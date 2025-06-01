Özgür Özel: Bizim Yolumuzda Kimse Duramaz - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Bizim Yolumuzda Kimse Duramaz

Özgür Özel: Bizim Yolumuzda Kimse Duramaz
01.06.2025 22:35
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya mitinginde Türkiye ittifakının mutlaka kazanacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önceki gibi dimdik ayaktadır, emperyalistlerin karşısında, milletinin yanındadır. Yolumuzda kimse duramayacak, Türkiye ittifakı kazanacak, mutlaka Türkiye kazanacak." dedi.

Özel, partisince Antalya'nın Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizmin, sanatın, kültürün, tarihin kenti olduğunu söyledi.

Kafkaslardan, Balkanlardan göçenin de Karadeniz'den, Güneydoğu'dan, Anadolu'dan gelenin de ev sahibi ve kardeş olduğunu anlatan Özel, "Bu yüzden biz Antalya'ya 'ben' diyenlerin değil, 'biz' diyenlerin şehri diye saygı duyarız. Bugün Antalya'ya 'ben' demeye değil, 'biz' demeye, hep birlikte ayağa kalkmaya geldik." diye konuştu.

Özel, 19 Mart'tan sonra 7 gün 7 gece önce Saraçhane'de, sonra Maltepe'de, ardından Samsun, Yozgat, Mersin, Konya, Van, İzmir, Bursa ve Düzce'den sonra 9. il olarak Antalya'da bulunduklarını belirtti.

Artık eski siyasetin olmadığını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Artık kimsenin kalesi yok. Ne Yozgat ne Konya AK Parti'nin kalesidir. Ne İzmir ne başka bir yer CHP'nin kalesidir. Antalya bir öyle bir böyle değildir. Bütün kaleler artık milletindir. Güzel Antalya milletin kalesidir, demokrasinin kalesidir. Cumhuriyet Halk Partisinin kaleleri de millete feda olsun. Artık kalelerin siyaseti, kutuplaşma, artık şeytanlaştırma, hedef gösterme, bunlar sona ersin. Artık bu millet huzur istiyor, kardeşlik, kucaklaşmak istiyor."

Kepez Meydanı'nın milletin gerçek meclisi olduğunu belirten Özel, "CHP sokaktadır, meydandadır, milletiyle omuz omuza birlikte iktidara yürümektedir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasını eleştiren Özel, Ekrem İmamoğlu'na her zaman kefil olduğunu dile getirdi.

Yargı mensuplarına çağrıda bulunan Özel, "Suç işleyenlerin değil, hukukun peşinden gidin. Millete kardeş, yoldaş olun." ifadesini kullandı.

Asgari ücrete ara zam istediklerini vurgulayan Özel, "Asgari ücrete ara zam hakkımız, bunu söke söke alacağız." dedi.

Partilerinin başlattığı imza kampanyasına destek isteyen Özel, "Bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önceki gibi dimdik ayaktadır, emperyalistlerin karşısında, milletinin yanındadır. Yolumuzda kimse duramayacak, Türkiye ittifakı kazanacak, mutlaka Türkiye kazanacak." diye konuştu.

Meydandan kendisine verilen, üzerinde Ümit Özdağ'ın fotoğrafının yer aldığı ve özgürlük yazan tişörtü gösteren Özel, "Tüm siyasi tutsaklara sahip çıktıklarını" söyledi.

Mitingde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı da konuşma yaptı.

Öte yandan Akdeniz Üniversitesinden bir grup öğrenci, miting alanında kep atarak temsili tören yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Bizim Yolumuzda Kimse Duramaz - Son Dakika

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