; 'biz konutları bir yıl içerisinde teslim edeceğiz.' Hamdolsun Elazığ'da ve Malatya'da konutlarımızı teslim ettik. Sonra gittik evlerinde çaylarını içtik, dualarını aldık. Ardından İzmir'imizde depremler oldu ve yine biz oradaydık. Milletimizle el ele verdik ve güzel İzmir'imizin yarınları için hep birlikte mücadele ettik. 25 yıl yönetilen üzgün ve kırgın olan İzmir Bayraklı'da en güzel konutlarını söz verdiğimiz gibi yetiştirdik. En son 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen asrın felakette biz yine oradaydık. Bir seferberlik anlayışıyla, 3 ayda yapmış olduğumuz çalışmayla tam 180 bin konutun inşasını başlattık. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Şimdi 'Sadece İstanbul' diyeceğiz. Biz orada bugüne kadar sözlerimizi nasıl tuttuysak bundan sonra da 'Sadece İstanbul' diyerek, İstanbul'un esnafı için, İstanbullu kardeşlerimiz için bu hizmetleri yapacağız. 1 Nisan gelecek dertler bitecek, 1 Nisan gelecek İstanbul gülecek, 1 Nisan gelecek Rami toptancısı gülecek, İstanbulluların yüzü gülecek diyorum" ifadelerini kullandı.
"İstanbul'da esnafımızın her anında hep yanında olacağız"
Mevcut İBB yönetimi tarafından iş insanlarının ve esnafın ihmal edildiğini dile getiren Kurum, "Biz söz verdik mi sözümüzü tutarız. Çünkü icraat, hizmet ve belediyecilik bizim işimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği tarafından 5 yıldır ihmal edilen iş insanlarımızın, sanayicilerimizin, esnafımızın, işçi ve emekçi kardeşlerimizin tüm endişelerini biz gidereceğiz. Mevcut İBB yönetimi tarafından İstanbul'un ticaretine, ekonomisine, emekçilerine karşı oluşturulan o çözümsüzlük ortamını gelsin görsünler. Bekledikleri o hizmeti alamadıklarını görecekler. Geriye dönüp baktıklarında dediklerinin aksine buradaki esnafın huzursuzluğunu, mutsuzluğunu görecekler. İstanbul'da esnafımızın her anında hep yanında olacağız. 31 Mart'ta hep birlikte 'Yeniden İstanbul' diyeceğiz, 'Sadece İstanbul' diyeceğiz. Hep birlikte İstanbul'un 571 yıllık onurunu ve gururunu yeniden ayağa kaldıracağız. Esnafımızla buradaki toptancımızla, Başakşehirli hemşerilerimizle, kardeşlerimizle birlikte el ele verip İstanbul'un yeniden yükselişini ve dirilişini başlatacağız" ifadelerine yer verdi.
"İstanbul'un deprem korkusu için 650 bin konut inşa edeceğiz"
Murat Kurum, İstanbul'da beklenen depreme değinerek, "Biz dertliyiz. Dert insanı yollara düşürürmüş. 'Aşk ile çalışan yorulmaz' derler. Biz aşkla, sevdayla İstanbul için hizmet etmeye geliyoruz. Bu mücadeleyi vermeye geliyoruz. Allah'ın izniyle, milletimizin destekleriyle bu işleri bugüne kadar nasıl yaptıysak, bundan sonraki süreçte de milletimizin ne sorunu varsa onu dinleyen o sorunu gideren tarafta olacağız. Bir elimizle metro şantiyeleri yaparken, diğer elimizle İstanbul'un deprem korkusu için 650 bin konut inşa edeceğiz. Bir elimizde İstanbul'un gençleri için yeni yeşil alanlar üretirken, diğer elimizde İstanbullu esnaflarımız için yeni sanayi sitelerinin inşasını gerçekleştireceğiz. Bizi hiçbir zaman iftiraların, dedikoduların, bahanelerin arkasında bulamayacaksınız. Bizi aradığınızda biz esnafımızın yanında olacağız, bizi aradığınızda o metro şantiyelerinde çalışacağız. Deprem dönüşüm konutlarında, şantiyelerde milletimizle el ele vereceğiz. İstanbul'umuzun geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
"Normalde yüzde 45'e kadar yapılan kesinti yüzde 26 olarak kesildi"
Program sonrası Şahintepe Mahallesi'nde imar planı sorunu olduğunu ileten vatandaşlarla konuşan Kurum, "Başakşehir Şahintepe'de 4 yıl önce geldiğimizde vatandaşımız şunu istedi; 'Sayın Bakanım biz burada parsel ve ada bazında dönüşmek istemiyoruz. Bizim parsellerimiz küçük. Bizim parsellerimizi küçültecek yeni bir imar planı yapın' dediler. Bizde 1 yıl içerisinde sizin imar planınızı yapacağız dedik. 1 yıl sonrada imar planınızı gerçekleştirdik. Planlarınızı ve imar uygulamanızı yaptık. İmar uygulaması ile birlikte bazı arkadaşlar Arnavutköy'e gitmiş. Sonra kendi mahallesinde yaşamak istiyor dediler. Sonra o imar uygulamasını düzenledik. Şahintepe'deki vatandaşımızı geri Şahintepe'ye geçirdik. İmar planı onaylandı. Şahintepe'de vatandaşlar evini ister kendisi, ister TOKİ ile, ister belediyeyle kim ile yapmak isterse yapsın istedik. Sonra yaptığımız bu plan çerçevesinde imar uygulaması tamamlandı, ilk inşaatlara da başlandı. 2-3 parselde Başakşehir Belediyesi ile anlaştı. Belediye inşaatları yürütüyor. Diğer parseller kimle yapmak isterse özgürdür. Oradaki evlerin dönüşümünü istiyoruz. Bu imar planında yeşil alan, okul ve yol için yüzde 26 kesildi. Normalde yüzde 45'e kadar yapılan kesinti yüzde 26 olarak kesildi. O kesilen yüzde 26 okul, yol, ve kreş olsun diye kesildi. Vatandaşımız kendi evini yapmakta serbesttir. Başvurup imar planına göre kendi inşaatını yapmak isteyen her bir vatandaşımız evini yapabilir. İmar planında ve uygulamasında bir eksiklik varsa, Başakşehir Belediye Başkanı sizleri toplayıp bundan önce olduğu gibi o eksiği yine düzeltiriz. O eksikleri beraber gidereceğiz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Murat Kurum: 'İstanbul sanayisini depreme karşı korumak zorundayız' - Son Dakika
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