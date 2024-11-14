Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz - Son Dakika
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Politika

Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara, İstanbul ve Beykoz belediyelerine yönelik olarak başlatılan konser soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel "İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na 'Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız da suç uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz. Biz hiçbir denetimden kaçmadık, kaçmayacağız. Suç varsa ortaya çıkarın, suç icat etmeyin" ifadelerini kullandı.

14.11.2024 14:51
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere başlatılan incelemelere için canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakanlıklara "Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun" talimatı verildiğini bildiklerini belirten Özel "Biz hiçbir denetimden kaçmadık, kaçmayacağız. Suç varsa ortaya çıkarın, suç icat etmeyin" diye konuştu.

"BAKANLIKLARA TALİMAT VERDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "TBB seçimlerinde bile oy kullanma yetkisi olmayan beldeleri katan, İller Bankası'nda yıllardır yapılmayan ödemeleri hemen almaya çalışanların takvimi işliyor. AK Partili belediyelerin SGK primlerini bizden istiyorlar. Hakkaniyetli değil. Bunlardan medet umuyor, CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Tayyip bey istediği algıyı tam istediği gibi oluşturamadı. Tayyip bey, "Ya bu CHP bu işi beceremez diyordunuz bunlar hala çalışıyor" diyor. " İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na "Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsunuz da bir suç uydurun" talimatı verildiğini biliyoruz. Bürokratları da harekete geçiyor.

Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

"AMAÇLARI AK PARTİ'NİN BORÇLARINI FAİZİYLE ALMAK"

Tartışmalarla gündem yaratıyorlar, amaçları AK Parti'nin borçları faiziyle almak. Konser tartışmaları, SGK borcu tartışmaları, bunlar kötü aklın menfaatini milletin menfaatinin üstüne koyanların asıl hedefini ortaya koymaktadır. Yeter ki bu belediyelere iş yapamıyor algısını oluşturmak. Bu kadar ucuz bu kadar basit bir hesapla karşı karşıyayız.

"BİZİM BELEDİYELERİMİZİ KENDİ BELEDİYELERİNE ÖRNEK GÖSTERİYORDU"

Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir. Tayyip beyin kendi belediyelerine CHP belediyelerini örnek gösterdiğini bir kez daha hatırlatırım. Millet karar vermiş, kabullen. Belediyeciliği nasıl bildiğimizi halk, Erdoğan'a gösterdi. Bütün Türkiye kent lokantalarını konuşuyor. AK Partili belediyelere hiç müfettiş yollamayanlara sesleniyorum. Manisa'da 8 büyük yolsuzluk dosyası bekliyor. Manisa Belediye Başkanı kendi devasa arsalarına bağlantı kurdurarak, kendine 300 küsür fazladan daire çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddiaları nedeniyle belediyelere soruşturma başlatılmıştı. Ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da "20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser" iddialarının ardından CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlattı.

Özel: Bakanlıklara \'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun\' talimatı verildiğini biliyoruz

İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Özgür Özel, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Trabzonspor S:
    ne uyduracak lâ dengo. adamların milletin parasını üç beş sanatcı bozuntusuna peşkes cekmiş. neyini savunuyon babanın parasımıydı o vatandasın vegilerle ödediği para. vatandaş nasılsa mecbur ödeyecek cüke cüke vergi öylemi. birde en çok güven vermeye baslamıştı o belediye başkanı. kime güvenecez al birini vur ötekine hepsi millet düşmanı 85 70 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Halk farkında sn özel uygulama tüm belediyelere olsa inandırıcı olurdu belki ama EKEPE TEZGAHLARIDA ACEMİCE YAPIYOR ARTIK korkunun ecele faydası yok GIDECEKLER 60 57 Yanıtla
  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Ben sanat camiasının neden sürekli chp propagandası yaptıklarını bu ücretleri görünce daha iyi anlıyorum … 56 41 Yanıtla
  • stanciu george:
    yuru lan klasık cehape mılletın parasını konserlere harcayın harcarkende cebe aktarın sonra uydurun yuru lan 44 48 Yanıtla
  • Murat Cali:
    Kent lokantasinda ucuza yemek ver sonrada sanatcilara milyonlari dagit bunuda parti baskani olarak elestirme iyiymis ne güzel valla 44 45 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    bunlar günah işlemek icin can atıyor yetimin fakirin fukaranın parasını calmaktan utanmayan hicbir zaman utanmaz ALLAHA hevale olun 31 32 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    makarna tayfası işbaşında 32 19 Yanıtla
  • Nesim Biçer:
    yaw hehe kimse yogurd a eşki demiyor 29 20 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Bak o iş sizin işiniz uydurmakta sizin elinize kimse su dökemez 18 17 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Önceki dönem ak parti Van Edremit belediye başkanı İsmail say Edremitin her yerini satıp ve eski çocuk hastanesi yerini iş birliği içinde kooperatif yapıp 12 katlı bina ruhsatı verdi okdar büyük vurgunlar oldu neden onlara soruşturma yapılmıyor hadi eşit Bir soruşturma yapılsın ki helal olsun diyelim adalet partisi 18 8 Yanıtla
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